IBA a présenté sa stratégie à long terme lors de son Capital Markets Day 2025

Annonce de la nomination de Catherine Vandenborre au poste de CFO

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 7 avril 2025 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules, a organisé aujourd'hui un Capital Markets Day (CMD) à son siège social de Louvain-la-Neuve, Belgique, et via webcast.

Lors de l'événement, Olivier Legrain (CEO), Henri de Romrée (Deputy CEO) et l'équipe de direction d'IBA ont présenté aux actionnaires, investisseurs et analystes la mission, la vision et la stratégie de l'entreprise. Ils ont également présenté les activités, le plan d'exécution et les opportunités de ses quatre business units : Industrial Solutions, RadioPharma Solutions, Proton Therapy et Dosimetry. Les actions concrètes mises en oeuvre par le groupe pour atteindre ses perspectives à moyen terme (2024-28) de croissance annuelle du chiffre d'affaires de 5-7% CAGR et d’une marge REBIT d'environ 10% d'ici 2028, ainsi que ses prévisions annuelles nouvellement présentées ont également été détaillées.

Le CMD a par ailleurs été l'occasion d'annoncer la nomination de Catherine Vandenborre au poste de CFO et de responsable de IBA Corporate, l’entité transversale de support du groupe. Elle prendra ses fonctions à partir du 1er juillet 2025.

Catherine Vandenborre est une cadre de haut niveau ayant acquis une expérience financière approfondie au cours de plus de 25 ans à la tête d'organisations nationales et internationales. Elle a occupé la fonction de CFO chez Elia Group, une entreprise internationale de transmission d'électricité, depuis 2010. Avant Elia Group, Catherine a fondé et dirigé Belpex, marché d’échange d'électricité. Elle a démarré ses activités professionnelles en tant qu'auditrice chez Coopers&Lybrand. Au cours de sa carrière, elle a occupé plusieurs postes de direction, couvrant des domaines tels que la finance, les fusions et acquisitions, l'innovation et la transformation. Catherine a été nommée CFO de l'année par le magazine Trends en 2019. Elle est également administratrice non exécutive chez Rexel, distributeur mondial de matériaux et services électriques, et présidente du comité d'audit chez Proximus.

La présentation du CMD est disponible sur le site web d’IBA à l’adresse https://www.iba-worldwide.com/iba-capital-markets-day-2025-presentation-and-recording. L'enregistrement de l'événement sera prochainement consultable à la même adresse.

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans les technologies des accélérateurs de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour, ainsi que de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve en Belgique, emploie environ 2100 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

CONTACTS

Thomas Pevenage

Investor Relations, IBA

+32 10 475 890

investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director, IBA

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

ICR Healthcare

Amber Fennell, Angela Gray, Lucy Featherstone

+44 (0) 20 3709 5700

IBA@icrhealthcare.com

