Brussel, 2 April 2025, 17u40



Nextensa verwelkomt Proximus op Tour & Taxis en verwerft Proximus-torens in Brussel

Vastgoedontwikkelaar- en investeerder Nextensa is verheugd aan te kondigen dat eerder vandaag de nodige contracten ondertekend werden voor de vestiging van Proximus’ nieuwe hoofdzetel op de Tour & Taxis-site in Brussel. De overeenkomst omvat ook de aankoop van de huidige Proximus-torens door Nextensa, die eveneens vandaag plaatsvond.

Deze beslissing is het resultaat van een zorgvuldig georganiseerde selectieprocedure (RfP) die eind vorige zomer werd gelanceerd. Nextensa kwam hierbij als beste kandidaat naar voren op basis van haar visie, ervaring en sterke focus op duurzame stadsontwikkeling.

Een toekomstgerichte stap voor beide partijen

Nextensa is bijzonder verheugd Proximus te mogen verwelkomen op de Tour & Taxis-site. De beslissing van Proximus om haar toekomstige hoofdzetel op deze historische en tegelijk vooruitstrevende locatie te vestigen, bevestigt het strategisch belang en de aantrekkingskracht van Tour & Taxis als duurzame en innovatieve stadsontwikkeling.

Als toonaangevend technologie- en telecombedrijf brengt Proximus niet alleen haar expertise en digitale kracht mee, maar ook een duidelijke visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid, welzijn en toekomstgerichte samenwerking. Deze waarden sluiten naadloos aan bij de ambities van Nextensa en de filosofie achter de herontwikkeling van Tour & Taxis. De overeenkomst met Proximus betekent een belangrijke mijlpaal voor de verdere uitbouw van de site tot een levendige, gemengde stadswijk waar wonen, werken en ontmoeten in harmonie samengaan.

De samenwerking met Proximus werd vastgelegd in een langetermijnhuurovereenkomst van 15 jaar. In Maart 2027 start het bedrijf met de verhuis naar de site van Tour & Taxis, waar het haar initiële kantoorbehoeften zal invullen. Proximus zal stapsgewijs bijkomende ruimtes in gebruik nemen zoals Hôtel des Douanes en Gare Maritime, met de bedoeling tegen eind 2028 de volledige Proximus Campus Brussel op Tour & Taxis gehuisvest te hebben. Dit zal uiteindelijk resulteren in een gehuurd volume van 44.000 m². De hoofdzetel van Proximus zal grotendeels ondergebracht worden in het Treebune gebouw en de Tour & Taxis Torens, twee nog te ontwikkelen kantoorgebouwen in de Lake Side-zone.



Een gedeelde visie op duurzaamheid en innovatie

De toewijding van Proximus aan een groene, digitale en sociaal inclusieve samenleving sluit perfect aan bij Nextensa’s eigen ESG-waarden en duurzaamheidsprincipes.

De nieuwe kantoorgebouwen zullen tot de meest duurzame in België behoren, met een sterke nadruk op circulariteit en het gebruik van bio based en gerecycleerde materialen.

Het gebouw Treebune, ontworpen door het Deense ontwerpbureau 3XN GXN, omvat 11.000 m² kantooroppervlakte en kenmerkt zich door z’n houten constructie, grote zuidgerichte terrassen en wintertuinen (meer dan 1.400 m²). Treebune heeft de ambitie om één van de meest circulaire gebouwen van Brussel te worden. Het zal, net zoals alle nieuwbouw gebouwen binnen de investeringsportfolio van Nextensa, 10% beter presteren dan de geldende NZEB-normen (‘Nearly Zero Energy Building’).

De Tour & Taxis Torens, ontworpen door het gerenommeerde architectenbureau MVRDV uit Rotterdam, omvatten in totaal ongeveer 57.000 m² en vormen een multifunctioneel complex bestaande uit een kantoortoren (89 m, 20 verdiepingen, voor een totaal van 26.000 m²) en een toren met gemengde functies (128 m en 36 verdiepingen), verbonden via een centraal atrium (5 verdiepingen). Kenmerkend voor de torens zijn het modulaire grid, de trapsgewijze vorm en de terrassen op elke verdieping. Het rationele grid van de gevel wordt gedynamiseerd door een terugliggende en speelse invulling. Het groen op de terrassen, loggia’s en het grote dakterras op het atrium dragen bij aan de groene beleving.

Deze nieuwe gebouwen dragen bij aan een levendige, geïntegreerde campus die ruimte biedt aan diverse werkvormen en gemeenschappen en creëren niet alleen een aangename werkomgeving, maar bevorderen ook het welzijn en de interactie tussen haar gebruikers.

“De keuze van Proximus voor Tour & Taxis bevestigt de kracht van onze visie op toekomstgericht en mensgericht ontwikkelen,” zegt Michel Van Geyte, CEO bij Nextensa. “We zijn trots op deze samenwerking, die niet alleen leidt tot de ontwikkeling van een nieuwe hoofdzetel, maar ook tot de integratie van Proximus in het hart van een bruisende, duurzame stadswijk, wat heel wat extra beweging op de hele site zal creëren.”

Verwerving van Proximus Torens aan het Noordstation versterkt positie van Nextensa in Brussel

In het kader van deze overeenkomst heeft Nextensa van Proximus de iconische kantoorgebouwen aan het Noordstation verworven. De aankoopprijs van de Proximus-torens, die zullen omgedoopt worden tot Bel Towers, bedraagt 62,5 miljoen euro, een conforme prijs binnen de huidige marktomstandigheden. De deal omvat ook een winstdelingsmechanisme waarbij Proximus mogelijks aanspraak kan maken op een aanvullende koopprijs indien de vastgoedmarkt op significante wijze zou heropleven.

Daarnaast neemt Nextensa de bestaande stedenbouwkundige- en milieuvergunning over van vastgoedontwikkelaar Immobel. De totale overnameprijs voor de vergunning bedraagt 18 miljoen euro.

De Bel Towers met een oppervlakte van ca. 115.000 m² krijgen een nieuwe, gemengde bestemming met ruimte voor kantoorfuncties, een residentiële invulling, publieke voorzieningen, winkels en horeca. Deze strategische acquisitie versterkt de positie van Nextensa als belangrijke speler in de Brusselse stadsvernieuwing en creëert bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden op een centrale locatie in de hoofdstad, naast één van de belangrijkste treinstations van het land.

Bijlagen: Renders Treebune & T&T Towers; Foto Bel Towers

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Nextensa NV/SA | 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

About Nextensa

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en – ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (43%), België (42%) en Oostenrijk (15%); diens totale waarde bedroeg per 31/12/2024 ca € 1,2 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 428,5 M (waarde 31/12/2024).

