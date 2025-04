8th April 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 7th April 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 13,734 Lowest price per share (pence): 571.00 Highest price per share (pence): 617.00 Weighted average price per day (pence): 593.4797

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 70,770,599 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 70,770,599 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 593.4797 13,734 571.00 617.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 07 April 2025 08:05:43 110 595.00 XLON 00331282130TRLO1 07 April 2025 08:05:43 16 595.00 XLON 00331282131TRLO1 07 April 2025 08:05:43 126 595.00 XLON 00331282132TRLO1 07 April 2025 08:08:58 127 587.00 XLON 00331284241TRLO1 07 April 2025 08:10:00 128 584.00 XLON 00331284888TRLO1 07 April 2025 08:21:02 129 571.00 XLON 00331291438TRLO1 07 April 2025 08:21:02 128 571.00 XLON 00331291439TRLO1 07 April 2025 08:29:40 260 579.00 XLON 00331297076TRLO1 07 April 2025 08:44:33 274 580.00 XLON 00331307593TRLO1 07 April 2025 09:07:44 54 587.00 XLON 00331328234TRLO1 07 April 2025 09:07:56 130 586.00 XLON 00331328381TRLO1 07 April 2025 09:11:35 127 585.00 XLON 00331331814TRLO1 07 April 2025 09:56:33 128 591.00 XLON 00331379284TRLO1 07 April 2025 09:56:38 31 591.00 XLON 00331379371TRLO1 07 April 2025 10:06:15 23 588.00 XLON 00331389722TRLO1 07 April 2025 10:06:15 104 588.00 XLON 00331389723TRLO1 07 April 2025 10:11:40 263 591.00 XLON 00331394963TRLO1 07 April 2025 10:16:24 103 591.00 XLON 00331399188TRLO1 07 April 2025 10:16:24 25 591.00 XLON 00331399189TRLO1 07 April 2025 10:16:25 127 589.00 XLON 00331399196TRLO1 07 April 2025 10:56:36 122 589.00 XLON 00331448097TRLO1 07 April 2025 10:56:36 17 589.00 XLON 00331448098TRLO1 07 April 2025 11:13:59 1 594.00 XLON 00331451807TRLO1 07 April 2025 11:13:59 128 593.00 XLON 00331451808TRLO1 07 April 2025 11:14:08 30 594.00 XLON 00331451824TRLO1 07 April 2025 11:14:08 135 594.00 XLON 00331451825TRLO1 07 April 2025 11:34:27 132 596.00 XLON 00331454485TRLO1 07 April 2025 11:34:46 77 599.00 XLON 00331454499TRLO1 07 April 2025 11:34:46 97 599.00 XLON 00331454500TRLO1 07 April 2025 11:34:46 924 599.00 XLON 00331454501TRLO1 07 April 2025 11:35:26 112 596.00 XLON 00331454560TRLO1 07 April 2025 11:35:26 25 596.00 XLON 00331454561TRLO1 07 April 2025 11:35:26 133 596.00 XLON 00331454562TRLO1 07 April 2025 11:42:48 137 594.00 XLON 00331455078TRLO1 07 April 2025 11:42:48 127 594.00 XLON 00331455079TRLO1 07 April 2025 11:59:16 128 593.00 XLON 00331457608TRLO1 07 April 2025 12:00:16 123 591.00 XLON 00331457701TRLO1 07 April 2025 12:00:16 14 591.00 XLON 00331457702TRLO1 07 April 2025 12:01:31 12 591.00 XLON 00331457950TRLO1 07 April 2025 12:19:32 100 595.00 XLON 00331459682TRLO1 07 April 2025 12:29:42 100 597.00 XLON 00331460365TRLO1 07 April 2025 12:29:42 74 597.00 XLON 00331460366TRLO1 07 April 2025 12:30:23 271 595.00 XLON 00331460471TRLO1 07 April 2025 12:30:23 265 595.00 XLON 00331460472TRLO1 07 April 2025 12:37:12 136 593.00 XLON 00331460909TRLO1 07 April 2025 12:37:13 131 593.00 XLON 00331460910TRLO1 07 April 2025 13:10:56 63 593.00 XLON 00331462485TRLO1 07 April 2025 13:10:56 67 593.00 XLON 00331462486TRLO1 07 April 2025 13:15:38 202 594.00 XLON 00331462695TRLO1 07 April 2025 13:15:38 187 594.00 XLON 00331462696TRLO1 07 April 2025 13:15:38 230 594.00 XLON 00331462697TRLO1 07 April 2025 13:20:33 265 594.00 XLON 00331462930TRLO1 07 April 2025 13:20:47 129 592.00 XLON 00331462974TRLO1 07 April 2025 13:30:17 127 593.00 XLON 00331463483TRLO1 07 April 2025 13:32:41 128 593.00 XLON 00331464008TRLO1 07 April 2025 13:41:00 129 593.00 XLON 00331464688TRLO1 07 April 2025 13:41:00 129 593.00 XLON 00331464689TRLO1 07 April 2025 13:47:33 136 591.00 XLON 00331465023TRLO1 07 April 2025 13:47:33 127 590.00 XLON 00331465024TRLO1 07 April 2025 13:47:33 127 590.00 XLON 00331465025TRLO1 07 April 2025 13:48:22 271 590.00 XLON 00331465074TRLO1 07 April 2025 13:48:37 129 590.00 XLON 00331465080TRLO1 07 April 2025 13:48:42 127 589.00 XLON 00331465087TRLO1 07 April 2025 13:49:01 130 590.00 XLON 00331465098TRLO1 07 April 2025 14:08:59 137 592.00 XLON 00331466291TRLO1 07 April 2025 14:08:59 136 592.00 XLON 00331466292TRLO1 07 April 2025 14:13:00 136 592.00 XLON 00331466480TRLO1 07 April 2025 14:25:18 137 593.00 XLON 00331467173TRLO1 07 April 2025 14:30:18 129 592.00 XLON 00331467920TRLO1 07 April 2025 14:30:18 129 592.00 XLON 00331467921TRLO1 07 April 2025 14:30:18 129 592.00 XLON 00331467922TRLO1 07 April 2025 14:37:12 127 590.00 XLON 00331468887TRLO1 07 April 2025 14:37:12 126 590.00 XLON 00331468888TRLO1 07 April 2025 14:38:58 128 589.00 XLON 00331469115TRLO1 07 April 2025 14:40:47 130 589.00 XLON 00331469327TRLO1 07 April 2025 14:46:25 133 589.00 XLON 00331469849TRLO1 07 April 2025 14:48:04 133 589.00 XLON 00331470287TRLO1 07 April 2025 14:48:09 127 589.00 XLON 00331470322TRLO1 07 April 2025 14:51:32 50 594.00 XLON 00331470939TRLO1 07 April 2025 14:55:55 262 597.00 XLON 00331471645TRLO1 07 April 2025 15:04:26 391 601.00 XLON 00331472528TRLO1 07 April 2025 15:04:26 134 600.00 XLON 00331472529TRLO1 07 April 2025 15:10:43 264 602.00 XLON 00331473282TRLO1 07 April 2025 15:10:53 132 601.00 XLON 00331473335TRLO1 07 April 2025 15:20:14 63 617.00 XLON 00331475593TRLO1 07 April 2025 15:20:14 66 617.00 XLON 00331475594TRLO1 07 April 2025 15:22:28 131 610.00 XLON 00331475844TRLO1 07 April 2025 15:24:10 137 606.00 XLON 00331476120TRLO1 07 April 2025 15:26:49 127 599.00 XLON 00331476522TRLO1 07 April 2025 15:36:22 131 595.00 XLON 00331477963TRLO1 07 April 2025 15:39:44 137 592.00 XLON 00331478434TRLO1 07 April 2025 15:50:33 134 596.00 XLON 00331479338TRLO1 07 April 2025 15:52:36 133 598.00 XLON 00331479738TRLO1 07 April 2025 16:00:34 68 601.00 XLON 00331480604TRLO1 07 April 2025 16:00:34 64 601.00 XLON 00331480605TRLO1 07 April 2025 16:03:42 136 602.00 XLON 00331481412TRLO1 07 April 2025 16:04:31 131 600.00 XLON 00331481558TRLO1 07 April 2025 16:09:45 128 598.00 XLON 00331482120TRLO1 07 April 2025 16:12:27 138 596.00 XLON 00331482367TRLO1 07 April 2025 16:14:29 130 596.00 XLON 00331482526TRLO1 07 April 2025 16:14:29 107 595.00 XLON 00331482529TRLO1 07 April 2025 16:19:50 7 594.00 XLON 00331483379TRLO1 07 April 2025 16:19:50 29 594.00 XLON 00331483380TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970