Proactis SA chiffre d'affaires 12 mois au 31 janvier 2025

Proactis SA - Chiffre d’Affaires sur 12 mois au 31/01/2025

Paris – 31 mars 2025 - Proactis SA (Euronext: PROAC), leader dans la gestion globale du spend et des solutions collaboratives des processus business, diffuse aujourd’hui l’information financière concernant les 12 mois se terminant le 31 janvier 2025, en application de la Directive Européenne de Transparence.

Eléments Financiers

En millions d'€ 12 mois

clos au

31 janvier 2025 18 mois

clos au

31 janvier 2024 % Variation

2025 /2023(*) Chiffre d'affaires opérationnel consolidé 5.5 11.3 -52% SaaS (**) 5.0 9.4 -47% Services 0.4 1.9 -76% Management fees 3.8 6.6 -42% Chiffre d'affaires consolidé 9.3 17.9 -48% (Chiffres non audités) (*) Pourcentages calculés sur les nombres exacts et non sur les nombres arrondis présentés

(**) SaaS est un modèle de mise à disposition de technologies par lequel le prestataire développe une application et héberge ("à la demande") le service pour ses clients qui n’achètent pas la technologie mais paient une redevance pour son utilisation.

Les 18 mois de l'exercice précédent reflétaient le changement de la date de clôture de l'exercice du groupe Proactis, fixée au 31 janvier. L'exercice actuel couvre la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025.

En raison de la prolongation de six mois de l'exercice précédent, liée au changement de la date de clôture de l'exercice, la diminution du chiffre d’affaires opérationnel semble plus importante ; il reste, toutefois, inférieur au niveau de l'exercice précédent, principalement en raison du non-renouvellement de contrats concernant des produits non stratégiques au Groupe ou de la diminution de valeur des contrats.

Pour des raisons de clarté, nous présentons également les chiffres de l'exercice 2025 par rapport aux 12 derniers mois de l'exercice 2023 ; ils se présentent comme suit :

En millions d'€ 12 mois

clos au

31 janvier 2025 12 mois

clos au

31 janvier 2024 % Variation

2025/ 2023(*)

(12 mois au

31- 01-2024) Chiffre d'affaires opérationnel consolidé 5.5 6.9 -20% SaaS (**) 5.0 6.1 -18% Services 0.4 0.8 -42% Management fees 3.8 4.5 -15% Chiffre d'affaires consolidé 9.3 11.4 -18% (Chiffres non audités) (*) Pourcentages calculés sur les nombres exacts et non sur les nombres arrondis présentés

La baisse dans les revenus des services reflète un grand projet de mise en œuvre dans l'exercice comparatif 2023 qui a été achevé depuis.

Le chiffre d'affaires total consolidé comprend les frais de gestion du groupe (Management fees) liés aux accords de prix de transfert.

* * * *

A propos de Proactis SA (https://www.proactis.com/proactis-sa), Société du Groupe Proactis.

Proactis SA connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et d’automatisation, dans un contexte collaboratif, des processus business concernant biens et services, dans le Cloud, par le Business Network.

Nos solutions s’intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent aux clients des systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l’adoption, la conformité et les réductions de charges.

Proactis SA est présent en France, en Allemagne, aux Etats-Unis et à Manille.

Proactis SA est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.

ISIN: FR0004052561, Euronext: PROAC, Reuters: HBWO.LN, Bloomberg: HBW.FP

Contacts

Tel: +33 (0)1 53 25 55 00

E-mail: investorContact@proactis.com



* * * *

