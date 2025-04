SAFE - REPORT DE LA PUBLICATION DES RESULTATS ANNUELS ET DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2024

REPORT DE LA PUBLICATION DES RESULTATS ANNUELS

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 3 avril 2025 à 18h. Safe Group annonce le report de la publication des résultats 2024 et du Rapport Financier Annuel 2024 au 30 juin 2025 à la clôture de la Bourse d’Euronext Paris. Conséquemment, l’Assemblée Générale sera également reportée.

En effet, l’administration anglaise a informé le Groupe que leur filiale britannique n’est plus exemptée d’audit de comptes, comme cela était précedemment le cas. Les mesures ont d’ores et déjà été engagées pour réaliser les audits au plus vite.





Le management souhaite remercier les actionnaires, partenaires et parties prenantes pour leur compréhension et leur soutien continu, et leur assurer que cette décision a été prise afin de garantir l'exactitude et la transparence des informations financières publiées.





À propos de Safe Group





Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com





Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l ‘emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr









Contacts

SAFE GROUP AELYON ADVISORS

investors@safeorthopaedics.com safe@aelyonadvisors.fr

