AKWEL : résultat net de 24,2 M€ pour AKWEL en 2024

Champfromier, jeudi 03 avril 2025

RÉSULTAT NET DE 24,2 M€ POUR AKWEL EN 2024

Marge opérationnelle courante à 3,9 % du CA

Trésorerie nette de 133,4 M€

Dividende proposé à 0,30 € par action





AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, annonce ses résultats annuels 2024, arrêtés par le Directoire le 24 mars 2025. Les rapports d’audit sont en cours d’émission.

Données consolidées - En M€ 2024 2023 Var. en % Chiffre d’affaires 989,0 1 066,4 -7,3 % Excédent brut d’exploitation 87,2 101,9 -14,4 % Résultat opérationnel courant 38,4 61,0 -37,1 % Marge opérationnelle courante 3,9 % 5,7 % -1,8 pt Résultat opérationnel 39,7 49,3 -19,4 % Résultat financier 1,4 0,3 - Résultat net (pdg) 24,2 35,7 -32,3 % Marge nette 2,4 % 3,3 % -0,9 pt

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ EN BAISSE DE -7,3 % EN 2024

Le Groupe AKWEL a enregistré en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 989,0 M€, en baisse de -7,3 % et de -7,0 % à périmètre et taux de change constants. La baisse d’activité a été plus nette en France (-19,1 %) que dans les autres régions du monde.

MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE DE 3,9 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Si les coûts liés à l’énergie et aux transports se sont avérés moins élevés en 2024, les tensions inflationnistes sur les matières premières et composants mais surtout sur la masse salariale pèsent toujours fortement sur la rentabilité opérationnelle courante. Et ce, dans un contexte de baisse d’activité et de maintien des dépenses essentielles pour construire l’avenir du Groupe, en termes de développement commercial et produits et d’initiatives RSE. L’excédent brut d’exploitation (EBE) s’affiche en baisse de -14,4 % à 87,2 M€ et le résultat opérationnel courant enregistre un recul de -37,1 % à 38,4 M€, extériorisant une marge opérationnelle courante en retrait de 1,8 point. Après une charge d’impôts de 16,6 M€, en hausse de 28,2 %, le résultat net part du Groupe ressort à 24,2 M€, soit une marge nette de 2,4 %, en baisse de -0,9 point.

TRÉSORERIE NETTE DE 133,4 M€

Avec une capacité d’autofinancement du Groupe de 66,3 M€ en 2024 et un niveau de BFR en baisse de 29,4 M€ grâce à la gestion maîtrisée des stocks, le flux de trésorerie d’exploitation généré par l’activité ressort à 95,7 M€ en hausse de 49,7 %. Les investissements nets sont restés élevés en 2024 à 40,3 M€, orientés notamment sur les questions de sécurité, de poursuite de l’adaptation produits dans le cadre de la transition vers les motorisations électriques et hydrogène, et sur la compétitivité produits via l’intégration de la fabrication de certains composants. Au final, AKWEL a dégagé un free cash flow de 55,4 M€ sur l’exercice et une trésorerie nette positive en fin de période de 133,4 M€ (y compris obligations locatives), contre 105 M€ fin 2023.

PERFORMANCE EXTRA-FINANCIÈRE DU GROUPE

Le Groupe a poursuivi en 2024 la mise en œuvre de sa stratégie ambitieuse en matière de RSE avec les quatre axes de son programme « AKWEL Being », sur l’engagement humain, la durabilité, l’éthique et les achats responsables. Des avancées significatives ont été enregistrées sur ces sujets en 2024, avec notamment une nouvelle baisse de fréquence des accidents du travail (taux de 2,2 en 2024 contre 2,55 en 2023), une réduction de la consommation d’eau atteignant -19 % par rapport à 2021 contre -14 % en fin d’année dernière, ou encore une baisse de -36 % des émissions carbone (scope 1 et 2) par rapport à 2021 (-11 % fin 2023).

MAINTIEN DU DIVIDENDE À 0,30 € PAR ACTION

Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 22 mai 2025 la distribution d’un dividende de 0,30 € par action au titre de l’exercice 2024, équivalent au montant distribué l’année passée.

PERSPECTIVES 2025

Conformément à la tendance indiquée à la publication du chiffre d’affaires annuel, l’évolution du marché mondial attendue à la baisse, la percée des constructeurs chinois et les retards observés sur les démarrages de production et de vente des véhicules électriques devraient conduire pour AKWEL à un recul d’activité en 2025 comparable à celui de 2024. Dans ce contexte de baisse, le Groupe se donne pour priorité de poursuivre son adaptation à un marché en transformation, en adaptant ses coûts de production, renforçant ses capacités techniques et technologiques grâce aux investissements réalisés et en développant l’agilité de son organisation face à un environnement instable à la visiblité limitée.

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 8 600 collaborateurs dans le monde.







