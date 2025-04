Beslut vid Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma

Börsmeddelande 2.4.2025

Fingrid Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls i dag 2.4.2025 i Helsingfors. Bolagsstämman godkände bokslutet för 2024, behandlade organens ersättningsrapport för 2024, beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet, samt beslutade om styrelsemedlemmarnas arvoden.

Bolagsstämman valde Fingrid Oyj:s styrelse för mandatperioden som löper ut i slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. Som ny medlem och styrelseordförande valdes Eeva-Liisa Virkkunen, och Leena Mörttinen återvaldes som vice ordförande. Dessutom återvaldes Jero Ahola, Anne Jalkala och Mikko Mursula som styrelsemedlemmar. Styrelsemedlemmarna presenteras mer utförligt på bolagets webbplats.

Bolagsstämman beslutade om en vinstutdelning på högst 53 400,00 euro per A-aktie och högst 19 500,00 euro per B-aktie, sammanlagt högst 135 281 700,00 euro. Vinstutdelningen betalas ut i två rater. Den första raten på 35 600,00 för A-aktier och 13 000,00 för B-aktier, sammanlagt 90 187 800,00 euro, betalas den 7.4.2025. Dessutom gav bolagsstämman styrelsen fullmakt att besluta om vinstutbetalning av en eventuell andra rat efter att halvårsrapporten har fastställts och styrelsen utvärderat bolagets betalningsförmåga, finansiella ställning och ekonomiska utveckling. Den andra raten uppgår till högst 17 800,00 euro per A-aktie och högst 6 500,00 euro per B-aktie, sammanlagt högst 45 093 900,00 euro. Fullmakten gäller fram till bolagets följande ordinarie bolagsstämma.

Till revisor för bolaget valdes revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som utsett CGR Heidi Hyry till huvudansvarig revisor. Till hållbarhetsgranskare av bolagets hållbarhetsrapportering valdes hållbarhetsrevisionssammanslutningen KPMG Oy Ab, som har utsett HBR Heidi Hyry till bolagets huvudansvariga hållbarhetsrevisor.

Mer information:

Verkställande direktör Asta Sihvonen-Punkka, Fingrid Oyj, tfn 050 573 9053

Ekonomi- och finansieringsdirektör Jukka Metsälä, Fingrid Oyj, tfn 040 563 3756