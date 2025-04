3rd April 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 2nd April 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 13,025 Lowest price per share (pence): 630.00 Highest price per share (pence): 639.00 Weighted average price per day (pence): 632.9894

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,770,599 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,770,599 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 632.9894 13,025 630.00 639.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 02 April 2025 08:28:01 41 636.00 XLON 00330650499TRLO1 02 April 2025 08:28:01 12 636.00 XLON 00330650500TRLO1 02 April 2025 08:28:01 29 636.00 XLON 00330650501TRLO1 02 April 2025 08:28:01 265 635.00 XLON 00330650502TRLO1 02 April 2025 08:29:57 263 634.00 XLON 00330651498TRLO1 02 April 2025 09:01:49 125 633.00 XLON 00330665927TRLO1 02 April 2025 09:01:49 173 633.00 XLON 00330665928TRLO1 02 April 2025 09:01:49 370 633.00 XLON 00330665929TRLO1 02 April 2025 09:04:35 47 634.00 XLON 00330667181TRLO1 02 April 2025 09:04:35 119 634.00 XLON 00330667182TRLO1 02 April 2025 09:06:46 135 633.00 XLON 00330668200TRLO1 02 April 2025 09:06:46 134 633.00 XLON 00330668201TRLO1 02 April 2025 09:41:11 254 635.00 XLON 00330681171TRLO1 02 April 2025 09:41:11 234 635.00 XLON 00330681172TRLO1 02 April 2025 09:41:19 264 633.00 XLON 00330681267TRLO1 02 April 2025 10:10:25 100 636.00 XLON 00330693513TRLO1 02 April 2025 10:10:25 197 636.00 XLON 00330693514TRLO1 02 April 2025 10:22:04 385 636.00 XLON 00330699098TRLO1 02 April 2025 10:42:36 253 635.00 XLON 00330710337TRLO1 02 April 2025 10:42:36 91 635.00 XLON 00330710338TRLO1 02 April 2025 10:42:36 35 635.00 XLON 00330710339TRLO1 02 April 2025 10:42:36 126 635.00 XLON 00330710340TRLO1 02 April 2025 11:02:07 126 634.00 XLON 00330718681TRLO1 02 April 2025 11:02:07 125 634.00 XLON 00330718682TRLO1 02 April 2025 11:02:07 126 634.00 XLON 00330718683TRLO1 02 April 2025 11:42:12 136 633.00 XLON 00330720670TRLO1 02 April 2025 11:42:12 135 633.00 XLON 00330720671TRLO1 02 April 2025 11:42:12 123 633.00 XLON 00330720672TRLO1 02 April 2025 11:42:12 135 633.00 XLON 00330720673TRLO1 02 April 2025 11:42:12 13 633.00 XLON 00330720674TRLO1 02 April 2025 12:04:59 11 633.00 XLON 00330721204TRLO1 02 April 2025 12:04:59 125 633.00 XLON 00330721205TRLO1 02 April 2025 12:17:50 104 633.00 XLON 00330721510TRLO1 02 April 2025 12:17:50 32 633.00 XLON 00330721511TRLO1 02 April 2025 12:21:47 136 633.00 XLON 00330721568TRLO1 02 April 2025 12:21:47 135 633.00 XLON 00330721569TRLO1 02 April 2025 12:21:47 135 633.00 XLON 00330721570TRLO1 02 April 2025 12:21:47 271 633.00 XLON 00330721571TRLO1 02 April 2025 12:21:47 131 632.00 XLON 00330721572TRLO1 02 April 2025 12:25:05 137 632.00 XLON 00330721618TRLO1 02 April 2025 13:08:03 133 632.00 XLON 00330722647TRLO1 02 April 2025 13:19:30 100 632.00 XLON 00330722947TRLO1 02 April 2025 13:19:30 56 632.00 XLON 00330722948TRLO1 02 April 2025 13:27:14 100 632.00 XLON 00330723129TRLO1 02 April 2025 13:27:14 29 632.00 XLON 00330723130TRLO1 02 April 2025 13:29:21 129 631.00 XLON 00330723175TRLO1 02 April 2025 13:40:39 129 632.00 XLON 00330723407TRLO1 02 April 2025 13:40:58 130 632.00 XLON 00330723423TRLO1 02 April 2025 13:41:16 129 632.00 XLON 00330723428TRLO1 02 April 2025 13:41:35 133 632.00 XLON 00330723437TRLO1 02 April 2025 13:47:10 129 632.00 XLON 00330723556TRLO1 02 April 2025 13:55:11 129 632.00 XLON 00330723759TRLO1 02 April 2025 14:04:00 129 632.00 XLON 00330723969TRLO1 02 April 2025 14:15:26 129 632.00 XLON 00330724301TRLO1 02 April 2025 14:15:26 305 631.00 XLON 00330724302TRLO1 02 April 2025 14:16:24 131 632.00 XLON 00330724328TRLO1 02 April 2025 14:19:06 129 632.00 XLON 00330724397TRLO1 02 April 2025 14:19:06 81 631.00 XLON 00330724398TRLO1 02 April 2025 14:19:06 119 631.00 XLON 00330724399TRLO1 02 April 2025 14:19:06 10 631.00 XLON 00330724400TRLO1 02 April 2025 14:19:06 48 631.00 XLON 00330724401TRLO1 02 April 2025 14:19:06 128 631.00 XLON 00330724402TRLO1 02 April 2025 14:19:06 129 631.00 XLON 00330724403TRLO1 02 April 2025 14:20:05 133 631.00 XLON 00330724429TRLO1 02 April 2025 14:20:07 132 631.00 XLON 00330724430TRLO1 02 April 2025 14:20:07 1 631.00 XLON 00330724431TRLO1 02 April 2025 14:25:10 135 630.00 XLON 00330724582TRLO1 02 April 2025 14:25:20 134 630.00 XLON 00330724588TRLO1 02 April 2025 14:37:00 126 632.00 XLON 00330725152TRLO1 02 April 2025 14:37:22 128 632.00 XLON 00330725164TRLO1 02 April 2025 14:37:42 128 632.00 XLON 00330725206TRLO1 02 April 2025 14:38:08 127 632.00 XLON 00330725243TRLO1 02 April 2025 14:38:42 129 632.00 XLON 00330725306TRLO1 02 April 2025 14:39:08 129 632.00 XLON 00330725323TRLO1 02 April 2025 14:40:00 80 632.00 XLON 00330725367TRLO1 02 April 2025 14:40:00 46 632.00 XLON 00330725368TRLO1 02 April 2025 14:40:15 376 631.00 XLON 00330725392TRLO1 02 April 2025 14:46:54 70 631.00 XLON 00330725863TRLO1 02 April 2025 14:46:54 65 631.00 XLON 00330725864TRLO1 02 April 2025 14:54:10 136 630.00 XLON 00330726170TRLO1 02 April 2025 14:57:28 128 630.00 XLON 00330726373TRLO1 02 April 2025 14:57:35 130 630.00 XLON 00330726377TRLO1 02 April 2025 15:03:23 131 631.00 XLON 00330726603TRLO1 02 April 2025 15:11:23 135 631.00 XLON 00330727039TRLO1 02 April 2025 15:37:58 135 632.00 XLON 00330728526TRLO1 02 April 2025 15:38:21 139 632.00 XLON 00330728545TRLO1 02 April 2025 15:38:49 134 632.00 XLON 00330728581TRLO1 02 April 2025 15:41:03 134 632.00 XLON 00330728843TRLO1 02 April 2025 15:42:27 135 632.00 XLON 00330728996TRLO1 02 April 2025 15:44:03 208 635.00 XLON 00330729232TRLO1 02 April 2025 15:56:00 134 634.00 XLON 00330729912TRLO1 02 April 2025 16:03:05 132 634.00 XLON 00330730357TRLO1 02 April 2025 16:03:05 131 634.00 XLON 00330730358TRLO1 02 April 2025 16:06:42 134 635.00 XLON 00330730606TRLO1 02 April 2025 16:07:05 131 635.00 XLON 00330730647TRLO1 02 April 2025 16:08:23 164 639.00 XLON 00330730723TRLO1 02 April 2025 16:08:30 131 638.00 XLON 00330730742TRLO1 02 April 2025 16:18:43 132 639.00 XLON 00330731598TRLO1

