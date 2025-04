L'ACPPU est alarmée de la plate-forme du Parti conservateur sur le financement de la recherche

OTTAWA, Ontario, 01 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne des professeures et professeurs d'université (ACPPU) se dit alarmée par la promesse du Parti conservateur du Canada de s'ingérer dans l'attribution des fonds de recherche fédéraux.

Lors d'une activité de campagne à Québec la semaine dernière, le chef conservateur Pierre Poilievre a rendu public le programme de son parti pour la province, qui comprend la promesse de « mettre fin à l'imposition de l'idéologie woke dans la fonction publique fédérale et dans l'attribution des fonds fédéraux pour la recherche universitaire ».

« Il est inquiétant qu'un chef de parti politique au Canada tente de dicter la façon dont les fonds de recherche seront accordés, a déclaré David Robinson, directeur général de l'ACPPU. Nous avons vu l'impact de cette ingérence politique au sud de la frontière, où l'administration Trump a lancé une attaque en règle contre les universités et la communauté scientifique. Ce genre de guerre culturelle à l'américaine n'a pas sa place au Canada. »

Selon M. Robinson, la recherche sert mieux les intérêts des Canadiennes et Canadiens lorsque les universitaires sont libres de toute ingérence politique.

« À un moment où nous devrions renforcer notre capacité de recherche pour résister aux menaces de l'administration Trump, il est décevant de voir que les conservateurs veulent nous faire reculer en imitant le programme de la Maison-Blanche. »

M. Robinson ajoute que les initiatives dites « anti-woke » aux États-Unis ont conduit non seulement à des restrictions sur la recherche, mais aussi à l'interdiction de sujets pouvant être enseignés en classe.

L'ACPPU a révélé au début du mois que des chercheuses et chercheurs canadiens recevant des fonds d'organismes fédéraux américains ont reçu un questionnaire leur demandant de confirmer que leurs projets ne contiennent pas d'éléments de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI).

« Cette attaque contre l'équité est un écran de fumée pour les politiciens qui veulent imposer un programme partisan aux universités et aux collèges et au travail que nous accomplissons, a déclaré M. Robinson. C'est une attaque contre la liberté académique et les droits fondamentaux de la personne. »

L'Association canadienne des professeures et professeurs d'université est le porte-parole national de 72 000 membres du personnel académique et professionnel de plus de 125 universités et collèges.

Demandes de renseignements des médias :

Mafoya Dossoumon

Association canadienne des professeures et professeurs d'université

media@caut.ca

613-614-5334