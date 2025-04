Arco Vara majandusaasta aruanne 2024

JUHATAJA KOMMENTAARID

2024. aasta tõi kinnisvaraarenduse sektoris kaasa mitmeid väljakutseid, mis nõudsid ettevõtetelt paindlikkust, strateegilist planeerimist ja kohanemisvõimet muutuvates turutingimustes. Kinnisvaraarendaja Arco Vara seisis silmitsi keerulise majanduskeskkonnaga, kus madal tarbijate kindlustunne ja kõrged intressimäärad avaldasid mõju kinnisvaraturu aktiivsusele ning ettevõtte finantstulemustele.

Aasta esimeses pooles oli suurimaks väljakutseks valminud korterite müük Kodulahe ja Kuldlehe arendustes, mille turuväärtus ulatus ligikaudu 14 miljoni euroni. Kuigi aasta teises pooles ilmnes korterituru tehingute arvus kasvutrend, püsis üldine ostuhuvi tagasihoidlik. Lisaks lükkus Kodulahe järgmise etapi (Soodi 6) ehituse algus ehitusloa menetluse tõttu edasi, mis mõjutas projekti ajakava ning tulevasi tulusid.

Majanduskeskkonna volatiilsus ja kõrged laenukulud seadsid surve alla ettevõtte kasumlikkuse. Hoolimata sellest, suutsime hoida tugevat ja selget suunda tuleviku arendusmahtude kasvatamisel ning jätkata arendustegevust vastavalt strateegiale. 2024. aasta lõppes küll kahjumiga, kuid meie fookus püsis pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamisel ja investeeringute strateegilisel juhtimisel.

Aasta teises pooles täheldasime kinnisvaraturul stabiliseerumise märke – euribori langus mõjutas turgu positiivselt ning 2024. aasta neljandas kvartalis kasvas korterite tehingute maht võrreldes nii eelmise aasta sama perioodi kui ka 2024. aasta esimese poolaastaga. Samuti oli märgata hinnapoliitika ja hõivatuse määrade korrigeerumist nii eluasemeturul kui ka kommertskinnisvara sektoris.

Arco Vara jätkas uute investeeringute otsimist ning olemasolevate projektide arendust. Meie fookus püsis jätkusuutlikkuse edendamisel ning elukaare analüüsi laiendamisel kõigile uutele projektidele. Meie lubadus – ehitame tulevikku, loome väärtust – juhib iga meie otsust ning tegevust.

2024. aastal keskendusime kvaliteetsete elukeskkondade arendamisele, tugeva finantspositsiooni hoidmisele ning paindlikule kohanemisele turumuutustega, et tagada ettevõtte jätkusuutlik kasv ja konkurentsivõime. Meie missiooniks on luua kaasaegseid, kestlikke ja ihaldusväärseid elukeskkondi, kus klient saab kujundada oma unistuste kodu.

Meie visioon on olla koduostjate esimene valik. 360-kraadine kinnisvarateekond, mis ühendab arenduse, ehituse, müügi ja klienditeeninduse, võimaldab pakkuda parimat koduostukogemust ning parima kasutusmugavusega kodusid.

Arco Vara peamine fookus on rahulolev klient – see jääb meie igapäevase töö keskmesse ka edaspidi. Kuigi 2024. aasta oli kohanemise ja tasakaalu leidmise aasta, oleme kindlad, et meie strateegiline suund ja teadlik juhtimine loovad tugeva aluse tulevastele arengutele ning jätkusuutlikule kasvule.

2025. aastal on meie peamisteks eesmärkideks lõpetada Bulgaaria arendusprojekti esimene etapp, müüa maha valmis korterid Kodulahes ja Kuldlehes ning alustada Soodi 6 ehitusega. Samuti liigume edasi Arcojärve projekti arendamisega, kus loodame saada ehitusloa juba aasta lõpuks. Lisaks otsime uusi projekte, mida lisada oma portfelli, et suurendada arenduste mahtu ja tugevdada ettevõtte positsiooni kinnisvaraturul.





PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2024. aasta müügitulu 7 477 tuhat eurot on 2,5 korda väiksem kui 2023. aasta müügitulu 18 339 tuhat eurot.

2024. aasta ärikasumiks (=EBIT) kujunes 68 tuhat eurot ja puhaskahjum oli 624 tuhat eurot. 2023. aastal sai grupp ärikasumit 3 940 tuhat eurot ja puhaskasum oli 3 550 tuhat eurot.

2024. aastal müüdi grupi poolt arendatavates projektides 23 korterit. 2023. aastal müüdi 66 korterit ja 3 äripinda Eestis ning 3 maad Lätis.

Grupi laenukoormus (netolaenud) kasvas 2024. aastal 4 887 tuhande euro võrra, tasemele 13 495 tuhat eurot 31.12.2024 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2024 seisuga 8,7%, mis on 0,5% võrra suurem võrreldes 31.12.2023 seisuga.





TEGEVUSTE ARUANNE

Grupi müügitulu oli 2024. aastal 7 477 tuhat eurot (2023: 18 339 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas 2024. aastal 7 145 tuhat eurot ning 2023. aastal 17 581 tuhat eurot.

Muu müügitulu 2024. aastal hõlmab peamiselt tulu kinnisvarabüroode frantsiisitasudest Eestist, Lätist ja Bulgaariast. 2024. aasta frantsiisitasud olid 273 tuhat eurot, 2023. aasta frantsiisitulud olid 252 tuhat eurot.

2024. aastal algas Kodulahe järgmise etapi eelmüük: Soodi 6 aadressile kerkib kolme maja kujul 62 korterit ning 4 äripinda. Käesoleva aruande ilmumise ajaks on eelmüüdud 8 korterit ja 2 äripinda. Kodud on planeeritud valmima 2026. aastal.

Rannakalda ehk Kodulahe kõige premium etapis valmis paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud on merevaatega. Projektis müüdi 2024. aastal 21 korterit. Aastaaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 21 vabad.

Arco Vara tütarettevõte Arcojärve OÜ sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve ning esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2025. aastasse.

Pirita Kuldlehe projektis ehitati 2023. aastal 5 avara koduga eksklusiivne kobarelamu Piritale. Aastaaruande avaldamise kuupäevaks on 5st korterist 3 vabad.

Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Esimese 16 hoone ehitus ja müük on alanud - esimese etapi eramud valmivad 2025. aasta II kvartalis. Aastaaruande avaldamise kuupäevaks on 16st majast 9 eelmüüdud.

Arco Vara tütarettevõtte Kerberon OÜ arendas 2024. aastal ehitusfirma Arco Tarc OÜ abil kuue siseväljakuga täisautomaatse padelikeskuse aadressile Helme 18. Hall on antud pikaajalisele täisrendile ning teenib grupile 2024. aastast renditulu.

Bilansijärgselt soetas grupp ehitusõigusega kinnistu aadressile Spordi 3a, 3b Kristiine Tallinn. Arendusele tuleb kahe maja kujul ning maa-aluse parklaga 7 600 m2 elamukinnisvara (brutoehitusmaht). Hoonetes on kokku 56 korterit, millest mitmetel on rõdu või terrass. Spordi 3a ja 3b korterite eelmüük algab 2025. aasta II kvartalis ning koduomanikud saavad võtmed kätte 2026. aasta lõpuks. Projekti koguinvesteering on 15 miljonit eurot. Hooned ehitab Arco Vara ehitusettevõte Arco Tarc OÜ.





KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 2024 2023 Müügitulu enda kinnisvara müügist 7 145 17 581 Müügitulu teenuste müügist 332 758 Müügitulu kokku 7 477 18 339 Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -5 707 -12 740 Brutokasum 1 770 5 599 Muud äritulud 7 107 Turustuskulud -551 -387 Üldhalduskulud -1 127 -1 387 Muud ärikulud -31 -20 Kasum kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest 0 28 Ärikasum 68 3 940 Finantstulud ja -kulud -640 -390 Kasum/kahjum enne tulumaksu -572 3 550 Tulumaksukulu -52 0 Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum -624 3 550



Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum -624 3 550 Emaettevõtte omanike osa koondkasumis (-kahjumis) -624 3 550 - tava -0,06 0,34 - lahustatud -0,06 0,34





KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.12.2024 31.12.2023 Raha ja raha ekvivalendid 1 720 1 472 Nõuded ja ettemaksed 5 690 5 798 Varud 29 170 27 637 Käibevara kokku 36 580 34 907 Nõuded ja ettemaksed 18 18 Kinnisvarainvesteeringud 2 296 20 Materiaalne põhivara 622 221 Immateriaalne põhivara 52 24 Põhivara kokku 2 988 283 VARAD KOKKU 39 568 35 190 Laenukohustused 234 3 391 Võlad ja saadud ettemaksed 4 487 4 013 Garantiieraldised 127 80 Lühiajalised kohustused kokku 4 848 7 484 Laenukohustused 14 981 6 689 Pikaajalised kohustused kokku 14 981 6 689 KOHUSTUSED KOKKU 19 829 14 173 Aktsiakapital 7 272 7 272 Ülekurss 3 835 3 835 Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011 Muud reservid 27 56 Jaotamata kasum 6 594 7 843 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 19 739 21 017 OMAKAPITAL KOKKU 19 739 21 017 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 39 568 35 190





