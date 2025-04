HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2025 KLO 11.00

Muutoksia Huhtamäen johtoryhmässä

Huhtamäki tekee rakenteellisia muutoksia mahdollistaakseen liiketoimintasegmenteille kannattavaan kasvuun tähtäävän 2030-strategiansa nopeamman toimeenpanon. Muutokset astuvat voimaan heti ja koskevat vastuullisuus ja viestintä- sekä strategia ja liiketoiminnan kehitys -toimintoja. Toimenpiteiden seurauksena konsernin johtoryhmä supistuu.

"Heti aloitettuani yhtiön toimitusjohtajana tammikuussa olemme painottaneet 2030-strategiamme pysyvän ennallaan. Olemme määritelleet kolme strategisten tavoitteidemme saavuttamisen näkökulmasta tärkeää painopistealuetta: kannattavan kasvun vauhdittaminen kaikkia työkalujamme hyödyntäen, kurinalainen pääoman käyttö sekä selkeytynyt vastuuttaminen ja toimeenpanon nopeuttaminen.

Tänään tehdyt muutokset ovat osa uuden operatiivisen toimintamallimme käyttöönottoa strategian toimeenpanon nopeuttamiseksi. Muutoksilla yksinkertaistamme päätöksentekoa, lisäämme nopeutta ja selkeytämme vastuita", sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlich.

Vastuullisuus ja viestintä -toiminto järjestellään uudelleen. Jatkossa liiketoimintasegmentit ovat vastuussa tuotteisiin ja operatiivisiin toimintoihin liittyvistä vastuullisuusasioista vastuullisuusstrategian toteuttamisen tehostamiseksi. Sami Pauni tulee johtamaan konsernitason hallinnointiin, yhteiskuntasuhteisiin ja raportointiin liittyviä vastuullisuusasioita. Hänet on samalla nimitetty vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde- ja lakiasiainjohtajaksi. Konserniviestintä raportoi suoraan toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlichille. Muutosten myötä aiempi vastullisuus- ja viestintäjohtaja Salla Ahonen on päättänyt lopettaa yhtiön palveluksessa.

”Vastuullisuus on keskeinen painopistealueemme ja uskomme, että konkreettisia tuloksia kestävyydessä saavutetaan parhaiten suoraan liiketoimintojemme kautta", sanoo Ralf K. Wunderlich.

Liiketoimintasegmenteille annetaan myös täysi vastuu strategian toimeenpanosta ja liiketoiminnan kehittämisestä. Tämän myötä liiketoimintoja suoraan tukevat strategiatoiminnot raportoivat jatkossa liiketoimintasegmenteille. Konsernitason resurssit siirtyvät talousjohtaja Thomas Geustille, joka ottaa vastuulleen konsernin strategiasuunnitteluprosessin. Nykyinen strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Wilhelm Wolff ei jatka konsernin johtoryhmässä.

"Kiitän Sallaa hänen panoksestaan Huhtamäen vastuullisuuden ja viestinnän kehittämiseksi sekä työstä vastuullisuusstrategiamme uudistamiseksi. Toivotan Sallalle kaikkea hyvää jatkossa. Olen vakuuttunut Sami Paunin ja Thomas Geustin menestyvän laajennetuissa rooleissaan. Sami on aiemmin johtanut vastuullisuustoimintoa useiden vuosien ajan sen perustamisesta alkaen. Samoin Thomas on aiemmin vastannut strategiatoiminnosta", sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Ralf K. Wunderlich.

Muutoksen jälkeen konsernin johtoryhmässä ovat:

Ralf K. Wunderlich (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Fredrik Davidsson, johtaja, Foodservice Packaging;

Sara Engber, johtaja, Fiber Packaging;

Thomas Geust, talousjohtaja;

Axel Glade, johtaja, Flexible Packaging (viimeistään 1.1.2026 alkaen);

Ann O’Hara, johtaja, North America;

Sami Pauni, vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde- ja lakiasiainjohtaja;

Johan Rabe, johtaja, digitalisaatio ja prosessitehokkuus;

Ingolf Thom, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja; ja

Changsheng Wu, hankintajohtaja.



Lisätietoja:

Ralf K. Wunderlich, toimitusjohtaja, puh. 010 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä



Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 18 000 ammattilaistamme työskentelee 36 maassa ja 101 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2024 Huhtamäen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.