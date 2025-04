Alstom signe la prolongation pour sept ans de son contrat d’exploitation et de maintenance du système de navettes AirTrain de l’Aéroport international John F. Kennedy, à New York (États-Unis)

COMMUNIQUÉ

Avec près de 25 millions de passagers transportés l’an dernier, l’AirTrain de l’aéroport JFK joue un rôle capital dans la stratégie déployée par l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey (PANYNJ) pour réduire les embouteillages autour de l’aéroport.

Alstom a conçu et construit l’AirTrain de l’aéroport JFK et en assure l’exploitation et la maintenance depuis 2003.

La prolongation du contrat avec la PANYNJ est évaluée à environ 518 millions de dollars (479 millions d’euros) 1 .

Plus de 230 salariés d’Alstom seront dédiés à l’exploitation et à la maintenance de l’AirTrain.

1er avril 2025 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a signé une extension de contrat avec l’Autorité Portuaire de New York et du New Jersey (PANYNJ) pour fournir des services d’exploitation et de maintenance pour la navette aéroportuaire AirTrain de l’aéroport international JFK pendant les sept prochaines années. La prolongation du contrat est évaluée à environ 518 millions de dollars et comprend une option pour trois années supplémentaires.

L’AirTrain de l’aéroport JFK joue un rôle capital dans la réduction des embouteillages autour de l’aéroport. Le système relie tous les terminaux de passagers aux parkings de l’aéroport, aux points de passage des navettes hôtelières, au centre de locations de voitures et au réseau de transports publics de New York, par le biais des stations Jamaica et Howard Beach, où les passagers et les employés de l’aéroport peuvent prendre le métro, le train Long Island Railroad ou les bus publics.

En vertu de ce contrat, Alstom sera chargé de veiller à ce que l’AirTrain fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, et d’assurer la maintenance de la flotte de véhicules, des portes palières, des voies de guidage, des systèmes de distribution d’énergie, des stations de lavage, du système de signalisation et des installations. La flotte est composée de 32 rames de métro léger automatisées, composées d’une à quatre voitures en fonction de la demande de passagers, qui desservent neuf stations.

« Nous sommes fiers de notre partenariat avec l’autorité portuaire de New York et du New Jersey et avec l’aéroport international JFK », a déclaré Michael Keroullé, président d’Alstom Amériques. « Depuis 2003, notre navette aéroportuaire de pointe transporte des millions de voyageurs et d’employés entre les terminaux. En tant que partenaire privilégié de l’aéroport JFK, Alstom se réjouit de soutenir la modernisation et l’expansion du service de navette de l’un des aéroports les plus fréquentés au monde ».

« En étendant notre partenariat avec Alstom, nous renforçons notre engagement à fournir un service de classe mondiale aux millions de voyageurs qui utilisent chaque année l’AirTrain de l’aéroport JFK », a déclaré Teresa Rizzuto, directrice générale de l’aéroport JFK. « Cette collaboration de longue date va au-delà de l’efficacité opérationnelle ; l’AirTrain joue un rôle clé dans la réduction des embouteillages et l’amélioration de la connectivité pour les passagers. L’autorité portuaire se réjouit de continuer à collaborer avec Alstom sur l’AirTrain, un élément essentiel des infrastructures de l’aéroport JFK, qui favorise également le développement durable et la création d’emplois locaux et renforce son ancrage dans la communauté. Nous encourageons également tous nos clients à choisir l’AirTrain de l’aéroport JFK pour éviter les bouchons liés aux travaux, pendant que nous rénovons l’Aéroport international John F. Kennedy ».

Un système très fiable, solidement ancré dans sa communauté

L’année dernière, près de 25 millions de passagers ont emprunté l’AirTrain de l’aéroport JFK, avec une fréquentation quotidienne moyenne de plus de 68 000 voyageurs et employés de l’aéroport. Les équipes d’exploitation et de maintenance d’Alstom garantissent des performances élevées, avec une disponibilité moyenne du système de 98,56 % en 2024. L’automatisation complète du système permet d’améliorer la sécurité, la fiabilité, la capacité (avec des intervalles plus courts entre les rames) et de réduire les coûts de maintenance. Le projet emploiera plus de 230 personnes des équipes d’Alstom, dont 59 agents du service à la clientèle chargés d’assister les passagers.

Dans le cadre de son engagement envers la communauté locale, le Centre de prestation de services d’Alstom à JFK (Alstom JFK Service Delivery Center) permet aux demandeurs d’emploi en réinsertion du système de justice pénale d’accéder à des offres d’emploi grâce à sa collaboration avec le Bureau de l’emploi de la deuxième chance (Office of Second Chance Employment) du Council for Airport Opportunity, une initiative parrainée par la PANYNJ.

En outre, l’équipe locale d’Alstom s’est associé à Workforce One et à Grant Associates pour participer au programme des boursiers de la Formation professionnelle et technique (Career and Technical Education), qui soutient les élèves du secondaire dans la poursuite de leurs études supérieures et dans leur parcours professionnel, en leur offrant une expérience pratique sur le terrain. 40 étudiants boursiers ont déjà participé au programme depuis l’automne 2021.

Alstom s’est également engagé à accroître et à favoriser la participation sur ce site d’entreprises détenues par des personnes issues des minorités et par des femmes entrepreneures (Minority and Women Owned Business). Ce sont ainsi 7 millions de dollars qui ont été dépensés localement l’an dernier avec ces entreprises. Alstom travaille enfin avec l’équipe de développement de l’aéroport JFK pour organiser une série d’ateliers visant le mentorat et l’inclusion pour les entreprises locales.

Un leader mondial dans le domaine des opérations et de la maintenance

Le portefeuille FlexCare Operate d’Alstom couvre l’ensemble des besoins de ses clients, dont les opérations pour tous les types de flottes et la maintenance pour l’ensemble du système. Ses clients bénéficient de coûts d’exploitation réduits et d’efficacités opérationnelles accrues grâce à des technologies et des bonnes pratiques issues de plus de 40 ans d’expérience dans l’exploitation et la maintenance des trains et des systèmes. Avec plus de 25 projets d’exploitation et de maintenance en cours dans le monde, Alstom est un partenaire de confiance pour aider les autorités de transport et les collectivités à atteindre leurs objectifs en matière de mobilité.

ALSTOM™ et FlexCare Operate™ sont des marques protégées du groupe Alstom.

À propos d’Alstom Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 64 pays et fort de plus de 84 700 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2024.

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d’informations.



