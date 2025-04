Amundi et Victory Capital deviennent partenaires stratégiques

Amundi et Victory Capital annoncent aujourd'hui la finalisation de la transaction précédemment annoncée.

Conformément à l'accord annoncé le 9 juillet 20241 :

Amundi US a été fusionnée avec Victory Capital, qui gère désormais près de 300 milliards de dollars d'actifs 2

Amundi est devenue un actionnaire stratégique de Victory Capital

Amundi et Victory Capital ont conclu des accords réciproques de distribution d'une durée de 15 ans, qui sont désormais effectifs.





En vertu de ces accords de distribution, Amundi distribuera les solutions de gestion active de Victory Capital auprès de sa base de clientèle non américaine. Par ailleurs, Amundi sera le fournisseur pour Victory Capital aux Etats-Unis, de solutions d’investissement gérées hors des Etats-Unis.

En contrepartie de l’apport d’Amundi US à Victory Capital, Amundi a reçu 17,6 millions d'actions, soit 21,2%3 du capital de Victory Capital. Conformément à l'Accord de Contribution et à l’issue des ajustements devant intervenir après la finalisation de la transaction, nous anticipons que la participation d'Amundi dans Victory Capital atteindra 26,1%3 dans les prochains mois.

Cette opération, qui n'inclut aucun paiement en numéraire, devrait se traduire par une augmentation significative de la contribution des activités américaines aux résultats d’Amundi, avec une augmentation modérée du résultat net et du bénéfice par action (BPA) ajustés.

Valérie Baudson, Directrice Générale d'Amundi, a commenté : "Grâce à cette opération avec Victory Capital, les clients d'Amundi peuvent accéder à une gamme plus large de solutions d'investissement américaines performantes. Nous sommes également ravis de pouvoir offrir aux clients de Victory Capital l'expertise et les produits d'Amundi. Cette transaction créatrice de valeur permet à Amundi de renforcer sa présence aux Etats-Unis via une plateforme d'investissement et de distribution américaine plus importante."

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux4, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 200 milliards d’euros d’encours5.

Ses six plateformes de gestion internationales6, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 500 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Voir le communiqué de presse du 9 juillet 2024, disponible à l'adresse suivante : https://about.amundi.com/.

2 Au 28 février 2025

3 4,9 % de droits de vote

4 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2024 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2023

5 Données Amundi au 31/12/2024

6 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

