Anywhere365 stuurt de transformatie van de klantervaring aan met AI en onthult een nieuwe identiteit: AnywhereNow

Londen, VK, 2 april 2025 – Anywhere365, een internationale pionier in het transformeren van de klantervaring met AI-oplossingen, heeft haar opvallende, nieuwe merkidentiteit onthuld: AnywhereNow. Voortbouwend op de geschiedenis van het bedrijf, stapt het nieuwe merk in een meer voortvarende identiteit. Het gebruikt een thema dat een nieuw gevoel van urgentie weerspiegelt, maar toch trouw blijft aan haar kernwaarden van innovatie, aansprakelijkheid, klantgerichtheid en zorgzaamheid.

De AI-oplossingen van AnywhereNow helpen contactcentra om uitzonderlijke waarde te bieden door middel van betere betrokkenheid, efficiënte onderlinge samenwerking, AI-gestuurde inzichten en een uitgebreide omnichannel service. AnywhereNow blijft voortbouwen op haar AI-eerst-strategie door agentic AI te integreren in alle fasen van interactie met klanten, de kracht van Teams, Azure Communication Services en het Microsoft-ecosysteem te gebruiken en aanzienlijke integraties in te zetten, waaronder SAP, Salesforce en ServiceNow. Daarnaast helpt de Copilot-geactiveerde Deepdesk Agent Assist van AnywhereNow, die werkt op basis van Azure OpenAI, medewerkers om telefoongesprekken te verkorten en de klantervaring te verbeteren.

Will Blench, CEO bij AnywhereNow, zegt hierover “Onze visie blijft ongewijzigd: we willen elke medewerker slagkracht geven en dat elke klant gehoord, begrepen en gewaardeerd wordt. Sinds de lancering van de eerste oplossing voor contactcentra met native Microsoft Teams-integratie hebben we onze toewijding aan uitmuntende service bewezen en het vertrouwen gewonnen van meer dan 2000 internationale ondernemingen over de hele wereld.”

“We staan nu op het kruispunt van drie belangrijke nieuwe trends op de markt, hybride werk, agentic AI en cloudcommunicatie, en we helpen onze klanten om maximaal commercieel voordeel uit deze trends te halen”, aldus Blench.

Acquisities en nieuwe innovatie

AnywhereNow heeft een bewezen staat van dienst met succesvol M&A en heeft in 2024 Deepdesk en Tendfor overgenomen. Het bedrijf blijft verspreid over al haar vestigingen in innovatie investeren en biedt een uitgebreide set AI-producten en -services:

Deepdesk: Een krachtig Agent Assist-platform dat medewerkers van contactcentra helpt om problemen snel en gemakkelijk op te lossen. Nu kunnen bedrijven via het Assistant-platform agentic AI inzetten om problemen met de klantervaring zonder menselijke tussenkomst op te lossen. Deepdesk groei snel en wordt nu al wijdverbreid gebruikt bij grote ondernemingen zoals Rabobank en DHL.

Dialogue Cloud: Het paradepaardje voor de klantervaring van Microsoft Teams biedt een intuïtieve gebruikerservaring (UX) en een ruime keuze aan CRM- en AI-integraties die gemakkelijk kunnen worden geconfigureerd met de Low-code-oplossing, Dialogue Studio. Dialogue Cloud biedt ook Dialogue AI Assist, een volledig geïntegreerd AI-platform dat de mogelijkheden van AI-assistentie naadloos integreert in interacties met klanten.

Tendfor: Een toonaangevende leverancier van geavanceerde cloudcommunicatie versterkt de vooraanstaande positie van AnywhereNow in het telefonische Microsoft Teams-ecosysteem, waarmee een rijke en gemakkelijk inzetbare ervaring wordt geboden.

IQMessenger: Het kritieke messagingplatform van AnywhereNow is een wereldleider in de gezondheidssector en de industriële markten.

Partnerschappen

Partners zijn een integraal onderdeel van het succes van AnywhereNow en het bedrijf is vastberaden om haar wereldwijde partnerschappen te handhaven via haar Global Partnership-programma. In het komende jaar zal AnywhereNow partners blijven empoweren met op maat ontwikkelde onboarding, training en functies om haar klanten de allerbeste oplossingen voor contactcentra te bieden.

Een blik vooruit

In dit tijdperk van snelle technologische vooruitgang en veranderende verwachtingen van klanten zal AnywhereNow nieuwe invulling geven aan de manier waarop ondernemingen met hun klanten communiceren en omgaan.

Over AnywhereNow

AnywhereNow werd opgericht in 2010, heeft haar hoofdkantoor in Nederland en is een snel groeiende aanbieder van SaaS-oplossingen die de klantervaring verbeteren. AnywhereNow empowert spraak- en digitale dialogen voor organisaties over de hele wereld en brengt agentic AI-platforms tot leven om de productiviteit en doeltreffendheid te verhogen. De bekroonde producten van AnywhereNow worden erkend door analisten in de sector en worden vertrouwd door meer dan 2000 internationale klanten, waaronder Rabobank, DHL, Emirates, KPMG, Swarovski, Mazda, Deloitte, Aldi, Vodafone en Zeiss. Ga voor meer informatie naar Anywhere.now

Contactpersoon voor de pers:

Destiny Gillbee voor AnywhereNow

anywherenow@c8consulting.co.uk