Le CCRC publie son rapport annuel 2024

TORONTO, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC), l’organisme de réglementation effectuant l’audit des sociétés ouvertes du Canada, a publié aujourd’hui son rapport annuel 2024. Le rapport couvre les évaluations réglementaires du CCRC pour 2024 et fournit des mises à jour sur les initiatives stratégiques.

Les résultats des inspections de 2024 du CCRC indiquent une diminution globale du taux global de constatations, principalement en raison de constatations moins importantes chez certains cabinets inspectés annuellement. Nous continuons de voir une forte association entre la qualité de l’audit et de solides systèmes de gestion de la qualité.

« Bien que nous soyons encouragés par les améliorations apportées aux systèmes de gestion de la qualité dans de nombreux cabinets d’audit, certains cabinets dont les résultats d’inspection demeurent élevés continuent de préoccuper le CCRC, a déclaré Carol Paradine, chef de la direction du CCRC. Notre plan stratégique 2025-2027 vise à continuer de renforcer la protection des investisseurs et à mettre en œuvre des changements pour améliorer l’uniformité et la qualité des audits, notamment en favorisant un environnement qui soutient l’amélioration de la qualité des audits dans les plus petits cabinets. »



En 2024, le CCRC a réalisé des progrès importants dans ses efforts visant à accroître les renseignements qu’il divulgue au sujet de ses évaluations réglementaires et, en mars 2025, il a obtenu toutes les modifications requises aux règles et les autorisations législatives nécessaires pour mettre en œuvre ces divulgations. Le CCRC croit que ces changements auront une incidence positive sur la qualité de l’audit au Canada en donnant au public investisseur une meilleure visibilité des résultats de ses inspections et du travail des cabinets d’audit des émetteurs assujettis canadiens.

Le CCRC continue de jouer un rôle actif à l’échelle nationale et de porter sa voix mondialement dans les discussions sur l’établissement de normes et les nouveaux enjeux ayant une incidence sur l’audit, notamment l’intelligence artificielle, la fraude et l’importance des systèmes de gestion de la qualité. Des publications, notamment des revues thématiques, des lettres de commentaires et des points de vue sur les inspections, sont disponibles à la section Centre de ressources du site Web du CCRC.



