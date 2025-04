Une calculatrice innovante d'empreinte carbone aide les clients de Bunzl Canada à réduire leurs émissions

BURLINGTON, Ontario, 03 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada est ravi d'annoncer le lancement de sa Calculatrice d'empreinte carbone, un outil innovant conçu pour aider les entreprises à mesurer et réduire le facteur d’émission de leur programme de livraison.

La Calculatrice d'empreinte carbone quantifie les émissions des livraisons que Bunzl effectue régulièrement à ses clients. Cela permet aux entreprises de comprendre et de mesurer clairement l'empreinte carbone associée. Plus important encore, cela permet aux clients d'optimiser leurs calendriers de livraison, ce qui pourrait entraîner une réduction significative de l'empreinte carbone et contribuer aux objectifs de durabilité environnementale de l'entreprise.

« Chez Bunzl Canada, nous reconnaissons que nos clients accordent de plus en plus d'importance à la durabilité environnementale », a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada. « Notre Calculatrice d'empreinte carbone leur fournit des informations exploitables, les aidant à prendre des décisions éclairées qui favorisent à la fois leur efficacité opérationnelle et leur responsabilité environnementale. »

Comment ça marche

La calculatrice exploite des données de livraison en temps réel pour calculer les émissions de carbone en fonction de la consommation de carburant, du millage et de la fréquence des livraisons. Elle modélise ensuite des calendriers de livraison alternatifs qui pourraient réduire les émissions tout en maintenant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. En procédant à des ajustements stratégiques, les entreprises peuvent réduire leur empreinte environnementale sans compromettre les niveaux de service.

La durabilité environnementale mise en pratique

La durabilité environnementale continue d'être une priorité pour Bunzl Canada, tant dans ses activités que dans les produits qu'elle fournit. Le lancement de cet outil s'inscrit dans l'engagement plus large de Bunzl Canada en faveur de durabilité, qui comprend :

Réduire les émissions grâce à une logistique plus intelligente et des itinéraires de livraison optimisés

Soutenir les objectifs ESG des clients en fournissant des solutions de durabilité environnementale basées sur les données

Investir dans l'innovation pour promouvoir des pratiques de chaîne d'approvisionnement écologiques



Pour en savoir plus sur Bunzl Canada’s Calculatrice d'empreinte carbone, visitez https://bunzlch.ca/fr/carbon-footprint-calculator/

Regardez une vidéo ici : https://youtu.be/DOk0F2-eOW0?si=T5rpciyCwlY2cHTl

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit des emballages alimentaires et de vente au détail, des produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, des produits de sécurité et des fournitures d'emballage industriel qui permettent à plus de 55 000 entreprises canadiennes de fonctionner de manière optimale chaque jour. L'entreprise offre à ses clients l'avantage de l'approvisionnement mondial, de l'innovation produit et de l'échelle nationale combinés à un service local réactif et une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une société en exploitation de Bunzl plc, (BNZL.L), une société du FTSE100 basée à Londres, en Angleterre.

Demandes de renseignements des médias

Margo Hunnisett

Vice-présidente, Marketing et Communication

Bunzl Canada Inc.

margo.hunnisett@bunzlcanada.ca

(905) 630-3749

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61b1bbdd-535a-44ee-bd4e-1409c6f8cacb/fr