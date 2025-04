La LNH et Rogers annoncent un accord monumental de 12 ans pour les droits de diffusion nationaux

Ces droits très convoités et d’une grande valeur sont renouvelés à long terme

L’accord promet aux fans de hockey plus de matchs nationaux et moins de rencontres frappées par des interdictions de diffusion

Rogers est fière de demeurer la destination officielle du hockey de la LNH

TORONTO, 02 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications et la Ligue nationale de hockey (LNH) ont annoncé aujourd’hui un accord de 12 ans pour les droits de diffusion nationaux des matchs de la LNH sur toutes les plateformes au Canada, qui s’étendra jusqu’à la fin de la saison 2037-2038. L’accord de 11 milliards de dollars canadiens entrera en vigueur à la saison 2026-2027, soit à la fin de l’accord historique actuel de 12 ans, prolongeant ainsi le partenariat stratégique sur plus de deux décennies.

« La LNH est un partenaire formidable depuis plus d’une décennie, c’est donc une fierté de poursuivre cette collaboration afin d’offrir encore plus d’expériences de qualité aux fans et du contenu exceptionnel au public canadien, a affirmé Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers. Le hockey, c’est notre sport. C’est donc une grande fierté d’être la destination officielle pour le hockey au Canada. Les sports sont au cœur de notre entreprise, et aucun autre droit de diffusion ne possède plus de valeur dans le monde du sport au pays que ceux que nous venons de renouveler. »

« Depuis plus d’une décennie, Rogers fait un travail incroyable pour transmettre ce que symbolisent le hockey de la LNH, nos joueurs et nos équipes pour les fans et leurs communautés d’un océan à l’autre, a déclaré Gary Bettman, commissaire de la LNH. Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat historique pendant une autre période de 12 ans. La LNH et Rogers partagent le même engagement à satisfaire les attentes et l’incomparable passion que les fans du pays ont envers le hockey. Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’offrir encore plus de matchs en direct à encore plus de fans au Canada grâce à cet accord. »

Le nouvel accord promet aux fans moins de rencontres frappées par des interdictions de diffusion régionales et un accès à plus de matchs nationaux en direct que jamais auparavant. Voici d’autres faits saillants :

Droits de diffusion nationaux sur toutes les plateformes – y compris la télé, les supports numériques et les services de diffusion continue – pour tous les matchs nationaux de la saison régulière, et ce, dans toutes les langues.

Droits de diffusion nationaux pour tous les matchs des séries éliminatoires et de la finale de la Coupe Stanley ainsi que pour tous les événements spéciaux et les événements-phares, et ce, dans toutes les langues.

Droits de diffusion hors marché pour tous les matchs régionaux.

Titre de commanditaire exclusif dans sa catégorie pour la LNH et tous les événements-phrases de la LNH tenus au Canada.

L’accord permet l’octroi stratégique de sous-licences pour un sous-ensemble de ces droits, y compris les droits de diffusion nationaux en français et un forfait exclusif national d’une soirée.

« Le hockey fait partie intégrante de l’identité canadienne, et notre relation de longue date avec la LNH a aidé Sportsnet à devenir la marque de médias sportifs numéro un au Canada, a affirmé Colette Watson, présidente, Rogers Sports & Média. Sportsnet est le premier choix d’une grande majorité de Canadiens et Canadiennes. Nous investissons dans ce partenariat pour offrir aux fans un accès à plus de matchs, à plus de contenu et à plus de choix en lien avec leurs équipes préférées de la LNH. »

Cet accord devrait être relutif pour les actionnaires de Rogers et continue d’assurer la rentabilité de Rogers Sports & Média dès le départ. Les conditions financières prévoient des paiements annuels progressifs totalisant 11 milliards de dollars, lesquels seront versés à la LNH au cours de l’accord de 12 ans.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur (collectivement, les « renseignements prospectifs »). Rogers émet une mise en garde à l’effet que l’information prospective est, par définition, susceptible d’être modifiée et demeure incertaine et que les résultats réels pourraient différer de manière significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans l’information prospective. Une analyse complète des risques associés à l’information prospective figure également dans les rapports et documents publics de Rogers, y compris les risques décrits dans la section intitulée « Risques et incertitudes influant sur les secteurs d’activité de la Société » dans l’examen et l’analyse par la direction de nos états financiers consolidés audités au 31 décembre 2024 et pour l’exercice terminé à cette date, qui se trouvent sous notre profil au www.sedarplus.ca et au www.sec.gov. Rogers n'est nullement tenue, et rejette expressément une telle obligation, de mettre à jour ou de modifier l’information prospective, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

À propos de la LNH

Consultez nhl.com/info/about-the-nhl

Pour en savoir plus :

Rogers

media@rci.rogers.com , 1-844-226-1338

LNH

Jon Weinstein, joweinstein@nhl.com, 929-614-2045

Jennifer Neziol, jneziol@nhl.com, 212-789-2042