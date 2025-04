Oproeping voor de Algemene Vergadering van Syensqo op 6 mei 2025

Brussel, België – 4 april 2025 - 08.30 CEST

Syensqo kondigt aan dat het vandaag de documentatie heeft gepubliceerd voor zijn Gewone Aandeelhoudersvergadering, die zal plaatsvinden op dinsdag 6 mei 2025 om 10.30 uur CEST in SQUARE Brussels, Kunstberg te 1000 Brussel. Alle documenten met betrekking tot de vergadering zijn beschikbaar op de website van Syensqo.

Aandeelhouders zullen worden gevraagd om te stemmen over een aantal resoluties, waaronder de goedkeuring van de jaarrekeningen van Syensqo voor het boekjaar 2024.

Gesteund door de sterke financiële positie en balans van het bedrijf zal de Raad van Bestuur van Syensqo ook voorstellen om de uitkering van een brutodividend van €1,62 per aandeel goed te keuren, betaalbaar vanaf 19 mei 2025.

Daarnaast zullen de aandeelhouders worden gevraagd om de vergoeding van de commissaris voor de assurance van de duurzaamheidsrapportering goed te keuren, zoals vereist door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Informatie over de vergadering

Alleen aandeelhouders van Syensqo SA die officieel als zodanig zijn geregistreerd op dinsdag 22 april 2025 om middernacht CEST, hebben het recht om deel te nemen en te stemmen op de vergadering op 6 mei 2025, ongeacht het aantal aandelen dat zij op de dag van de vergadering bezitten.

Aandeelhouders die aan de vergadering willen deelnemen, hetzij persoonlijk of virtueel, dienen hun intenties uiterlijk op woensdag 30 april 2025 kenbaar te maken en moeten de instructies volgen die in de oproepingsbrief op de website van Syensqo staan vermeld.

De vergadering zal op hybride wijze worden georganiseerd, zowel fysiek als virtueel. Aandeelhouders kunnen fysiek deelnemen aan de vergadering. Als alternatief kunnen aandeelhouders hun rechten uitoefenen via een volmachtstem of stemmen per correspondentie via een speciaal formulier of live deelnemen en stemmen op een virtuele en interactieve manier. Aandeelhouders kunnen het Lumi Connect-platform ( www.lumiconnect.com ) gebruiken of rechtstreeks contact opnemen met het Syensqo-team via ag@syensqo.com om de deelname formaliteiten te vervullen. Een document dat de verschillende stappen voor het gebruik van het Lumi Connect-platform uitlegt, is beschikbaar op de website van Syensqo.



Aandeelhouders kunnen schriftelijke vragen indienen voorafgaand aan de Aandeelhoudersvergadering, voor zover hij/zij heeft voldaan aan de toelatingsvoorwaarden en dat de vragen uiterlijk op woensdag 30 april 2025 aan Syensqo zijn gericht, hetzij per post naar Syensqo NV, t.a.v Aandeelhoudersvergadering, 98 Raketstraat , 1130 Brussel, of per e-mail: ag@syensqo.com .

Bezoek de speciale sectie van de Aandeelhoudersvergadering voor meer details over de agenda, de toelatingsvoorwaarden en stemmethoden.

