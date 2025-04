Vicat - Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux

Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux





Le contrat de liquidité entre Natixis Oddo BHF et Vicat, conclu le 29 décembre 2009, a été résilié. Cette résiliation a pris effet le 31 mars 2025 après bourse.

À cette date du 31 mars 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 372 168 euros

17 619 titres

Le groupe Vicat (Euronext Paris : FR0000031775 – VCT) et Kepler Cheuvreux ont signé le 28 mars 2025 un contrat de liquidité (le « Contrat ») ayant pour objet l’animation des actions de Vicat sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

La mise en œuvre de ce Contrat se fera conformément au cadre juridique en vigueur, et plus particulièrement aux dispositions du Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR), du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016 complétant le Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les critères, la procédure et les exigences concernant l’instauration d’une pratique de marché admise et les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d’admission, des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et à la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, applicable à compter du 1er juillet 2021.

Les ressources suivantes vont être affectées au compte de liquidité :

3 172 168 euros

17 619 titres

L’exécution du contrat de liquidité pourrait être suspendue dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021.





Contacts

Relations Investisseurs

Pierre PEDROSA

Tél. +33 (0)6 73 25 98 06

pierre.pedrosa@vicat.fr Presse

Raphael Hinninger

Tél. +33 (0)7 61 74 86 52

raphael.hinninger@vicat.fr





À propos du groupe Vicat

Depuis 170 ans, VICAT est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et biosourcés. Vicat est un groupe coté sur le marché Euronext Paris (membre de l’indice SBF 120) et est majoritairement contrôlé par la famille fondatrice. Avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l'entreprise exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Présent dans 12 pays, développés et émergents, le groupe cimentier emploie près de 10 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3 884 milliards d’euros en 2024. Ancré dans les territoires, VICAT développe un modèle d’économie circulaire qui profite à tous et innove chaque jour pour réduire l’impact environnemental de la construction.

