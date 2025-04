La campagne Oser rêver de la Fondation du CUSM franchit son objectif de 200 millions de dollars

MONTRÉAL, 02 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est fière d’annoncer que son ambitieuse campagne Oser rêver a dépassé son objectif de financement de 200 millions de dollars. Lancée en 2020 durant une période d’incertitude mondiale, la campagne a servi de catalyseur pour stimuler l’innovation, l’excellence des soins aux patients et des recherches médicales transformatrices.

« Nous savons tous que rêver grand est la première étape pour créer un changement significatif. Ceux et celles qui ont généreusement contribué à cette campagne – que ce soit à hauteur de 20 $ ou de 200 000 $ – ont aidé à transformer ce grand rêve en réalité. Malgré les défis uniques que posait le lancement d’une campagne de cette envergure en 2020 – en pleine pandémie mondiale – les Québécois se sont rassemblés et mobilisés en grand nombre pour favoriser ce changement. Faire partie de cette communauté dévouée et bienveillante est un véritable privilège. »

— Marie-Hélène Laramée, présidente et directrice générale de la Fondation du CUSM.

Qu’il s’agisse de lutter contre le cancer, de réparer des cœurs brisés, de lutter contre les pandémies mondiales ou de recruter des talents de renommée mondiale, la campagne Oser Rêver a facilité des avancées de pointe au CUSM, un des plus prestigieux centres de santé universitaires du Canada.

« Les Québécois croient à l’importance de redonner à la communauté, c’est pour cette raison que nous célébrons ce moment extraordinaire pour la santé dans notre province. Ce fut un honneur de participer à la campagne Oser Rêver de la Fondation du CUSM qui appuie des innovations révolutionnaires au CUSM qui profitent à chacun d’entre nous. »

— Jean Charest, ancien Premier ministre du Québec et coprésident de la campagne Oser Rêver.

Parmi les initiatives d’envergure soutenues par la campagne figure l’initiative Oser Rêver : Mettre fin au cancer qui finance des projets novateurs tels que la biopsie liquide et le test DOvEEgene pour faire avancer la médecine de précision et permettre la détection précoce de certains cancers. Des innovations qui améliorent déjà les taux de survie et les résultats pour les patients.

« L’Institut de recherche du CUSM (L’Institut) figure parmi les plus importants programmes de recherche sur le cancer chez l’adulte au pays. Les dons à la Fondation du CUSM financent directement des essais cliniques innovants qui prolongent la vie des patients et qui leur offrent de meilleures chances de survie. Notre grand rêve est de transformer le cancer en une maladie traitable, et la philanthropie accélère cette recherche vitale. »

— Dre Rhian Touyz, directrice exécutive et scientifique en chef, L’Institut.

La campagne a également favorisé la croissance de l’Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill (MI4), un chef de file mondial de la lutte contre les menaces microbiennes, la résistance aux antimicrobiens et les pandémies futures.

« En 2020, lorsque nous avons commencé à rêver grand ensemble, nous étions en première ligne de la pandémie de COVID-19. Aujourd’hui, grâce à nos donateurs, MI4 se développe, évolue et a un véritable impact sur la scène mondiale. Grâce à notre attention renouvelée sur les menaces pandémiques, la résistance aux antimicrobiens et les menaces microbiennes pour la santé humaine, nous sommes prêts à relever les défis à venir. »

— Dr Marcel Behr, directeur de MI4.

Dans le domaine de la cardiologie, l’initiative Réparer les cœurs brisés contribue à faire avancer les soins cardiaques personnalisés, préventifs et régénérateurs, ce qui positionne le CUSM comme chef de file dans le domaine de la santé cardiovasculaire.

« Les dons à la Fondation du CUSM ont aidé à positionner le CUSM en tant que leader mondial en santé cardiaque. Ce soutien est crucial, car il permet à nos spécialistes de se concentrer sur ce qui compte le plus : la recherche de pointe et l’amélioration des normes de soins pour lutter contre la première cause de mortalité au Canada – les maladies cardiaques. »

— Dr Atul Verma, directeur de la cardiologie au CUSM.

La campagne Oser Rêver a également eu un impact énorme dans l’attraction et la rétention de professionnels médicaux de renommée mondiale. Grâce au soutien des donateurs, des dizaines de spécialistes de premier plan ont été recrutés au CUSM, ce qui a permis d’étendre la réputation d’excellence de l’hôpital en recherche et en clinique.

« Attirer les meilleurs talents au CUSM signifie non seulement que nous prodiguons les meilleurs soins qui soient, mais aussi que nous faisons progresser des recherches révolutionnaires qui permettent dès aujourd’hui de résoudre les défis de demain. Grâce à notre généreuse communauté de donateurs, ensemble, nous faisons avancer tous les aspects des soins de santé et nous nous assurons d’avoir les plus brillants talents pour le faire. »

— Dr Marc Rodger, chef du département de médecine du CUSM.

Une des belles réussites de la campagne est l’initiative Oser Rêver : Hôpital Lachine, un effort conjoint de la Fondation du CUSM et de la Fondation de l’Hôpital Lachine pour soutenir la modernisation et l’agrandissement de l’hôpital. Cette campagne de cinq millions de dollars s’ajoute au projet de revitalisation de 220 millions de dollars du gouvernement qui vise l’amélioration des soins pour les patients de l’Ouest-de-l’île.

Le succès de la campagne Oser Rêver n’aurait pas été possible sans le leadership de ses coprésidents, Suzanne Legge Orr, Jean Charest et Marc Parent, qui ont chacun joué un rôle essentiel dans sa concrétisation.

« Merci à nos supporteurs. Chaque percée a été rendue possible grâce aux donateurs qui, tout au long des cinq dernières années, se sont manifestés pour nous rappeler ce que nous avons toujours su : notre communauté se soucie de l’avenir des soins de santé. »

— Marc Parent, coprésident de la campagne Oser Rêver et président et chef de la direction de CAE.

« Servir à titre de coprésidente pour cette campagne historique a été un immense honneur. Les Québécois se sont mobilisés et nous ont montré qu’ils voulaient participer à la création d’un avenir plus sain, ici même au CUSM. »

— Suzanne Legge-Orr, coprésidente de la campagne Oser Rêver et leader communautaire.

La Fondation du CUSM tourne la page sur la campagne Oser Rêver, mais sa mission se poursuit. La Fondation demeure engagée à soutenir des recherches qui sauvent des vies et des soins de calibre mondial pour tous les Québécois, aujourd’hui et pour les générations à venir.

« La philanthropie a été vitale pour le CUSM, elle nous a permis de demeurer des chefs de file mondiaux dans les domaines des soins aux patients, de la recherche et de l’enseignement. Cette campagne nous demandait de rêver grand et nous l’avons fait. Maintenant, nous devons rêver encore plus grand, car les besoins de nos patients continuent d’évoluer. Chaque nouvelle découverte, chaque traitement innovant et chaque patient que nous soignons nous aident à bâtir un avenir où les soins de santé ne connaissent aucune limite. »

— Dre Lucie Opatrny, présidente et directrice générale du CUSM.

La Fondation du CUSM tient à exprimer sa plus profonde gratitude à chaque donateur, partenaire et bénévole ayant contribué à rendre cet objectif possible. Ensemble, nous avons accompli quelque chose d’extraordinaire. Imaginez ce que nous pourrons accomplir ensuite.

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l’excellence des soins aux patients, de la recherche et de l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, un des principaux hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité, les maladies infectieuses; mettre fin au cancer en tant que maladie potentiellement mortelle; souder les cœurs brisés grâce à des soins novateurs; dépister les tueurs silencieux, les cancers de l’ovaire et de l’endomètre, à un stade précoce; mettre sur pied les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada… et bien plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour relever les défis médicaux les plus complexes au monde. https://fondationcusm.com

Tarah Schwartz

Vice-présidente, communications et marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

tarah.schwartz@muhc.mcgill.ca

Vanessa Angell

Stratège des médias sociaux

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

vanessa.angell@muhc.mcgill.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a37fd10b-d309-447c-8e28-7ffbac26fc73/fr