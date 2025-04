SIKA ERWEITERT PRÄSENZ IN ECUADOR MIT NEUEM WERK

Mit der Eröffnung einer neuen Fabrik in Quito stärkt Sika ihre Präsenz und Kundennähe in Ecuador. Die strategische Investition ermöglicht es Sika, das volle Marktpotenzial Ecuadors für ihre Mörtellösungen im Bereich von Innenwänden und Fliesenklebern zu erschliessen.

Im Wirtschaftsraum von Guayaquil, der grössten Stadt Ecuadors, betreibt Sika bereits einen Produktionsstandort für Mörtel im Süden des Landes. Von dort aus wurde bislang auch die Region Quito im Norden beliefert. Mit dem neuen Werk in Quito stellt Sika nun eine effiziente landesweite Lieferkette sicher mit kürzeren Transportwegen zu den Kunden und einem geringeren CO 2 -Fussabdruck.

Sika ist in Ecuador wie auch weltweit für ihre innovativen und leistungsstarken Lösungen für die Bauindustrie bekannt. Seit vielen Jahrzehnten ist Sika als zuverlässige Partnerin für ihre Kunden in allen Marktsegmenten im Land aktiv. Die Präsenz und das Produktangebot für Fliesenkleber wurden durch die Akquisition von Parex im Jahr 2019 deutlich gestärkt. Seitdem hat sich Sika eine führende Position bei Produkten zu Fliesenverlegung und bei Mörtellösungen in Ecuador aufgebaut.

Mike Champion, Regionalleiter Americas: „Unser neues Werk in Quito kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da sich die Bautätigkeit in Ecuador stark erholt. Sika ist gut positioniert, um die wachsenden Märkte im Norden und Süden des Landes mit hochwertigen, innovativen Lösungen zu versorgen und der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.“

Nach einer rückläufigen Entwicklung der ecuadorianischen Bauindustrie in den letzten drei Jahren wird bis 2028 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4.3 Prozent und damit eine Erholung erwartet. Diese wird durch Investitionen in den Bergbau, in die Transport- und Strominfrastruktur sowie in den Wohnbau angetrieben.

SIKA UNTERNEHMENSPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die rund 34’000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung.pdf