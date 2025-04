Quadient obtient la validation de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre par SBTi

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce que le Science-Based Targets Initiative (SBTi) a validé ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le SBTi est une initiative mondiale qui aide les entreprises à définir des objectifs climatiques basés sur la science afin de réduire leurs émissions, en alignement avec l'Accord de Paris. Cette validation confirme le respect des critères scientifiques pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C des engagements de Quadient.

Réduire les émissions nettes à zéro d'ici 2050 constitue un élément central de la stratégie de développement durable de Quadient, inscrite dans son plan stratégique Elevate to 2030. L’entreprise s’est fixé des objectifs ambitieux à court et à long terme, visant une réduction de 64 % des émissions de Scope 1 et 2, ainsi que de 30 % des émissions de Scope 3 d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2018. Elle s’engage également à réduire de 90 % ses émissions absolues de Scope 1, 2 et 3 d’ici 2050.

« Recevoir cette validation du SBTi marque une étape importante pour Quadient, réaffirmant notre engagement dans l’action climatique. Pour nous, la durabilité n’est pas qu’un objectif, elle est au cœur de notre fonctionnement, de notre innovation et de notre collaboration avec nos clients, partenaires et parties prenantes », a déclaré Brandon Batt, Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation de Quadient. « Nous savons l’ampleur du défi qui nous attend et agissons de manière proactive pour conduire la transformation nécessaire à la construction d’un avenir bas carbone. Nos efforts de décarbonation vont au-delà de la simple conformité, ils représentent une opportunité stratégique de créer de la valeur, de renforcer la résilience de notre entreprise face aux environnements changeants et de contribuer à une économie mondiale plus durable. Cette validation renforce notre leadership en matière de durabilité des entreprises et souligne qu’œuvrer pour le climat est à la fois une nécessité et une responsabilité partagée ».

Pour traduire ses engagements en actions, Quadient met en œuvre une feuille de route complète de décarbonation. Cette stratégie se concentre sur l'optimisation de l’utilisation des énergies dans ses opérations, notamment par la modernisation de ses infrastructures, la transition vers des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité globale. Quadient accélère également la transition vers une flotte de véhicules à faible émission de carbone et encourage l’utilisation de technologies de collaboration à distance afin de réduire les émissions liées aux déplacements professionnels.

Au-delà des améliorations opérationnelles, Quadient mise sur l'innovation produit et les principes de l'économie circulaire pour réduire son impact environnemental. Son programme de reconditionnement a fait des progrès significatifs. Avec plus de 62,8 % des solutions liées au courrier remanufacturées en 2024, ce programme témoigne de l’engagement de Quadient à prolonger les cycles de vie des produits et réduire les déchets. De plus, l'entreprise travaille activement avec son réseau de fournisseurs pour favoriser la réduction des émissions tout au long de la chaîne de valeur, avec pour objectif d’obtenir des engagements de réduction des émissions de la part d’au moins 30 % de ses partenaires stratégiques d'ici 2026.

La transparence et la responsabilité occupent une place centrale dans la stratégie climatique de Quadient, qui suit et publie chaque année ses progrès dans son rapport de durabilité ainsi que dans le questionnaire CDP sur le changement climatique. La vérification indépendante de son empreinte carbone garantit la crédibilité de ses actions et renforce son engagement envers une action climatique concrète et fondée sur la science. Pour plus d'informations sur le programme RSE de Quadient, rendez-vous sur www.invest.quadient.com/RSE.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

