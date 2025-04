OSE Immunotherapeutics présente ses dernières avancées précliniques en Immuno-Oncologie

Au congrès annuel 2025 de l’AACR

OSE-CYTOMASK®, une nouvelle technologie bispécifique de CIS-Démasquage 1 des cytokines.

CLEC-1, une cible innovante de point de contrôle immunitaire

NANTES, France, 3 avril 2025, 18 heures – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), une société de biotechnologie qui développe des traitements first-in-class en immuno-oncologie et en immuno-inflammation, annonce aujourd’hui que les dernières données précliniques sur OSE-CYTOMASK®, une nouvelle technologie de CIS-démasquage des cytokines, et sur CLEC-1, une cible de point de contrôle immunitaire, ont été sélectionnées pour présentation poster au congrès annuel 2025 de l’AACR (American Association for Cancer Research) qui se tiendra à Chicago du 25 au 30 avril.

Aurore Morello, Directrice de la Recherche et des Programmes de R&D d'OSE Immunotherapeutics, commente : « Nous sommes très heureux de présenter les dernières avancées de deux de nos programmes précliniques novateurs qui témoignent de notre engagement fort dans une recherche innovante. Notre nouvelle technologie OSE-CYTOMASK® a démontré une très bonne efficacité préclinique et un profil de tolérance renforcé, positionnant ce candidat-médicament comme un potentiel traitement cytokinique first-in-class, avec un index thérapeutique amélioré, en oncologie. De plus, son potentiel s'étend au-delà de l'oncologie en proposant des applications prometteuses dans les maladies auto-immunes et inflammatoires. Notre recherche collaborative avec l'équipe de recherche du Dr Elise Chiffoleau, du CR2TI (Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie)2 de Nantes, sur la cible du point de contrôle immunitaire CLEC-1 a confirmé l'efficacité thérapeutique des anticorps anti-CLEC-1, à la fois en monothérapie et dans des nouvelles combinaisons. Cela apporte des signaux convaincants pour soutenir le développement d'une nouvelle immunothérapie contre le cancer, et qui renforcent notre engagement à faire progresser des traitements capables de changer la vie des patients ».

OSE-CYTOMASK® est une technologie qui contribue à améliorer la sécurité et l’efficacité des traitements anticancéreux. Elle permet de fixer une séquence de liaison particulière capable de masquer une molécule appelée cytokine, composante du système immunitaire. Cette technologie de masquage maintient la cytokine inactive jusqu'à ce qu'elle atteigne la cellule immunitaire ciblée, telles que les cellules T exprimant PD1 fréquemment retrouvées au sein de la tumeur. Quand la cytokine atteint ces cellules spécifiques, le masque est levé et la cytokine devient active. Cette approche ciblée permet de réduire les effets indésirables et d’améliorer l’efficacité du traitement en activant spécifiquement les bonnes cellules immunitaires au sein du micro-environnement tumoral.

La présentation poster, intitulée “Cis demasking cytokine technology improves therapeutic index of immunocytokine” explique comment cette technologie peut rendre les traitements anticancéreux plus précis et plus sûrs en réduisant l'activité immunitaire indésirable à l'extérieur de la tumeur et en concentrant le traitement sur les cellules cancéreuses.

CLEC-1 est un nouveau type de point de contrôle immunitaire qui est un récepteur présent sur certaines cellules myéloïdes et endothéliales. Il peut bloquer des fonctions immunitaires importantes permettant de combattre le cancer, rendant ainsi plus difficile l’attaque de la tumeur par l’organisme.

La présentation poster, intitulée “First in class Anti-CLEC-1A myeloid checkpoint antibodies for the treatment of solid tumors with monotherapy and combination therapy efficacies” met en évidence les résultats positifs d'études précliniques récentes. Ces études montrent comment CLEC-1 peut affaiblir la capacité du système immunitaire à combattre le cancer. Les résultats montrent que le ciblage de CLEC-1 avec des anticorps spécifiques pourrait représenter une nouvelle option thérapeutique prometteuse dans le domaine du cancer, utilisée seule en association avec d'autres thérapies.

Informations sur les présentations posters

Session PO.IM01.07 - Enhanced Antibodies, TCR Constructs, Cytokines and Chimeric Proteins

3412/7 - Cis demasking cytokine technology improves therapeutic index of immunocytokine

28 avril 2025 – 2:00PM – 5:00PM CT, Section 35

Type de session : Session Poster

Track(s) : Immunologie

Session PO.IM01.09 - Overcoming Checkpoint Inhibition and Tumor Suppression

7293 / 8 - First in class Anti-CLEC-1A myeloid checkpoint antibodies for the treatment of solid tumors with monotherapy and combination therapy efficacies

30 avril 2025, 9:00 AM – 12:00 PM CT, Section 39

Type de session : Session Poster

Track(s): Immunologie

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext.

Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

Suivez-nous sur Linkedln.





Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant OSE Immunotherapeutics. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d’OSE Immunotherapeutics à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d’autres facteurs qu’ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l’usage du conditionnel et par les verbes « s’attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou «estimer» et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction d’OSE Immunotherapeutics estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d’OSE Immunotherapeutics et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d’OSE Immunotherapeutics. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par OSE Immunotherapeutics auprès de l’AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir. Ce communiqué n’inclut que des éléments résumés et doit être lu avec le Document d’Enregistrement Universel d’OSE Immunotherapeutics, enregistré par l’AMF le 30 avril 2024, incluant le rapport financier annuel 2023, disponible sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. OSE Immunotherapeutics ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l’exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

1 CIS-Démasquage : Les anticorps bispécifiques (*) ont la capacité de cibler les cellules soit en mode Cis (sur la même cellule), soit en orientation de liaison Trans (entre deux cellules différentes). La technologie bispécifique de Cis-Démasquage cible deux antigènes exprimés sur la même cellule, avec une modalité masquée (par exemple, une cytokine), permettant ainsi l'activation conditionnelle de la cytokine sur les types de cellules immunitaires souhaitées après la liaison de l'anticorps.

(*) Segués A. et al. International Review of Cell and Molecular Biology 2022.

2 Programme collaboratif mené par les équipes de recherche d’OSE Immunotherapeutics et du Dr Elise Chiffoleau (https://cr2ti.univ-nantes.fr/research/team-1) du Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie Translationnelle (CR2TI), UMR1064, INSERM, Nantes Université, au CHU de Nantes. (https://cr2ti.univ-nantes.fr/research/team-1).

