Communiqué de presse

Paris, le 31 mars 2025 à 17h35

Rubrique Résultats annuels

HOPSCOTCH GROUPE

Résultats annuels 2024

Une ambition : atteindre en 2030

les 200 millions d’euros de Marge Brute

HOPSCOTCH (Euronext Growth FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital, des relations publics et de l’événement, annonce la publication de ses comptes annuels au 31 décembre 2024, arrêtés par le Directoire et validés par le Conseil de surveillance le 31 mars 2025, et sa vision stratégique sur les 5 prochaines années.

Une ambition rendue possible grâce à :

Une stratégie de croissance payante :

104,8 millions d’euros de Marge Brute, +12,8% par rapport à 2023 ;

Une structure organisationnelle en place pour délivrer de la valeur :

9,2 millions d’euros de Résultat Opérationnel, soit 8,7% de la Marge Brute ;

Une structure financière solide :

34,1 millions d’euros de Capitaux propres et 7,7 millions d’euros de trésorerie nette ;

De robustes leviers de croissance pour franchir le cap des 200 millions d'euros de Marge Brute à horizon 2030, en visant un ROC de 12%.

Frédéric Bedin déclare : “ La marque Hopscotch s'impose comme un acteur incontournable du marché, avec une ambition affirmée de consolidation et de croissance. En 2024, nous avons pleinement profité de cette notoriété, renforcé notre leadership et accéléré notre développement à l’international.

Les années à venir s'annoncent sous le signe de l'expansion pour Hopscotch.

Grâce à notre envergure internationale et notre positionnement unique, qui fait de nous la seule agence combinant conseil en communication, influence, et production événementielle sur des marchés en croissance, ainsi qu'à notre stratégie d'acquisition éprouvée, nous affirmons avec confiance notre ambition d'atteindre 200 millions de Marge Brute à horizon 2030, assorti d’un ROC de 12%. ”

Compte de résultat consolidé

En milliers d’euros 2024 2023 Variation Chiffre d’affaires 319 054 271 373 +47 681 Marge Brute (1) 104 783 92 934 +11 849 dont Main d’Œuvre

dont Freelance

dont Frais Prospection

Autres charges (71 338)

(3 407)

(2 543)

(14 789) (62 414)

(2 674)

(2 393)

(14 411) +8 924

+733

+150

+378 Résultat Opérationnel 9 163 9 927 (764) Quote-part du résultat des entreprises associées

Résultat financier

Impôts (476)

(1 641)

(2 144) (85)

(2666)

(1 992) (391)

(1025)

(152)



Résultat Net Part Du Groupe 4 824 4 568 + 256

Une stratégie de croissance payante

Sur l’exercice 2024, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 319,1 millions d’euros en 2024 (+17,7%), et la Marge Brute consolidée à 104,8 millions d’euros (+12,7%).

Ce nouveau « plus haut » confirme la trajectoire de croissance engagée par le Groupe via des leviers de croissance organique solide et une stratégie de croissance externe dynamique.

Sur le volet des acquisitions, l’intégration réussie d’Interface Tourism - désormais Hopscotch Tourism - représente 9% de la Marge Brute du groupe. En plus de l’intégration d’une solide expertise dans l’industrie du tourisme, ce rapprochement renforce la présence internationale de Hopscotch, notamment en Europe, et favorise d'importantes synergies commerciales.

Cette acquisition vient s’ajouter à la croissance organique du groupe qui s’élève à +4% sur l’exercice, si l’on ne tient pas compte du recul de l’activité localisée en Amérique du Nord.

Une structure organisationnelle en place pour délivrer de la valeur

Les charges de personnel s’établissent à 71 338 milliers d’euros, soit 68,1% de la Marge Brute.

Les charges externes s’élèvent à 18 759 milliers d’euros, soit 17,9% de la Marge Brute, en hausse limitée compte tenu de l’intégration d’Interface Tourism.

L’EBITDA/AL (c’est-à-dire après neutralisation de l’impact comptable IFRS 16 lié à l’immobilisation des loyers) s’établit en 2024 à 9 074 milliers d’euros en augmentation de 2 182 milliers d’euros par rapport à 2023.

Sur 2024, les dotations aux amortissements s’élèvent à 5.038 milliers d’euros et comprennent 3 983 milliers d’euros d’amortissements des loyers en IFRS 16. L’exercice enregistre également une reprise de provisions d’un montant de 1 495 milliers d’euros, en baisse de 1 730 milliers d’euros par rapport à l’exercice précédent. Ceci explique la baisse apparente du Résultat Opérationnel Consolidé, et l’augmentation de l’EBITDA/AL.

Sur l’exercice 2024, le Résultat Opérationnel consolidé ressort ainsi à 9 163 milliers d’euros, contre 9.927 milliers d’euros en 2023.

Comme annoncé, l’intégration d’Interface Tourism - Hopscotch Tourism – contribue de façon relutive aux résultats du groupe. Hopscotch Tourism affiche 9 525 millions d’euros de Marge Brute sur l’exercice et génère 1 171 milliers de Résultat Opérationnel, soit 12,2% de la Marge Brute.

Dans le périmètre historique du groupe, la zone Amérique du nord a pesé sur les comptes avec d’une part un manque à gagner de l’ordre de 1,5 millions d’euros de marge brute, mais aussi de coûts non récurrents de réorganisation de 1 million d’euros environ.

Le résultat financier s’établit à -1 641 milliers d’euros. Après la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (-476 milliers d’euros), et l’impôt sur les sociétés (-2 144 milliers d’euros), le Résultat Net Part du Groupe s’élève à 4 824 milliers d’euros sur l’année.

Une structure financière solide, plus de 7,7 millions d’euros de trésorerie nette

Au 31 décembre 2024, le Groupe s’appuie sur une structure financière solide avec des capitaux propres de 34,1 millions d’euros, contre 31,5 millions d’euros au 31 décembre 2023. Ils tiennent compte de l’acquisition des minoritaires de Sopexa - devenu Hopscotch Season - et des dividendes versés au titre de l'exercice précédent (1,9 millions d’euros).

La capacité d'autofinancement, après neutralisation de l’effet IFRS 16, s’élève à 9,3 millions d’euros, contre 5,9 millions d’euros l’an passé. La variation de BFR, calculée au 31 décembre 2024, ressort à -7,5 millions d’euros, contre 5,7 millions d’euros l’année passée.

En 2024, Hopscotch Groupe a poursuivi le remboursement de son PGE pour 4,8 millions d’euros. Hors PGE la dette globale du groupe augmente de 7,9 millions d’euros, pour financer les acquisitions, et s’élève à 20,3 millions d’euros au 31 décembre 2024.

La trésorerie active s’élève à 37,9 millions d’euros, dont 28 millions d’euros hors PGE et laisse une situation financière nette positive de 7,7 millions d’euros.

Le Directoire présentera lors de l’Assemblée Générale du 27 mai 2025, le versement d’un dividende de 0,65€ par action, identique à l’an passé (détachement du coupon le 3 juillet et paiement du dividende le 7 juillet 2024).

De robustes leviers de croissance

Les références reconnues dont le Groupe bénéficie, s’appuyant sur son héritage et ayant atteint son apogée lors des célébrations sportives de Paris 2024, permettent de réaffirmer les ambitions de croissance et de développement du Groupe dans la production événementielle et le conseil en communication.

Déjà établi dans des zones stratégiques (Europe, Pays du Golfe, Asie), Hopscotch entend poursuivre son développement international grâce à des structures régionales qui assurent une proximité pour accompagner une clientèle au rayonnement international et à très fort potentiel.

Parallèlement à l’intégration réussie sur des secteurs stratégiques comme le Tourisme qui permet d’intégrer de nouvelles compétences et talents, Hopscotch est en ordre de marche pour accélérer sur des marchés porteurs comme les évènements majeurs à l’international - à l’image des cérémonies (demi-finale et finale) de la SuperCoppa Italia du 2 au 6 janvier 2025 à Riyad en Arabie saoudite.

Sur 2025 et les années à venir, Hopscotch entend adopter une approche ciblée en matière d’acquisitions. Cette stratégie vise à renforcer ses positions sur le plan géographique, sectoriel ou métier afin de pénétrer de nouveaux marchés porteurs, de créer des synergies et de la valeur à long terme.

Fort de ces leviers de croissance, l’ambition du Groupe à horizon 2030 est de tendre vers les 200 millions d’euros de Marge Brute, assorti d’un ROC de 12%.

Calendrier des prochaines publications :

Activité du 1 er semestre 2025 : Mercredi 30 juillet 2025

Mercredi 30 juillet 2025 Résultats du 1 er semestre 2025 : Mardi 30 septembre 2025

Mardi 30 septembre 2025 Chiffre d'affaires de l’année 2025 : Mardi 3 février 2026





________

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un Groupe de communication international fondé en France, porté par une vision entrepreneuriale et par la complémentarité de ses talents et de ses expertises.

HOPSCOTCH, c’est une combinaison unique de métiers et la conviction que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans la qualité de son capital relationnel.

Avec plus de 1000 collaborateurs dont la moitié à l’international (40 bureaux répartis sur 5 continents), HOPSCOTCH couvre l’ensemble des métiers de la communication : influence, événementiel, relations presse, activations, digital, communication interne, affaires publiques ou encore marketing services.

HOPSCOTCH structure ses agences autour de ses métiers :

Événementiel: Hopscotch Event, Hopscotch Congrès, Hopscotch Moments, Sagarmatha

Relations Publics: Hopscotch PR, Le Public Système PR, Human to Human, Hopscotch Décideurs

Digital: heaven, AD Crew, Hopscotch Digital Studio

Expertises sectorielles : Hopscotch Cinéma, Hopscotch Luxe, Hopscotch Season, Hopscotch Sport, Hopscotch Tourism

HOPSCOTCH est engagé depuis plus de 15 ans dans des initiatives écologiques et sociétales ambitieuses, validées par des labels RSE reconnus à l’international. (RSE Agence Actives, ISO 20121, ou encore la médaille Platinum EcoVadis).

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le Groupe représente un volume d’affaires de 319,1 millions € et 104,8 millions € de Marge Brute en 2024.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / X / Instagram / Bluesky @HOPSCOTCHgroupe





Eligible PEA PME

