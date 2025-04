KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 1.4.2025 KLO 10.00

Kalmarin hybridikonttilukit auttavat Forth Portsia ottamaan konkreettisia askeleita kohti hiilidioksidipäästöjen vähentämistä

Kalmar on tehnyt sopimuksen kuuden Kalmar-hybridikonttilukin toimittamisesta Forth Ports Groupin Britannian toimintoihin. Kolme laitetta toimitetaan Tilburyyn, Tilburyn sataman London Container Terminaliin, ja kolme laitetta toimitetaan Forth Ports Grangemouthiin. Tämä suuri tilaus kirjattiin Kalmarin vuoden 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauksiin, ja hybridikonttilukkien toimitus on määrä saada päätökseen vuoden 2026 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Tilburyn satama on suurin Forth Portsin omistamista kahdeksasta satamasta ja suurin multimodaalinen satamaterminaali Britannian kaakkoisrannikolla – vuosittainen liikenne on 16 miljoonaa tonnia. Satama tarjoaa palveluja erilaisia kuljetuksia varten, kuten ro-ro- ja konttikuljetukset, vilja-alukset, sekä metsä- ja autoteollisuuden tuotteet, ja palvelut kattavat myös risteilyjen ja kiinteistöratkaisujen tarpeet. Forth Ports Grangemouth on Skotlannin suurin satama, joka käsittelee vuosittain yhdeksän miljoonaa tonnia rahtia; erillisten kontti-, neste- ja kappaletavaraliikenteen terminaalien kautta kulkee mm. elintarvikkeita ja juomia, koneita, polttoaineita, terästuotteita, puutavaraa, paperia sekä öljy- ja kaasuteollisuuden laitteita.

Perinteisiin dieselkäyttöisiin laitteisiin verrattuna Forth Ports voi uusien Kalmarin hybridikonttilukkien avulla vähentää konttilukkitoiminnoissaan sekä polttoaineenkulutusta että hiilidioksidipäästöjä. Hybridilaitteet tuottavat myös huomattavasti vähemmän melua.

Stuart Wallace, toimitusjohtaja, Forth Ports: ”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä nykyisen Kalmarin konttilukkikalustomme luotettavuuteen ja Kalmarin tarjoamaan paikalliseen tukeen. Olemme asettaneet kunnianhimoiset nettonollapäästötavoitteet koko liiketoiminnallemme ja investoimme ympäristöystävällisempään teknologiaan, jotta voimme varmistaa toimintamme vastuullisuuden. Uudet hybridilaitteet tukevat sitoutumistamme, sillä ne auttavat meitä vähentämään päästöjä paikallisesti.”

Peter McCance, maajohtaja, UK & Ireland, Kalmar: ”Pitkäkestoinen ja menestyksekäs yhteistyömme Forth Portsin kanssa alkoi vuonna 2005, kaksi vuosikymmentä sitten, ja olemme erittäin iloisia voidessamme jatkaa sitä edelleen. Hyväksi havaittu hybridiratkaisumme, joka voi vähentää polttoaineen kulutusta jopa 40 prosenttia vastaaviin dieselkäyttöisiin koneisiin verrattuna, auttaa Forth Portsia ottamaan konkreettisia askeleita kohti toimintojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ilman, että tuottavuudesta tarvitsee tinkiä.”

Lisätietoja:

Peter McCance, maajohtaja, UK & Ireland, Kalmar, puhelin: +44 169 162 3100, peter.mccance@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puhelin: +358 20 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

