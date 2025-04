AS PRFoods võlakirjaomanike otsuste vastuvõtmine kirjaliku hääletamise teel

AS PRFoods (registrikood 11560713; aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „PRFoods“) teeb käesolevaga ettepaneku isikutele (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad PRFoods võlakirjad lunastustähtajaga 30. aprill 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida on viimati muudetud 17. jaanuaril 2025) (edaspidi „Tingimused“) alusel, Võlakirjaomanike otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata, kirjaliku hääletamise (edaspidi „Kirjalik hääletamine“) teel vastavalt Tingimuste punktile 12.3.

Hääleõiguslike Võlakirjaomanike nimekiri fikseeritakse 08.04.2025 Nasdaq CSD poolt arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Hääletada on võimalik perioodil 03.04.2025 kuni 17.04.2025 kell 23.59. Hääletussedel on lisatud käesoleva börsiteate Lisana 1.

Võlakirjaomaniku on oma hääle andmiseks järgmised võimalused:

Hääleõigusliku Võlakirjaomaniku või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e‑posti teel aadressile investor@prfoods.ee hiljemalt 17.04.2025 kell 23.59. Hääleõigusliku Võlakirjaomaniku või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega PRFoods-i kontorisse aadressil Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 17.04.2025 kell 17.00.

Taust

PRFoods on varasemates börsiteadetes teavitanud Võlakirjaomanikke ning teisi investoreid vajadusest restruktureerida oma võlakohustused (sealhulgas Võlakirjad ning PRFoodsi poolt 2021. aastal emiteeritud allutatud konverteeritavad võlakirjad), tagamaks PRFoodsi ja selle tütarühingute äritegevuse jätkusuutlikkus ja kaitsmaks PRFoodsi investorite ja kogu kontserni töötajate huve.

PRFoods on koostöös asjaomaste suuremate võlausaldajatega välja töötanud kava PRFoodsi ja selle tütarettevõtja Saaremere Kala AS-i olemasolevate võlakohustuste, mis tulenevad Võlakirjadest ja PRFoodsi poolt emiteeritud konverteeritavatest võlakirjadest ning aktsionäri Amber Trust II S.C.A., SICAR poolt antud tagamata ja tagatud laenudest, vabatahtlikuks kohtuväliseks restruktureerimiseks. Kavandatava restruktureerimise peamisi põhimõtteid ja põhjendusi on kirjeldatud Lisas 2.

Kavandatav restruktureerimine näeb ette järgmised peamised meetmed: (i) kõigi restruktureeritud võlakohustuste tähtaja edasilükkamine kuni 31.03.2028 ja 0% intressi kohaldamine kõikidele restruktureeritud võlakohustustele alates 31.03.2025 kuni vastava perioodi lõpuni, et toetada restruktureerimise elluviimist; (ii) täiendava laenu võtmine aktsionärilt Amber Trust II S.C.A., SICAR, et toetada ja finantseerida restruktureerimist, käibekapitali vajadusi, kasumlikkuse kasvu ja kontserni poolt PV4 kalakasvatuslitsentsi arendamist; (iii) tegevuse jätkamine kolmeaastase restruktureerimisperioodi jooksul eesmärgiga suurendada varade väärtust ja võimaldada PRFoodsil müüa kontserni kindlaksmääratud põhivarad tegutseva ettevõttena sobival hetkel viidatud perioodi jooksul, sõltuvalt turutingimustest ja muudest asjakohastest teguritest, ning võtta kõik mõistlikud meetmed vastavate põhivarade struktureeritud võõrandamise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks; ning (iv) vastavate põhivarade müügist saadud puhastulu osamaksetena ja kokkulepitud proportsioonides jaotamine ja rakendamine restruktureeritud finantskohustuste tagasimaksmiseks asjaomaste võlausaldajate rühmade ja PRFoodsi vahel (nagu on täpsemalt kirjeldatud Lisa 2 punktis 3.2) (edaspidi „Restruktureerimine“).

Restruktureerimise läbiviimiseks on PRFoods koostanud dokumendid (nagu on osutatud Lisa 2 punktis 3.2), millega rakendatakse kavandatava restruktureerimise põhimõtteid Tingimustes, konverteeritavate võlakirjade ning olemasolevate laenulepingute tingimustes. Nende hulka kuuluvad Tingimuste muudetud versioon (lisatud käesolevaga Lisana 3) ja Müügitulude Jaotamise Kokkulepe (inglise keeles: Proceeds Sharing Agreement) (lisatud käesolevaga Lisana 4). Ühtlasi on PRFoods ja PRF Collateral Agent OÜ, kes tegutseb tagatisagendina Tingimuste alusel, kokku leppinud teatud muudatustest Tagatisagendi Lepingus (inglise keeles: Collateral Agent Agreement) seoses tagatisagendi tasudega (lisatud käesolevaga Lisana 5).

PRFoods algatab käesolevaga Kirjaliku hääletamise, taotlemaks Võlakirjaomanikelt ametlikku heakskiitu Restruktureerimisele ja Restruktureerimise elluviimiseks vajalikele dokumentidele.

Samal ajal on PRFoods muu hulgas algatanud (täna avaldatud börsiteate kaudu) aktsionäride kirjaliku hääletamise, et saada heakskiit Restruktureerimisele, täiendava eelislaenu (inglise keeles senior loan) võtmisele aktsionärilt Amber Trust II S.C.A., SICAR-ilt (likvideerimisel) ning Amber Trust II S.C.A., SICAR-i (likvideerimisel) poolt antud olemasoleva tagamata laenu tingimuste muutmisele.

Kirjaliku hääletamise teel vastu võetavad otsused:

PRFoods teeb Võlakirjaomanikele ettepaneku järgmiste otsuste vastuvõtmiseks: