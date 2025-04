Clermont-Ferrand, 1er avril 2025



COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Standard & Poor’s rehausse la note à long terme de Michelin d’un cran à « A », avec une perspective stable

Le 31 mars 2025, Standard & Poor’s a rehaussé la note IDR (Issuer Default Rating) à long terme de Michelin (Compagnie Générale des Etablissements Michelin et ses principales filiales financières) de « A- » à « A », avec une perspective stable.

L'agence « prévoit que Michelin continuera à maintenir un bilan très solide en 2025 et 2026, soutenu par une rentabilité forte et résiliente et un cash flow libre opérationnel solide » et que « les indicateurs de crédit de Michelin resteraient probablement résistants dans un scénario de mise en œuvre prolongée des tarifs douaniers » grâce à son « niveau relativement élevé de production locale aux États-Unis (...), ainsi qu'à sa capacité à répercuter les hausses de coûts ».

L’annonce de Standard & Poor’s intervient après les récents rehaussements des notations long terme par Fitch (de « A- » à « A » avec une perspective stable en février 2025) et par Moody’s (de « A3 » à « A2 » avec une perspective stable en juillet 2024 – notation non sollicitée), et la notation initiale établie par Scope Ratings (« A » avec une perspective stable en juillet 2024).

