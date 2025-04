Cosmian et Eviden s’associent pour offrir une solution souveraine de gestion de clés de chiffrement

Paris, le 1er avril 2025 – À l’occasion du Forum International de la Cybersécurité (FIC), Cosmian, deeptech française spécialisée dans la sécurisation des données sensibles, annonce un partenariat stratégique avec Eviden (groupe Atos), leader européen de la cybersécurité et des technologies numériques avancées. Ce partenariat donne naissance à une offre conjointe intégrant la puissance des HSM (modules de sécurité matériels) souverains d’Eviden avec le KMS (système de gestion des clés) performant et crypto-agile de Cosmian.

Une réponse souveraine et agile aux enjeux de sécurité les plus critiques

Cette nouvelle solution garantit la maîtrise totale des clés de chiffrement grâce à une infrastructure 100 % souveraine, tout en offrant une sécurité renforcée, conforme aux plus hauts standards, pour les environnements cloud, hybrides ou on-premises.



L’intégration native entre HSM certifié et KMS crypto-agile permet aux organisations – en particulier celles soumises à des obligations réglementaires strictes – de bénéficier d’un niveau de sécurité inégalé, sans compromis sur la scalabilité et la flexibilité opérationnelle.

« Ce partenariat avec Eviden marque une étape clé dans notre mission : permettre aux entreprises françaises et européennes de garder le contrôle sur la sécurité de leurs données les plus sensibles quel que soit leur environnement de déploiement grâce à la cryptographie de pointe de Cosmian. », déclare Sandrine Murcia, CEO et cofondatrice de Cosmian.

« Cette solution de chiffrement entièrement souveraine illustre notre dévouement à garantir aux entreprises une sécurité maximale tout en préservant leur besoin d’agilité. Ce partenariat associe le meilleur des deux mondes : notre HSM Trustway Proteccio™, une véritable forteresse, et les performances avancées de Cosmian KMS. De cette manière, nous assurons aux entreprises opérant dans des secteurs fortement réglementés une sécurité maximale pour leurs clés de chiffrement et une maîtrise complète de leurs données, tout en optimisant leurs performances et leur potentiel de croissance. », ajoute Antoine Schweitzer-Chaput, Directeur de la gamme Trustway d’Eviden, Groupe Atos.

***

À propos de Cosmian

Depuis 2018, Cosmian permet aux entreprises de reprendre le contrôle sur la sécurité de leurs données confidentielles – y compris en utilisation, on-premises ou dans le cloud. À l’avant-garde de la cryptographie nouvelle génération, Cosmian protège les échanges et les données dans Microsoft 365 et Google Workspace, sécurise et indexe les grands volumes de données sur Snowflake, SQL et NoSQL, garantit l’intégrité des environnements d’exécution des modèles d’IA et applique le chiffrement post-quantique avec des politiques d’accès cryptographiques avancées.



Contactez-nous pour plus d’informations

Pour plus d’information, visitez cosmian.com/ @CosmianOfficial



Contact médias – Raoul Agency

Sibylle de Villeneuve – sibylle@agenceraoul.com – +33 (0)6 45 29 58 57

À propos d’Eviden

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l’IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 41 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd’hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 5 milliards d’euros.





