Ilkka Oyj Sisäpiiritieto 3.4.2025, klo 09.00



SISÄPIIRITIETO: ILKKA JA KALEVA MEDIA YHDISTÄVÄT MEDIALIIKETOIMINTANSA



Ilkka ja Kaleva ovat allekirjoittaneet osakevaihtosopimuksen, jonka mukaan yhtiöt yhdistävät medialiiketoimintansa. Yritysjärjestely toteutetaan osakevaihtona, jossa Ilkka Oyj:n tytäryhtiö I-Mediat Oy siirtyy kokonaisuudessaan Kaleva365 Oy:n omistukseen. Järjestelyn seurauksena Ilkka Oyj omistaa 35 % Kaleva365 Oy:stä, josta puolestaan Kaleva Oy omistaa loput 65 %. Yhdistymisellä vahvistetaan alueellista mediaa ja turvataan luotettavan, laadukkaan ja riippumattoman alueellisen uutismedian jatkuvuus. Järjestely mahdollistaa myös riittävät panostukset digitaalisen median kehittämiseen.



Suomen mediakenttään syntyy uusi merkittävä toimija



Ilkan ja Kalevan medialiiketoimintojen yhdistymisestä Suomen mediakenttään syntyy merkittävä toimija, jolla on yhteensä 22 paikallisesti vahvaa mediabrändiä. Ilkan ja Kalevan medialiiketoimintojen yhteenlaskettu vuoden 2024 pro forma -liikevaihto oli noin 62 miljoonaa euroa ja käyttökate noin neljä miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu henkilöstömäärä on noin 350 henkilöä. Kaikki työntekijät jatkavat nykyisten yhtiöidensä palveluksessa.



”Järjestelyn avulla pystymme tarjoamaan entistäkin luotettavammat ja laadukkaammat sisällöt ja palvelut lukijoille sekä monipuolisemmat ja kattavammat mediapalvelut yritysasiakkaille. Uuden yhtiön tärkein tehtävä on luotettavan ja laadukkaan paikallisen uutismedian tekeminen ja kehittäminen. Se haluaa olla myös teknologisesti alansa edelläkävijöitä. Digitaalisen median kehittäminen jatkuu uudessa yhtiössä leveämpien hartioiden ja taloudellisesti vahvojen omistajien turvin”, sanoo Ilkan toimitusjohtaja Olli Pirhonen. ”Järjestelyn myötä Ilkka ei ole luopumassa medialiiketoiminnasta, vaan olemme sitoutuneet uuden yhtiön kehittämiseen aktiivisena vähemmistöomistajana”, Pirhonen korostaa.



”Hienoa, että kaksi perinteistä mediayhtiötä löysivät toisensa. Järjestelyllä vahvistetaan paikallisen journalismin tekemistä sekä mahdollistetaan vahva digitaalisen sisällön kehittäminen”, sanoo Kaleva Median toimitusjohtaja Juha Laakkonen.



Ilkan liiketoiminnan painopiste siirtyy entistä selvemmin markkinointi-, teknologia- ja datapalveluihin



Yritysjärjestely selkeyttää Ilkka-konsernin strategista suuntaa. Jatkossa Ilkka on entistä vahvemmin markkinointi-, teknologia- ja datapalveluja tarjoava konserni, joka palvelee yhteensä yli 5 000 yritysasiakasta sekä Suomessa että kansainvälisesti.



llkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen ja kehittäen tekoälyä, dataa ja markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen.



Lisäksi haemme kasvua ulkomailta. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta.



Ilkan markkinointi- ja teknologiapalveluiden segmentin liikevaihto vuonna 2024 oli 30,8 miljoonaa euroa (pro forma sisältäen marraskuun 2024 lopussa hankitun Profinderin koko vuodelta 37,1 miljoonaa euroa), josta jatkuvalaskutteisen liiketoiminnan osuus oli noin 59 % (pro forma sisältäen Profinderin 62 %). Yhtiön tavoitteena on jatkuvalaskutteisten palveluiden osuuden kasvattaminen edelleen. Henkilöstömäärä on noin 330 henkeä.



”Strategiamme mukaisesti panostamme kasvaviin digitaalisiin markkinointi- ja teknologiapalveluihin. Lisäksi haluamme olla rakentamassa alueellisesti vahvaa ja kansallisesti tunnustettua digitaalista mediataloa. Nyt kerrottu yritysjärjestely on keskeinen osa strategiaamme”, Pirhonen toteaa.



Tietoa yritysjärjestelystä sekä sen vaikutuksesta Ilkan raportointiin



Ilkan medialiiketoimintasegmentin ulkoinen liikevaihto vuonna 2024 oli 23,1 miljoonaa euroa (25,0 miljoonaa euroa vuonna 2023) ja liikevoitto oli 1,0 miljoonaa euroa (-0,1 miljoonaa euroa vuonna 2023). Ilkan medialiiketoiminnan henkilömäärä keskimäärin vuonna 2024 oli 145 työntekijää (kokopäiväiseksi muutettuna). Luovutettavan liiketoiminnan Ilkka-konsernin taseessa olevien varojen arvo 31.12.2024 oli noin 10,0 miljoonaa ja velkojen arvo noin 5,8 miljoonaa.



Ennen kaupan toteuttamista I-Mediat Oy myy omistamansa tytäryhtiöt MySome Oy:n, Myynninmaailma Oy:n ja Festalia Oy:n Ilkka Oyj:lle. Lisäksi yritysjärjestelyn yhteydessä on sovittu Ilkka Oyj:n omistuksessa olevien Hilla Group Oyj:n osakkeiden myynnistä Kaleva365 Oy:lle osakevaihdon toteuduttua.



Yritysjärjestelyn toteutuminen edellyttää tavanomaisten yrityskauppaehtojen toteutumista. Yritysjärjestelyn odotetaan toteutuvan 30.4.2025 mennessä.



Ilkan omistuksen arvo Kaleva 365 Oy:ssä tulee olemaan noin 9,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa Ilkan ja Kalevan sopimaa I-Mediat Oy:n koko osakekannan arvoa. Koko järjestelystä Ilkka kirjaa arviolta noin 4 miljoonan euron voiton 31.12.2024 tasearvoilla.



Luovutettava medialiiketoiminta jatkaa toimintaansa osana Ilkkaa yrityskaupan toteuttamiseen saakka. Ilkka tulee raportoimaan medialiiketoiminnan lopetettuna toimintona. Kaupan toteutumisen jälkeen Kaleva365 Oy raportoidaan osakkuusyhtiönä.



Yhtiön hallitus on saanut järjestelyyn liittyen Clearwater Corporate Finance Oy:ltä fairness opinion -lausunnon, jonka mukaan järjestely on Ilkan kannalta taloudellisessa mielessä perusteltu. Juridisena neuvonantajana järjestelyssä on toiminut Roschier Asianajotoimisto Oy.



Yritysjärjestelyn vaikutukset Ilkan näkymiin vuodelle 2025



Yritysjärjestelyn toteutuessa sillä on taloudellinen vaikutus Ilkkaan. Ilkka pitää tässä vaiheessa vuodelle 2025 antamansa näkymät ennallaan, ja yritysjärjestelyn mahdolliset vaikutukset yhtiön vuoden 2025 taloudellisiin näkymiin julkaistaan myöhemmin, kun niistä voidaan tehdä perusteltu arvio kaupan toteutumisen jälkeen. Ilkan tilinpäätöstiedotteessa 21.2.2025 julkaistu vuoden 2025 taloudellinen ohjeistus ei sisällä nyt tiedotetun yritysjärjestelyn mahdollisia vaikutuksia konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihtoon ja oikaistuun oman toiminnan liikevoittoon vuonna 2025. Mahdolliset päivitetyt näkymät annetaan jatkuvista liiketoiminnoista, jotka eivät sisällä luovutettavaa medialiiketoimintasegmenttiä.



Aiemmin tilinpäätöstiedotteessa 21.2.2025 annetut näkymät vuodelle 2025 sisälsivät medialiiketoimintasegmentin ja ne kuuluivat seuraavasti: Ilkka-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihdon ja oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan nousevan edellisvuodesta.



Tiedotustilaisuus sijoittajille, analyytikoille ja medialle



Ilkka Oyj järjestää tilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja medialle 3.4.2025 klo 13.00. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua paikan päällä Ilkan toimitiloissa Seinäjoella, Koulukatu 10, D-rappu, 3.krs. tai seurata suorana verkkolähetyksenä osoitteessa: https://luovatehdas.fi/livestream/ilkka-tiedotustilaisuus-3-4-2025/. Linkki löytyy myös Ilkan verkkosivuilta www.ilkka.com -> Sijoittajille. Jos osallistut tilaisuuteen paikan päällä, toivomme ilmoittautumisia sähköpostitse osoitteeseen petra.rintala@ilkka.com.



ILKKA OYJ



Olli Pirhonen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418

Haastattelupyynnöt:

Johdon asiantuntija Petra Rintala, Ilkka Oyj

puh. 050 511 4832

email: petra.rintala@ilkka.com



Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ilkka.com



Ilkka lyhyesti

Ilkan liiketoiminnan ytimen Suomessa muodostaa Summa Collective, johon kuuluu markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys Liana, WordPress-palveluihin erikoistunut digitoimisto Evermade, kohderyhmädatan uranuurtaja Profinder, somemarkkinoinnin asiantuntijatoimisto MySome sekä strateginen B2B-markkinointikumppani Myynninmaailma. Summa Collectiven yritykset elävät digitaalisen markkinoinnin eturintamassa, hyödyntäen ja kehittäen tekoälyä, dataa ja markkinointiteknologioita kestävän kilpailuedun rakentamiseen. Kansainvälisen toiminnan painopisteemme on erityisesti Ruotsissa ja kehittyvillä markkinoilla Lähi-Idässä, jossa toimimme Lianan ja sen tytäryhtiöiden kautta. Konsernin palveluista vastaa noin 330 markkinoinnin ja teknologian osaaja.