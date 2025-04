Allstate du Canada : Près d’une réclamation d’assurance sur trois est liée à un phénomène météorologique ou climatique extrême

Les propriétaires d’habitation qui prennent des mesures préventives par beau temps peuvent contribuer à limiter les dégâts au moment de la prochaine tempête.

MARKHAM, Ontario, 07 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes ne sont plus rares au Canada. Selon un récent sondage Léger réalisé pour Allstate du Canada, compagnie d’assurance (« Allstate »), seulement 27 % des propriétaires d’habitation au pays estiment que leur résidence est prête à résister aux phénomènes météorologiques ou climatiques majeurs pouvant causer des dommages considérables dans une communauté, comme les tornades, les inondations, les feux de forêt ou la grêle.



Les données internes d’Allstate révèlent par ailleurs que 29 % des demandes d’indemnisation reçues au cours des dix dernières années (soit une sur trois) étaient liées à des phénomènes météorologiques ou climatiques majeurs. L’analyse révèle également que le nombre de réclamations liées à des événements majeurs a été particulièrement élevé en 2024, avec environ 2,4 fois plus de réclamations qu’en 2023.

En fait, les chiffres du Bureau d’assurance du Canada pour l’ensemble du secteur montrent que 2024 a battu le record de l’année la plus coûteuse de l’histoire du Canada pour ce qui est des sinistres liés aux conditions météorologiques, avec plus de 8,5 milliards de dollars. La réelle possibilité que de tels événements se reproduisent exige donc un niveau de préparation adéquat; offrir de manière continue de l’information aux propriétaires d’habitation les aidera à adopter des comportements proactifs.

« Les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes touchent de plus en plus de Canadiens, année après année, affirme Marc Tannous, directeur d’agence à Allstate du Canada. L’assurance peut aider les gens à recouvrer leur maison ou leur véhicule après une violente tempête ou un feu de forêt. Par contre, les souvenirs de famille, les photographies et les autres objets personnels qui nous sont chers sont plus difficiles à remplacer. Il est donc important de prendre des mesures pour prévenir ou réduire les risques de dommages. »

Comment se préparer à des phénomènes météorologiques ou climatiques extrêmes

Marc Tannous offre les conseils suivants afin d’aider les familles à se protéger et à réduire les dommages à leur propriété en cas de phénomène météorologique ou climatique extrême :

Mettez un plan d’urgence en place : repérez les endroits les plus sécuritaires à l’intérieur de votre maison, établissez un plan de communication familial et prenez connaissance des routes d’évacuation.

Préparez une trousse d’urgence pour 72 heures : assurez-vous d’y inclure de l’eau, des aliments non périssables, des lampes de poche, des produits de premiers soins et placez vos documents importants dans des contenants étanches.

Sécurisez votre propriété : installez une pompe de puisard, des clapets antiretour et renforcez les portes et les fenêtres pour limiter les dégâts causés par les inondations et les tempêtes violentes.

Soyez prêts à faire face à un feu de forêt : retirez la végétation sèche autour de votre maison et utilisez des matériaux qui résistent au feu pour votre maison.

Revoyez votre assurance et faites une mise à jour : assurez-vous d’avoir les protections dont vous avez besoin pour vous et votre famille.



Pour d’autres conseils afin de mieux vous préparer aux phénomènes météorologiques extrêmes, consultez le blogue Allstate Assurance .

Méthodologie pour le sondage Léger

Allstate a mandaté Léger pour mener un sondage auprès des propriétaires canadiens afin de mieux comprendre l’utilisation de leur sous-sol, leurs habitudes de rangement, leurs mesures de prévention contre les inondations, ainsi que leur niveau de préparation en cas de phénomènes météorologiques extrêmes. Pour atteindre les objectifs de la recherche, un sondage a été réalisé en ligne auprès de 1 000 propriétaires d’habitation canadiens âgés de 18 ans et plus, pouvant s’exprimer en français ou en anglais, entre le 23 et le 27 janvier 2025. À noter qu’en raison de la nature non probabiliste de l’échantillon (associée à tout sondage en ligne), le calcul de la marge d’erreur ne s’applique pas. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 000 répondants (sur un panel Web) aurait une marge d’erreur globale de ± 3,1 %, 19 fois sur 20. La marge d’erreur augmenterait toutefois pour les sous-groupes.

