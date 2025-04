Contact presse :

Capgemini va inaugurer en Égypte un Centre d’Excellence en IA afin d’accélérer l’innovation basé sur l’IA pour les clients internationaux

Le Caire, 7 avril 2025 – Capgemini annonce aujourd’hui la création d’un Centre d’Excellence en IA en Égypte, dont l’objectif est d’accélérer le parcours de transformation de ses clients à travers le monde vers l’IA générative et agentique. Par le biais de ce nouveau hub IA, Capgemini investira dans la recherche et le développement, collaborera avec des institutions universitaires locales et s’appuiera sur des partenariats technologiques pour aider à accélérer l’adoption de l’IA à grande échelle par ses clients. Cette initiative renforce les liens étroits que Capgemini entretient avec l’Égypte en tant que centre d’innovation stratégique pour ses clients internationaux. Cela consolide également le leadership de Capgemini dans le domaine de l’IA, en affirmant son engagement à développer des talents, ainsi qu’en mobilisant des partenariats stratégiques du secteur de l’IA ou encore en accélérant l’innovation basée sur l’IA afin de générer de la valeur pour les clients.

Capgemini s’engage à soutenir la croissance et l’innovation en Égypte. D’ici à la fin de 2025, le Groupe prévoit de doubler le nombre de son effectif dans le pays, pour atteindre environ 1200 professionnels dans les domaines de la transformation numérique et de l’innovation.

Le nouveau hub IA accueillera une équipe diversifiée d’architectes, de data scientists, d’ingénieurs produit et de chefs de projet, experts dans la réalisation de projets de transformation allant des opérations business et design à l’ingénierie. Les clients bénéficieront des avantages de l’alignement des fuseaux horaires, des compétences multilingues et de la facilité de déplacement vers ce Global Delivery Center.

« Le Centre d’Excellence en IA installé dans ce lieu stratégique nous permet d’aider nos clients à développer l’IA au sein de leurs entreprises, les assurant ainsi d’être à la pointe de l’innovation, » a déclaré Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini, à l’occasion du Forum d’investissement France-Égypte. « En investissant dans les talents de la région et en établissant ce hub dédié à l’IA, nous favorisons non seulement des avancées technologiques significatives, mais nous créons également un écosystème robuste pour le développement de l’IA. Nos clients bénéficieront d’une excellente prestation de services, de solutions adaptées à leur secteur et des avantages uniques d’être soutenus depuis l’Égypte. »

Avec une ouverture en mai 2025, le nouveau Centre d’Excellence en IA s’appuiera sur la profonde expertise sectorielle de Capgemini pour développer des agents intelligents adaptés aux secteurs hautement réglementés, tels que celui des énergies, des Life Sciences et de l’aérospatiale. Il est conçu pour permettre aux clients d’explorer, de concevoir et de mettre en œuvre des technologies de pointe susceptibles d’optimiser les opérations et de transformer stratégiquement leur activité, y compris au niveau de la chaîne d'approvisionnement et de l’innovation produits. En appliquant des algorithmes avancés et des techniques de machine learning, Capgemini aidera ses clients en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient et en Asie à améliorer l’expérience client afin de générer de la valeur stratégique.

Hossam Seifeldin, Directeur Général de Capgemini en Égypte, a déclaré : « L’Égypte connaît une trajectoire de croissance impressionnante, alimentée par la digitalisation et des talents exceptionnels dans le domaine de l’IA. Je me réjouis de poursuivre le développement du secteur sur la base solide que nous avons établis dans la région. Le fait de doubler nos effectifs et d'établir ce nouveau Centre d’Excellence en IA permettra non seulement de favoriser l'innovation de pointe, mais aussi de créer des opportunités pour les talents locaux afin qu’ils puissent rayonner sur la scène internationale. »

