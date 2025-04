7th April 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 4th April 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 13,476 Lowest price per share (pence): 591.00 Highest price per share (pence): 631.00 Weighted average price per day (pence): 609.3168

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,770,599 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,770,599 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 609.3168 13,476 591.00 631.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 04 April 2025 08:03:21 124 631.00 XLON 00331010576TRLO1 04 April 2025 08:04:21 133 625.00 XLON 00331011090TRLO1 04 April 2025 08:18:10 100 626.00 XLON 00331017801TRLO1 04 April 2025 08:18:10 131 626.00 XLON 00331017802TRLO1 04 April 2025 08:23:45 131 625.00 XLON 00331020543TRLO1 04 April 2025 08:29:48 131 625.00 XLON 00331023925TRLO1 04 April 2025 08:30:09 260 621.00 XLON 00331024137TRLO1 04 April 2025 08:42:12 235 619.00 XLON 00331030551TRLO1 04 April 2025 08:42:12 17 619.00 XLON 00331030552TRLO1 04 April 2025 08:42:22 131 619.00 XLON 00331030698TRLO1 04 April 2025 08:48:22 135 618.00 XLON 00331034393TRLO1 04 April 2025 08:55:48 125 616.00 XLON 00331038636TRLO1 04 April 2025 08:58:01 136 615.00 XLON 00331039687TRLO1 04 April 2025 09:05:52 136 616.00 XLON 00331043898TRLO1 04 April 2025 09:07:33 13 615.00 XLON 00331044778TRLO1 04 April 2025 09:15:46 12 615.00 XLON 00331050489TRLO1 04 April 2025 09:15:53 100 615.00 XLON 00331050564TRLO1 04 April 2025 09:15:53 13 615.00 XLON 00331050565TRLO1 04 April 2025 09:15:53 59 615.00 XLON 00331050566TRLO1 04 April 2025 09:15:53 66 615.00 XLON 00331050567TRLO1 04 April 2025 09:16:22 125 615.00 XLON 00331050944TRLO1 04 April 2025 09:29:47 135 618.00 XLON 00331060011TRLO1 04 April 2025 09:34:11 136 617.00 XLON 00331063055TRLO1 04 April 2025 09:55:48 133 616.00 XLON 00331077601TRLO1 04 April 2025 09:55:48 132 616.00 XLON 00331077602TRLO1 04 April 2025 09:55:48 133 616.00 XLON 00331077603TRLO1 04 April 2025 10:06:03 131 616.00 XLON 00331083780TRLO1 04 April 2025 10:26:30 130 616.00 XLON 00331098544TRLO1 04 April 2025 10:26:30 260 615.00 XLON 00331098545TRLO1 04 April 2025 10:28:02 67 615.00 XLON 00331099546TRLO1 04 April 2025 10:28:02 64 615.00 XLON 00331099547TRLO1 04 April 2025 10:28:02 130 615.00 XLON 00331099548TRLO1 04 April 2025 10:28:02 67 615.00 XLON 00331099549TRLO1 04 April 2025 10:30:34 136 612.00 XLON 00331101058TRLO1 04 April 2025 10:53:13 133 615.00 XLON 00331119719TRLO1 04 April 2025 10:53:13 132 615.00 XLON 00331119720TRLO1 04 April 2025 10:53:13 132 615.00 XLON 00331119721TRLO1 04 April 2025 11:06:27 272 614.00 XLON 00331123503TRLO1 04 April 2025 11:15:12 135 610.00 XLON 00331124625TRLO1 04 April 2025 11:15:12 134 610.00 XLON 00331124626TRLO1 04 April 2025 11:15:12 135 610.00 XLON 00331124627TRLO1 04 April 2025 11:21:09 250 599.00 XLON 00331125462TRLO1 04 April 2025 11:21:09 125 599.00 XLON 00331125463TRLO1 04 April 2025 11:26:57 253 598.00 XLON 00331127473TRLO1 04 April 2025 11:31:12 135 600.00 XLON 00331127848TRLO1 04 April 2025 11:43:00 257 597.00 XLON 00331129067TRLO1 04 April 2025 12:07:21 135 596.00 XLON 00331131658TRLO1 04 April 2025 12:07:21 135 596.00 XLON 00331131659TRLO1 04 April 2025 12:26:18 129 592.00 XLON 00331133373TRLO1 04 April 2025 12:30:03 134 591.00 XLON 00331133876TRLO1 04 April 2025 13:11:23 125 601.00 XLON 00331136775TRLO1 04 April 2025 13:11:23 124 601.00 XLON 00331136776TRLO1 04 April 2025 13:11:27 253 599.00 XLON 00331136783TRLO1 04 April 2025 13:19:44 125 602.00 XLON 00331137222TRLO1 04 April 2025 13:38:53 135 604.00 XLON 00331138797TRLO1 04 April 2025 13:38:53 1 604.00 XLON 00331138798TRLO1 04 April 2025 13:38:53 135 604.00 XLON 00331138799TRLO1 04 April 2025 13:57:16 135 607.00 XLON 00331139814TRLO1 04 April 2025 14:13:34 400 610.00 XLON 00331141109TRLO1 04 April 2025 14:18:16 257 610.00 XLON 00331141589TRLO1 04 April 2025 14:32:14 259 610.00 XLON 00331143257TRLO1 04 April 2025 14:37:02 125 611.00 XLON 00331143821TRLO1 04 April 2025 14:37:02 125 611.00 XLON 00331143822TRLO1 04 April 2025 14:50:24 131 609.00 XLON 00331145131TRLO1 04 April 2025 14:59:38 136 607.00 XLON 00331146076TRLO1 04 April 2025 14:59:38 126 605.00 XLON 00331146077TRLO1 04 April 2025 15:05:14 126 606.00 XLON 00331146784TRLO1 04 April 2025 15:05:14 126 606.00 XLON 00331146785TRLO1 04 April 2025 15:11:04 137 604.00 XLON 00331147336TRLO1 04 April 2025 15:31:05 134 602.00 XLON 00331149227TRLO1 04 April 2025 15:31:05 134 602.00 XLON 00331149228TRLO1 04 April 2025 15:31:05 134 602.00 XLON 00331149229TRLO1 04 April 2025 15:31:05 108 602.00 XLON 00331149230TRLO1 04 April 2025 15:31:05 112 604.00 XLON 00331149231TRLO1 04 April 2025 15:33:00 402 604.00 XLON 00331149349TRLO1 04 April 2025 15:33:35 251 604.00 XLON 00331149408TRLO1 04 April 2025 15:40:31 272 605.00 XLON 00331150046TRLO1 04 April 2025 15:45:15 127 604.00 XLON 00331150460TRLO1 04 April 2025 15:45:15 127 604.00 XLON 00331150461TRLO1 04 April 2025 15:51:57 130 603.00 XLON 00331151287TRLO1 04 April 2025 15:52:01 125 603.00 XLON 00331151289TRLO1 04 April 2025 16:03:08 302 607.00 XLON 00331152508TRLO1 04 April 2025 16:03:25 188 607.00 XLON 00331152562TRLO1 04 April 2025 16:06:31 23 607.00 XLON 00331152930TRLO1 04 April 2025 16:09:29 9 607.00 XLON 00331153254TRLO1 04 April 2025 16:18:46 125 611.00 XLON 00331154267TRLO1 04 April 2025 16:18:46 399 611.00 XLON 00331154268TRLO1 04 April 2025 16:18:46 291 610.00 XLON 00331154269TRLO1 04 April 2025 16:18:46 409 611.00 XLON 00331154270TRLO1 04 April 2025 16:19:31 100 610.00 XLON 00331154364TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970