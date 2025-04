Investissements Purpose annonce la dissolution prochaine du Fonds d'occasions spéciales Purpose

TORONTO, 04 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») a annoncé aujourd’hui, après mûre réflexion, qu’elle a décidé de dissoudre le Fonds d'occasions spéciales Purpose (le « Fonds ») au plus tard à la fin de 2025 (la « date de dissolution »).

Purpose est d’avis que la dissolution du Fonds est dans l’intérêt de ses actionnaires. La décision de fermer le fonds a été motivée par la faiblesse relative de ses actifs sous gestion, qui s’élevaient à 12,5 millions de dollars au 3 avril 2025.

À l’heure actuelle, la seule participation restante du Fonds est dans Prio S.A., société pétrolière et gazière brésilienne cotée en bourse acquise initialement par le Fonds en novembre 2009. Au 3 avril 2025, le placement du Fonds dans Prio S.A. a généré de solides rendements, le cours de son action ayant augmenté de 751 % en reales brésiliens au cours des cinq dernières années. La performance de ce titre a largement contribué au rendement annualisé de 25,37 % du Fonds au cours de cette même période.

Dans le cadre de la dissolution du Fonds, Purpose a entamé le processus de liquidation de sa position dans Prio S.A. En tant que gestionnaire du Fonds, Purpose travaille actuellement au nouvel enregistrement des actions de Prio S.A. auprès de la Banque centrale du Brésil, qui agit à titre de registre central des actions cotées. Cette démarche, en cours, nécessite une collaboration directe avec Prio S.A., les partenaires bancaires du Fonds et les autorités brésiliennes.

Par ailleurs, en raison de la fermeture du Fonds, Purpose a décidé de cesser l’émission de nouvelles actions. Conformément à ses obligations fiduciaires et à son devoir de diligence en tant que gestionnaire de fonds d’investissement, Purpose continuera d’accepter les demandes de rachat d’actions du Fonds. Toutefois, dans certaines circonstances, le traitement de certains rachats pourrait être retardé en raison du processus de nouvel enregistrement des actions de Prio S.A. auprès de la Banque centrale du Brésil.

Les actions de série A et de série F seront automatiquement rachetées à la date de dissolution, et le produit sera soit déposé dans le compte de l’actionnaire, soit envoyé par chèque à l’actionnaire ou à son courtier, prête-nom ou intermédiaire, selon le cas. Aucun frais ni commission de rachat ne s’appliquera à ces transactions.

Le cas échéant, une distribution finale sera effectuée aux alentours de la date de dissolution du Fonds.

À propos de Investissements Purpose Inc.

Investissements Purpose Inc. est une société de gestion d’actifs qui gère un actif de plus de 23 milliards de dollars. Investissements Purpose met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, une société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous écrire à info@purposeinvest.com.

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Le prospectus contient des informations importantes et détaillées sur le fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Rien ne garantit qu’un fonds atteindra son objectif de placement, et sa valeur liquidative, son rendement et le rendement de ses placements fluctueront à l’occasion en fonction de la conjoncture du marché. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.

Purpose met en garde le lecteur de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans les présentes, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle ils sont formulés. En règle générale, mais pas toujours, l’information prospective se reconnaît à l’emploi de termes prospectifs comme « planifier », « s’attendre à », « ne pas s’attendre à », « est prévu », « budget », « prévu », « estimer », « avoir l’intention de », « à rythme », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « croire » et d’autres expressions semblables ou à l’emploi d’expressions semblables indiquant que certaines mesures ou certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » être prises, survenir ou être atteints.

Les déclarations prospectives sont basées sur les informations dont dispose la direction au moment où elles sont faites, sur les plans, estimations, hypothèses, jugements et attentes actuels de la direction. L’information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations réels de Purpose diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, géopolitique, technologique et social. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse soit fondée sur des hypothèses que Purpose estime raisonnables à la date à laquelle ces énoncés sont faits, rien ne garantit que l’information prospective se révélera exacte, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans cette information prospective. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. Purpose ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser l’information prospective, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.