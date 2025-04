2nd April 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 1st April 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,197 Lowest price per share (pence): 628.00 Highest price per share (pence): 638.00 Weighted average price per day (pence): 633.4159

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,770,599 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,770,599 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 633.4159 12,197 628.00 638.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 01 April 2025 08:03:40 122 628.00 XLON 00330492690TRLO1 01 April 2025 08:21:50 248 633.00 XLON 00330496463TRLO1 01 April 2025 08:26:12 100 635.00 XLON 00330497688TRLO1 01 April 2025 08:26:12 185 635.00 XLON 00330497689TRLO1 01 April 2025 08:29:15 254 633.00 XLON 00330498268TRLO1 01 April 2025 08:29:20 48 632.00 XLON 00330498283TRLO1 01 April 2025 08:29:20 86 632.00 XLON 00330498284TRLO1 01 April 2025 08:50:53 53 631.00 XLON 00330503453TRLO1 01 April 2025 08:50:53 71 631.00 XLON 00330503454TRLO1 01 April 2025 09:04:17 127 631.00 XLON 00330506988TRLO1 01 April 2025 09:04:17 127 630.00 XLON 00330506989TRLO1 01 April 2025 09:29:38 103 632.00 XLON 00330513692TRLO1 01 April 2025 09:29:38 104 632.00 XLON 00330513693TRLO1 01 April 2025 09:29:38 134 632.00 XLON 00330513694TRLO1 01 April 2025 09:29:38 35 632.00 XLON 00330513695TRLO1 01 April 2025 09:30:17 37 632.00 XLON 00330513864TRLO1 01 April 2025 09:30:56 26 633.00 XLON 00330514011TRLO1 01 April 2025 09:31:28 250 633.00 XLON 00330514152TRLO1 01 April 2025 09:37:10 129 634.00 XLON 00330515880TRLO1 01 April 2025 10:17:35 100 634.00 XLON 00330529755TRLO1 01 April 2025 10:17:35 111 634.00 XLON 00330529756TRLO1 01 April 2025 10:19:19 100 634.00 XLON 00330530495TRLO1 01 April 2025 10:19:19 70 634.00 XLON 00330530496TRLO1 01 April 2025 10:19:19 88 634.00 XLON 00330530497TRLO1 01 April 2025 10:19:19 88 634.00 XLON 00330530498TRLO1 01 April 2025 10:21:04 46 634.00 XLON 00330531241TRLO1 01 April 2025 10:21:04 79 634.00 XLON 00330531242TRLO1 01 April 2025 10:57:53 125 633.00 XLON 00330545080TRLO1 01 April 2025 10:57:53 125 633.00 XLON 00330545081TRLO1 01 April 2025 10:57:53 125 633.00 XLON 00330545082TRLO1 01 April 2025 10:57:53 238 633.00 XLON 00330545083TRLO1 01 April 2025 10:57:55 271 632.00 XLON 00330545095TRLO1 01 April 2025 10:58:18 259 633.00 XLON 00330545133TRLO1 01 April 2025 10:58:18 129 633.00 XLON 00330545134TRLO1 01 April 2025 10:58:21 131 632.00 XLON 00330545142TRLO1 01 April 2025 10:59:06 135 633.00 XLON 00330545223TRLO1 01 April 2025 10:59:06 134 633.00 XLON 00330545224TRLO1 01 April 2025 11:36:05 128 634.00 XLON 00330547182TRLO1 01 April 2025 11:37:09 128 633.00 XLON 00330547228TRLO1 01 April 2025 11:37:26 131 633.00 XLON 00330547232TRLO1 01 April 2025 12:05:00 129 632.00 XLON 00330548895TRLO1 01 April 2025 12:19:21 134 632.00 XLON 00330549197TRLO1 01 April 2025 12:20:59 79 631.00 XLON 00330549234TRLO1 01 April 2025 12:45:33 47 631.00 XLON 00330549687TRLO1 01 April 2025 12:45:33 79 631.00 XLON 00330549688TRLO1 01 April 2025 12:45:33 71 631.00 XLON 00330549689TRLO1 01 April 2025 12:45:33 55 631.00 XLON 00330549690TRLO1 01 April 2025 13:14:12 100 631.00 XLON 00330550370TRLO1 01 April 2025 13:14:21 48 632.00 XLON 00330550405TRLO1 01 April 2025 13:14:21 104 632.00 XLON 00330550406TRLO1 01 April 2025 14:04:42 343 636.00 XLON 00330551555TRLO1 01 April 2025 14:04:42 325 636.00 XLON 00330551556TRLO1 01 April 2025 14:04:43 227 636.00 XLON 00330551557TRLO1 01 April 2025 14:36:43 269 636.00 XLON 00330552892TRLO1 01 April 2025 14:36:43 305 635.00 XLON 00330552893TRLO1 01 April 2025 14:36:43 420 635.00 XLON 00330552894TRLO1 01 April 2025 14:36:46 161 635.00 XLON 00330552898TRLO1 01 April 2025 14:36:46 2 635.00 XLON 00330552899TRLO1 01 April 2025 14:36:50 4 635.00 XLON 00330552901TRLO1 01 April 2025 14:36:56 216 635.00 XLON 00330552906TRLO1 01 April 2025 14:37:14 130 635.00 XLON 00330552934TRLO1 01 April 2025 14:42:39 200 635.00 XLON 00330553319TRLO1 01 April 2025 14:42:39 183 635.00 XLON 00330553320TRLO1 01 April 2025 14:46:12 257 634.00 XLON 00330553574TRLO1 01 April 2025 14:46:12 128 634.00 XLON 00330553575TRLO1 01 April 2025 14:46:12 128 634.00 XLON 00330553576TRLO1 01 April 2025 14:46:15 101 632.00 XLON 00330553579TRLO1 01 April 2025 14:46:15 31 632.00 XLON 00330553580TRLO1 01 April 2025 14:46:15 127 631.00 XLON 00330553581TRLO1 01 April 2025 15:07:26 534 631.00 XLON 00330555001TRLO1 01 April 2025 15:07:31 98 630.00 XLON 00330555003TRLO1 01 April 2025 15:07:31 36 630.00 XLON 00330555004TRLO1 01 April 2025 15:17:59 107 629.00 XLON 00330555584TRLO1 01 April 2025 15:27:57 537 630.00 XLON 00330556187TRLO1 01 April 2025 15:27:57 103 631.00 XLON 00330556188TRLO1 01 April 2025 15:27:57 30 631.00 XLON 00330556189TRLO1 01 April 2025 15:27:57 7 631.00 XLON 00330556190TRLO1 01 April 2025 15:49:01 509 636.00 XLON 00330557401TRLO1 01 April 2025 15:49:59 30 635.00 XLON 00330557447TRLO1 01 April 2025 15:49:59 351 635.00 XLON 00330557448TRLO1 01 April 2025 15:49:59 146 635.00 XLON 00330557449TRLO1 01 April 2025 15:56:35 130 638.00 XLON 00330557992TRLO1 01 April 2025 15:56:35 1 638.00 XLON 00330557993TRLO1 01 April 2025 16:09:08 54 638.00 XLON 00330558878TRLO1 01 April 2025 16:19:02 141 638.00 XLON 00330559673TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970