2.4.2025 klo 22.45



Nokian marraskuussa 2024 käynnistämä omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma on saatu päätökseen



Espoo – Nokia Oyj (”Nokia” tai ”Yhtiö”) on saanut päätökseen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman, jonka aloittamisesta tiedotettiin 22.11.2024. Takaisinosto-ohjelman tarkoituksena oli kompensoida Infinera-hankinnan aiheuttamaa laimennusvaikutusta. Nokia osti ajanjaksolla 25.11.2024–2.4.2025 takaisin 150 000 000 omaa osakettaan (FI0009000681) noin 4,69 euron keskihintaan.



Nokia aikoo mitätöidä hankitut osakkeet huhtikuussa 2025.



Takaisinostot omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmassa vähensivät Yhtiön vapaata omaa pääomaa noin 703 miljoonalla eurolla. Nokia Oyj:n omistuksessa on nyt yhteensä 220 509 131 omaa osaketta.



Osakkeet hankittiin muutoin kuin Nokian osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankkiminen) julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinapaikalla sekä tietyissä monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä.



Nokia luo teknologiaa, joka auttaa maailmaa toimimaan yhdessä.

B2B-teknologia- ja innovaatiojohtajana olemme tulevaisuuden aistivien, ajattelevien ja älykkäiden verkkoratkaisujen edelläkävijä. Johtoasemamme pohjautuu osaamiseemme kiinteissä sekä matkapuhelin- ja pilvipalveluverkoissa. Olemme luoneet arvoa immateriaalioikeuksilla ja pitkäaikaisella tutkimus- ja kehitystyöllä palkitun Nokia Bell Labsin johdolla jo 100 vuoden ajan.

Avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuvat tehokkaat verkkoratkaisumme integroituvat saumattomasti eri ekosysteemeihin ja luovat uusia mahdollisuuksia verkon kaupallistamiselle ja skaalaamiselle. Palveluntarjoajat, yritykset ja muut kumppanimme ympäri maailmaa luottavat Nokian verkkojen suorituskykyyn, vastuullisuuteen ja turvallisuusstandardeihin. Työskentelemme yhdessä kumppaneidemme kanssa kehittääksemme tulevaisuuden digitaalisia palveluita ja sovelluksia.



