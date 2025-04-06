Bitget 在获得萨尔瓦多比特币服务供应商 (BSP) 批准后，成功取得该国数字资产服务供应商 (DASP) 许可证





维多利亚，塞舌尔, April 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 已获得萨尔瓦多国家数字资产委员会 (CNAD) 发放的数字资产服务供应商 (DASP) 许可证，进一步扩大了公司在该国的监管合规业务范围。 此举紧随公司于 2024 年获得该国比特币服务供应商 (BSP) 许可证之后。 萨尔瓦多是率先通过全面立法，支持将比特币和数字资产纳入其金融生态系统并将其作为官方货币的先行司法管辖区之一。 该地区已逐渐崭露头角，成为全球加密货币业务的中心。

凭借 DASP 和 BSP 许可证的获得，Bitget 可以在萨尔瓦多提供多种数字资产服务。 DASP 许可证涵盖现货和衍生品交易、质押及其他收益类金融产品，同时还包括促进加密货币储蓄和投资解决方案的基础设施。 得益于该地区清晰的监管框架，全球平台能够在明确的法律结构下拓展业务，为用户提供更高的运营透明度和机构级别的保障。

Bitget 首席法务官 Hon Ng 表示：“Bitget 专注于进入那些已经建立加密货币监管框架的国家，并在扩大全球监管战略的同时，提供最优质的服务。” 我们非常高兴能够通过这一许可证提供一系列产品，并荣幸地获得萨尔瓦多国家数字资产委员会的信任。 萨尔瓦多在比特币和数字资产监管方面采取了先进而透明的做法，走在许多国家前列，因此对于希望负责任地大规模运营的高质量 Web3 公司来说，这里是一个极具吸引力的司法管辖区。 Bitget 将继续支持那些提供清晰框架并推动安全高效加密经济发展的司法管辖区。”

萨尔瓦多的监管环境因其成功吸引全球加密货币公司而备受关注。 知名加密货币企业已将其战略性业务迁移至该国。 Bitget 的许可证战略与这一新兴趋势相契合，使平台能够持续稳定地提供服务，确保业务不中断。 得益于这一结构，平台能够在法律和运营上更加灵活，从而更好地满足零售和机构市场的需求。

这一进展体现了各国在司法领域展开竞争，争相吸引数字资产创新的持续趋势。 萨尔瓦多的 CNAD 在评估和批准服务供应商方面日益活跃，标志着该地区监管体系的逐步成熟。 随着企业适应不断变化的全球标准，Bitget 的许可证为跨境发展提供了桥梁，增强了向全球用户提供合规金融产品的能力。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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