Clermont-Ferrand, le 31 mars 2025



COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

TBC Corporation cède son réseau de franchise Midas et se concentre sur ses activités cœur

La Compagnie Générale des Établissements Michelin (« Michelin ») opère, conjointement avec Sumitomo Corporation, la société TBC Corporation (« TBC »), spécialisée dans la distribution de pneumatiques et franchiseur, basée aux États-Unis.

Le 31 mars 2025, TBC a conclu un accord visant à céder son réseau de franchise Midas à Mavis Tire Express Service Corp. (« Mavis », dont le siège se trouve à White Plains, New York, États-Unis).

TBC considère les activités de grossisme, distribution et « Big O Tires » comme ses activités cœur, bénéficiant d’une taille et d’un réseau de premier ordre, alors que l’activité de Midas repose principalement sur l’entretien automobile. Cette opération permettra à TBC de se concentrer sur ses activités cœur, et d’accélérer leur croissance et leur valeur.

Cette cession représente également une opportunité pour Michelin et Mavis de renforcer leur partenariat commercial.

La transaction devrait être finalisée dans les prochaines semaines, sous réserve de l’accord des autorités compétentes, et devrait avoir un impact favorable en 2025 sur le résultat net du Groupe Michelin d’environ 200 millions de dollars US.

