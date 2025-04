MAYLIS ÇARÇABAL EST NOMMÉE DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION DU GROUPE BOUYGUES

Le 02/04/25

Maylis Çarçabal, précédemment directrice de la Communication et des Marques du groupe TF1, est nommée directrice de la Communication du groupe Bouygues à partir du 1er avril 2025.

Maylis Çarçabal a démarré sa carrière chez Carat - Aegis Medias au sein du département Conseil. Elle a ensuite intégré la chaîne Voyage dont elle a participé à la création. Après un nouveau passage chez Carat entre 2001 et 2003, elle a rejoint en 2004 la chaîne TMC, appartenant alors au groupe Pathé, en qualité de directrice de la Communication et du Marketing. Lors de la prise de participation majoritaire de TMC par le groupe TF1, elle y a poursuivi ses missions jusqu’en 2009, année au cours de laquelle elle a intégré la direction de la Communication du groupe TF1, en charge de la promotion des programmes puis des activités de diversification et des nouveaux médias. En 2018, elle est nommée directrice Communication et Marques du groupe TF1.

Maylis Çarçabal succède à Pierre Auberger, qui occupait les fonctions de directeur de la Communication du groupe Bouygues depuis 2009, et qui a fait valoir ses droits à la retraite.

« Je remercie chaleureusement Pierre Auberger pour sa forte contribution à la communication du Groupe durant vingt ans, d’abord chez Bouygues Immobilier puis chez Bouygues SA, a déclaré Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues. Pierre est un professionnel aux qualités managériales reconnues et à l’état d’esprit exemplaire, avec lequel j’ai personnellement pris un grand plaisir à travailler. Je me réjouis d’accueillir Maylis Çarçabal, professionnelle reconnue et manager appréciée pour ses qualités relationnelles et humaines. Maylis aura pour mission d’accompagner la stratégie du Groupe auprès de l’ensemble de ses parties prenantes internes et externes, et de contribuer à renforcer l’attractivité du groupe Bouygues. »

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié, présent dans plus de 80 pays et riche de 200 000 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Colas, Bouygues Construction et Bouygues Immobilier), énergies et services (Equans), télécoms (Bouygues Telecom) et médias (TF1).

CONTACT PRESSE :

presse@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01

BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • 75378 Paris CEDEX 08 • bouygues.com

Pièces jointes