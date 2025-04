Picus Security Mengumumkan Pengiktirafan dalam Panduan Pasaran Gartner® untuk Pengesahsahihan Pendedahan Adversarial

SAN FRANCISCO, April 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Picus Security , sebuah syarikat terkemuka dalam pengesahsahihan keselamatan, hari ini mengumumkan bahawa ia telah dinobatkan sebagai Vendor Wakil dalam Panduan Pasaran Gartner® bagi Pengesahsahihan Pendedahan Adversarial (AEV). Kategori AEV tersebut merangkumi teknologi yang menentusahkan kerentanan keselamatan serta mengenal pasti teknik yang boleh digunakan oleh pihak yang berniat jahat untuk mengeksploitasi sesebuah organisasi. Penyelidikan ini membantu pemimpin keselamatan dan pengurusan risiko memahami kes penggunaan utama bagi pengesahsahihan pendedahan adversarial dan menavigasi pasaran penyelesaian AEV.

Kategori pasaran AEV menyatukan teknologi simulasi pelanggaran dan serangan (BAS), ujian penembusan automatik serta "red teaming" atau pasukan merah, yang sebelum ini merupakan tiga bidang berasingan dalam Gartner® Hype Cycle™ bagi Operasi Keselamatan. Gartner menyatakan bahawa menjelang "tahun 2027, 40% organisasi akan menerima pakai inisiatif pengesahsahihan pendedahan rasmi dan kebanyakannya akan bergantung pada teknologi AEV serta penyedia perkhidmatan terurus untuk kematangan dan konsistensi."

Platform Pengesahan Picus Security membolehkan organisasi mensimulasikan senario serangan dunia nyata, menyediakan pengesahsahihan berterusan dan automatik terhadap pendedahan yang boleh dieksploitasi serta menilai keberkesanan kawalan keselamatan. Dengan meniru taktik, teknik dan prosedur (TTP) pihak musuh, Picus membantu pasukan keselamatan mengenal pasti kerentaran yang kritikal, mengutamakan usaha pemulihan serta mempertingkatkan keseluruhan kedudukan keselamatan tanpa keperluan untuk meningkatkan kemahiran pasukan pertahanan keselamatan.

"Lonjakan pertanyaan daripada penganalisis membuktikan bahawa organisasi ingin mengesahsahihkan pendedahan ancaman melalui simulasi serangan dunia nyata bagi mewajarkan pelaburan keselamatan dan mengutamakan usaha menangani kerentaran," kata Volkan Ertürk, pengasas bersama dan Ketua Pegawai Teknologi Picus Security. "Organisasi menghadapi terlalu banyak kerentaran yang tidak berkait secara langsung dengan kawalan keselamatan dan konteks mereka. Platform Picus secara unik menyediakan keutamaan dan pengesahsahihan pendedahan berasaskan bukti, mengurangkan risiko terhadap kelemahan kritikal yang sebenarnya tidak dapat dieksploitasi. Ini membolehkan pasukan keselamatan memberikan tumpuan pada aspek yang paling penting."

Selepas semakan komprehensif Panduan Pasaran Gartner bagi Pengesahsahihan Pendedahan Adversarial, Picus Security mendapati:

Penyelesaian AEV membantu organisasi mengukuhkan pertahanan, mengutamakan usaha menangani kerentanan dan menambah baik kesediaan untuk menghadapi serangan dunia nyata.

Pasaran AEV sedang berkembang pesat dan terdapat pelbagai vendor yang menawarkan keupayaan khusus dan komprehensif untuk menangani keperluan pengesahsahihan keselamatan yang pelbagai.

Teknologi AEV mengurangkan kerumitan serta tidak memerlukan banyak kemahiran yang boleh menjadi penghalang bagi ujian ofensif.

Keupayaan penyepaduan dan automasi dalam penyelesaian AEV menyelaraskan operasi keselamatan, mempertingkatkan kerjasama antara pasukan dan menambah baik ketepatan dan keberkesanan ujian keselamatan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, muat turun Panduan Pasaran Gartner® bagi Pengesahsahihan Pendedahan Adversarial atau baca entri blog terbaharu kami mengenai cara AEV menjadi faktor pendaya berganda.

Perihal Gartner®

GARTNER merupakan tanda dagangan berdaftar and tanda perkhidmatan Gartner, Inc. dan/atau anggota gabungannya di A.S. dan pada peringkat antarabangsa dan digunakan di sini dengan kebenaran. Hak cipta terpelihara.

Gartner tidak mengendors mana-mana vendor, produk atau perkhidmatan yang digambarkan dalam penerbitan penyelidikannya dan tidak menasihati pengguna teknologi untuk memilih hanya vendor yang mempunyai penarafan tertinggi atau penentuan lain. Penerbitan penyelidikan Gartner terdiri daripada pendapat organisasi penyelidikan Gartner dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pernyataan fakta. Gartner menafikan semua waranti, tersurat atau tersirat, berkenaan dengan penyelidikan ini, termasuk sebarang waranti kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Perihal Picus Security

Picus Security, yang merupakan syarikat terkemuka dalam pengesahan keselamatan, membantu organisasi mendapatkan gambaran jelas tentang risiko siber berdasarkan konteks perniagaan. Picus mengubah amalan keselamatan dengan mengaitkan, mengutamakan dan mengesahkan pendedahan daripada penemuan yang terasing, yang membolehkan pasukan keselamatan memberikan tumpuan pada jurang kritikal dan penyelesaian berimpak tinggi. Dengan Picus, pasukan keselamatan dapat bertindak pantas melalui mitigasi satu klik, menghentikan lebih banyak ancaman tanpa banyak usaha. Dengan menawarkan Pengesahsahihan Pendedahan Adversarial bersama Simulasi Pelanggaran dan Serangan serta Ujian Penembusan Automatik yang berfungsi secara serentak untuk memperoleh hasil yang lebih baik, Picus menyediakan teknologi berorientasikan ancaman yang telah memenangi anugerah, yang membolehkan pasukan mengenal pasti pembaikan yang benar-benar berbaloi digunakan.

Ikuti Picus Security di X dan LinkedIn.

Hubungi

Jennifer Tanner

Look Left Marketing

picus@lookleftmarketing.com