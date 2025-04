AdVini renforce son Comité Exécutif avec l'arrivée de

Vincent PALMIER – Directeur Administratif et Financier et

Vincent RAMEAU – Directeur Commercial, Marketing et Innovation

Saint-Félix de Lodez – 2 avril 2025 – AdVini, groupe international viticole implanté en France et en Afrique du Sud, annonce le renforcement de son Comité Exécutif (COMEX) avec l’arrivée ces dernières semaines de Vincent Palmier, en tant que Directeur Administratif et Financier, et Vincent Rameau en tant que Directeur Commercial, Marketing et Innovation.

Vincent Palmier a rejoint le COMEX d’AdVini en tant que Directeur Administratif et Financier le 17 décembre 2024.

Fort de plus de 35 ans d’expérience en finance d’entreprise en France comme à l’international, mais aussi dans le pilotage de business units complexes, notamment au sein du groupe Michelin, Vincent Palmier apportera une expertise précieuse en matière de stratégie financière, d'optimisation des performances et de développement à l'international pour AdVini.

« Son profil équilibré entre pilotage de l’activité comme business partenaire, comptabilité générale et trésorerie, son expérience riche tant opérationnelle en filiale qu’en holding, sa forte culture du résultat et surtout ses grandes qualités humaines seront autant d’atouts pour AdVini. » indique Antoine Leccia, Président Directeur Général et du Président Conseil d’Administration d’AdVini.

« Les périodes les plus enrichissantes de ma carrière ont été celles passées au sein d'une entreprise familiale. C'est donc avec une conviction profonde que j'ai souhaité rejoindre AdVini. Je crois profondément à ce mode de gouvernance caractérisé par un actionnariat pérenne. Cette structure assure, selon moi, une vision stratégique claire et la diffusion de valeurs fortes, partagées avec l'ensemble des collaborateurs. » déclare Vincent Palmier, Directeur Administratif et Financier d’AdVini.

Vincent Rameau a rejoint le COMEX d’AdVini en tant que Directeur Commercial, Marketing et Innovation le 17 février 2025.

Vincent Rameau est riche d’une expérience de plus de 25 ans, dont 15 à l’international passés en Asie et en Europe, dans des fonctions de développement commercial ou de direction générale, d’abord chez Mars Petcare puis The Coca Cola Company. Il aura pour mission de stimuler la croissance et les ventes des vins d’AdVini, en apportant une expertise forte en matière de marketing opérationnel, d’optimisation des route-to-market et process d’innovation.

« L'arrivée de Vincent Rameau se justifie pleinement par sa vision stratégique éprouvée, acquise lors d’un riche parcours international. Son expérience, qu'il s'agisse d'accélérer la croissance ou de redresser des marchés, est un atout majeur. Agile et humain, il aime les défis et sait se réinventer, qualités essentielles pour servir les ambitions d’AdVini. » affirme Antoine Leccia, Président Directeur Général et Président du Conseil d’Administration d’AdVini.

« J'ai rejoint AdVini pour retrouver un contact direct avec les clients et l'esprit entrepreneurial que je sentais ici. L'ambitieux projet d'entreprise, dans un marché du vin plein de défis, m'a séduit. Il était essentiel pour moi d'intégrer un groupe avec des principes et des convictions affirmées. Les engagements d’AdVini en matière de durabilité et d'ancrage font écho à mes propres valeurs. » précise Vincent Rameau, Directeur Commercial, Marketing et Innovation.

A propos d’AdVini

Fondé en 1872, AdVini est un groupe viticole international, porté par une âme familiale, un actionnariat visionnaire et humaniste et un formidable esprit d’entreprendre. Ainsi, depuis plus de 150 ans, AdVini embrasse tous les métiers de la filière vin. A la fois vigneron et producteur, acteur et expert de la supply-chain et distributeur dans le monde entier, AdVini perpétue un savoir-faire d’excellence et des traditions culturelles, en partageant sa passion du vin avec ses partenaires et en révélant la mosaïque des terroirs et des histoires qui le compose.

Profondément enraciné au cœur du vignoble en France et en Afrique du Sud, AdVini cultive l’autonomie de ses maisons, fédérées autour d’une raison d’être commune : « Agir chaque jour avec humanité, unis dans la diversité, pour la valorisation des Vignobles et des Hommes. »

Résolument engagé pour la durabilité de ses activités, AdVini s’évertue au quotidien à réduire l’impact environnemental de ses activités : tant à la vigne, où il mène la transition agroécologique de ses vignobles, qu’au sein de ses sites de production, où sont pilotés étroitement consommation d‘eau, performance énergétique et éco-conception de ses vins.

