SAVENCIA : Achat d'actions

Vendredi 4 avril 2025

COMMUNIQUE DE PRESSE

Dans le cadre de l’autorisation votée à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 25 Avril 2024, la Société SAVENCIA SA a procédé à l’achat d’un bloc d’actions de 414 942 titres pour un total de 23 485 717,20 euros, soit l’équivalent de 56,60 euros par titre.

A l’issue de cette opération la société SAVENCIA SA détient 1 085 726 de ses propres actions représentant 7,7% du capital.

À propos de Savencia Fromage & Dairy :

SAVENCIA Fromage & Dairy est un groupe alimentaire international, familial et indépendant. Avec ses 22 751 collaborateurs dans le monde, il est l’un des premiers acteurs laitiers mondiaux, le 2ème groupe fromager français et le 5ème mondial. Son développement s’appuie sur des marques fortes en France et à l’international (dont Caprice des Dieux, Saint Agur, St Môret, Tartare, Saint Albray, Le Rustique, Elle & Vire).

