Anywhere365 transforme l’expérience client avec l’IA et dévoile sa nouvelle identité: AnywhereNow

Londres, 2 avril 2025 - Anywhere365, un pionnier de la transformation de l’expérience client assistée par des solutions d’IA, a dévoilé sa nouvelle identité de marque : AnywhereNow. Reflétant l’histoire de cette entreprise, cette nouvelle identité capture l’accélération de l’activité et incorpore un thème urbain porteur d’un sentiment d’urgence, tout en conservant les valeurs clés de l’entreprise que sont l’innovation, la responsabilité, la priorité aux clients et la bienveillance.

Les solutions IA d’AnywhereNow permettent aux centres de contact de créer une valeur exceptionnelle en agissant sur l’engagement et la collaboration interne, grâce aux informations fournies par l’IA et à un service omni-canal complet. AnywhereNow met l’IA au cœur de sa stratégie, en incorporant l’IA agentique dans toutes les phases des interactions client, en exploitant la puissance de Teams, d’Azure Communication Services et l’écosystème Microsoft, ainsi qu’en opérant des intégrations fortes, avec notamment SAP, Salesforce et ServiceNow. De plus, la fonctionnalité Deepdesk Agent Assist d’AnywhereNow compatible avec Copilot et basée sur Azure OpenAI, permet aux agents de réduire les temps de traitement et améliore ainsi l'expérience client.

Will Blench, PDG d’AnywhereNow explique, « Notre vision ne change pas : nous voulons donner à chaque employé et chaque client les moyens d’être entendu, compris et apprécié à sa juste valeur. Depuis le lancement de la première solution de centre de contact avec intégration native de Microsoft Teams, nous avons prouvé notre engagement en termes d’excellence de service et plus de 2 000 grandes entreprises nous font confiance partout dans le monde. »

« Trois grandes tendances se dessinent actuellement : le travail hybride, l’IA agentique et les communications cloud, et nous mettons tout en œuvre pour aider nos clients à maximiser les avantages offerts par chacune d’entre elles », ajoute Will Blench.

Acquisitions et nouvelles innovations

AnywhereNow est réputé pour le succès de ses fusions et acquisitions, notamment depuis l’achat de Deepdesk et Tendfor en 2024. Cette entreprise maintient ses investissements pour l’innovation partout dans le monde, afin d’offrir un ensemble complet de produits et services compatibles avec l’IA :

Deepdesk : une plateforme d’assistance aux agents qui permet aux centres de contact de résoudre les problèmes rapidement et facilement. La solution Assistant Platform permet de déployer l’IA agentique pour résoudre les problèmes d’expérience client sans intervention humaine. Deepdesk se développe rapidement et est déjà très présent dans de grandes entreprises, telles que Rabobank et DHL.

Dialogue Cloud : cette offre phare portant sur l’expérience client de Microsoft Teams assure une expérience utilisateur (UX) intuitive et un ensemble complet d’intégrations CRM et d’IA, facilement configurables avec notre solution Low-code, Dialogue Studio. Dialogue Cloud inclut également Dialogue AI Assist, une plateforme IA parfaitement intégrée qui incorpore de façon transparente les fonctionnalités d’assistance par IA avec les interactions client.

Tendfor : ce grand fournisseur de fonctionnalités avancées de communications cloud renforce la position de leader d’AnywhereNow dans l’écosystème Microsoft Teams Phone, offrant ainsi une expérience enrichie et simple à déployer.

IQMessenger : cette plateforme de messagerie critique d’AnywhereNow est un leader mondial sur les marchés de la santé et de l’industrie.

Partenariats

Les partenaires font partie intégrante du succès d’AnywhereNow et notre programme GPP (Global Partnership Programme) a été conçu pour refléter notre engagement. Au cours de l’année à venir, AnywhereNow poursuivra l’accompagnement de ses partenaires sous forme d’intégration personnalisée, de formation et d’enablement pour offrir les meilleures solutions de centre de contact à ses clients.

Perspectives

Alors que nous traversons une période d’avancées technologiques rapides et d’évolution constante des attentes des clients, AnywhereNow va redéfinir la façon dont les entreprises communiquent et interagissent avec leurs clients.

À propos d’AnywhereNow

Fondée en 2010, AnywhereNow est basé aux Pays-Bas et est un fournisseur de solutions SaaS d’expérience client en pleine croissance. AnywhereNow permet aux organisations du monde entier d’interagir avec ses clients et partenaires aussi bien sous forme vocale que numérique, et donne vie aux plateformes d'IA agentique pour accroître la productivité et l'efficacité. Les produits d’AnywhereNow ont été récompensés par de nombreux prix et reconnus par des analystes spécialisés. Plus de 2 000 clients nous font confiance, à l’image de Rabobank, DHL, Emirates, KPMG, Swarovski, Mazda, Deloitte, Aldi, Vodafone et Zeiss. Pour plus d’informations, consultez Anywhere.now

