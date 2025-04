KALMAR OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 2.4.2025 KLO 10.00

Kalmarin konttikurottajat ja huolto-osaaminen tukevat SSAB:n vihreän teräksen tuotantoa Ruotsissa Oxelösundissa

Kalmar on tehnyt sopimuksen viiden Kalmar Super Gloria -konttikurottajan toimittamisesta johtavan ruotsalaisen teräksentuottajan SSAB:n Oxelösundin tehtaalle Ruotsiin. Tämä merkittävä tilaus kirjattiin Kalmarin vuoden 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen tilauksiin, ja se sisältää myös Kalmar Complete Care -huoltosopimuksen kaikille viidelle laitteelle. Konttikurottajat on määrä toimittaa vuoden 2026 toisella vuosineljänneksellä.

SSAB on johtava maailmanlaajuisesti toimiva teräsyhtiö, jolla on työntekijöitä yli 50 maassa. Sen Ruotsissa, Suomessa ja Yhdysvalloissa sijaitsevien tuotantolaitosten vuosittainen tuotantokapasiteetti on noin 8,8 miljoonaa tonnia. Yhtiö on esitellyt kaksi ainutlaatuista vähähiilidioksidista terästä ja pyrkii poistamaan hiilidioksidipäästöt suurelta osin omista toiminnoistaan.

Oxelösundin tehdas on tärkeä kohde SSAB:n koko pohjoismaisen tuotantojärjestelmän vihreän siirtymän kannalta, ja siihen liittyviin toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi masuunien korvaaminen valokaariuunilla. Kalmar on tehtaalla jo vahvasti läsnä, kun paikallinen, asialleen omistautunut huoltoasentajien tiimi tarjoaa asiantuntevaa tukea, joka sisältää ennakoivat ja korjaavat huollot sekä muita palveluja.

SSAB:lle toimitettavat konttikurottajat valmistetaan osittain SSAB Zero™ -teräksestä, joka on valmistettu kierrätysteräksestä käytännössä ilman fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Tehtaalla laitteita käytetään teräsromun kuljettamiseen valokaariuuniin, ja laitteet on varustettu erityisellä rotaattorilla, jolla ne voivat pyörittää romua täynnä olevia kontteja 5300 mm:n painopiste-etäisyydellä. Mahdollisimman tehokkaan toiminnan varmistamiseksi konttikurottajille tulee paikan päälle Kalmarin oma korjaamo, joka tarjoaa asiantuntevaa tukea ja ennakoivaa huoltoa sekä mahdollistaa nopean reagoinnin kaikkiin palvelutarpeisiin. Järjestely takaa keskeytymättömän toiminnan ja pidentää laitteiden kestoikää, mikä puolestaan tukee SSAB:n kestävän terästuotannon periaatetta.

Karin Palmqvist, kohde- ja tuotantopäällikkö, SSAB Oxelösund: ”Jatkamme mielellämme kumppanuuttamme Kalmarin kanssa ja haluamme jatkaa yhteistä työtämme, jonka tavoitteena on hiilijalanjäljen pienentäminen teräksen koko arvoketjussa. Nollapäästöisen teräksen kysyntä kasvaa edelleen, ja näillä uusilla laitteilla sekä niitä tukevalla paikan päällä olevalla korjaamolla on ratkaiseva merkitys Oxelösundin tuotannon kasvattamisessa.”

Erik Silfverberg, avainasiakaspäällikkö, Kalmar Sweden: ”Olemme ylpeitä voidessamme jatkaa vahvaa kumppanuuttamme SSAB:n kanssa Oxelösundin tehtaalla. Nollapäästöisenä ja kiertotaloutta tukevana ratkaisuna SSAB Zero on tärkeä edistysaskel matkalla kohti fossiilivapaata terästä. Olemme erittäin iloisia voidessamme tukea SSAB:n jatkuvaa sitoutumista teräksenvalmistuksen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen alan johtavan konttikurottajateknologiamme kautta. Lisäksi huoltokumppanuutemme SSAB:n kanssa varmistaa mielenrauhan. Paikan päällä olevan asiantuntemuksen ja digitaalisten työkalujen avulla voimme tarjota ennakoivaa huoltoa, joka maksimoi käytettävyysajan ja edistää kestävää teräksen logistiikkaa.”

