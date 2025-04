ATP underretter Københavns Lufthavne A/S om forhåndstilkendegivelse fra Finanstilsynet angående dispensation fra tilbudspligt

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) har i dag underrettet Københavns Lufthavne A/S om, at ATP har modtaget en forhåndstilkendegivelse fra Finanstilsynet om dispensation fra tilbudspligt i forbindelse med ATP’s forventede indirekte erhvervelse af kontrol over Københavns Lufthavne A/S. Der henvises til vedlagte orientering fra ATP til Københavns Lufthavne A/S med vedhæftet resumé af forhåndstilkendegivelse fra Finanstilsynet, herunder for en beskrivelse af de betingelser, som Finanstilsynet har stillet for at ville meddele ATP dispensation fra tilbudspligten.

Forhåndstilkendegivelsen og, såfremt ATP endeligt erhverver indirekte kontrol med selskabet, den af ATP forventede dispensation fra pligten til at fremsætte et købstilbud til Københavns Lufthavne A/S’ øvrige aktionærer, skal ses i lyset af, at der mellem ATP og den danske stat er indgået aftale om statens erhvervelse af ca. 59,4 pct. af aktierne i Københavns Lufthavne A/S. Der henvises til selskabsmeddelelse af 2. december 2024. Den danske stat skal efter gennemførelsen af den transaktion fremsætte et pligtmæssigt tilbud til minoritetsaktionærerne i Københavns Lufthavne A/S i henhold til reglerne i kapitalmarkedslovens kapitel 8. Såfremt den nævnte aftale mellem ATP og den danske stat ikke er gennemført indenfor den af Finanstilsynet fastsatte periode, vil ATP i henhold til forhåndstilkendegivelsen blive forpligtet til at fremsætte et pligtmæssigt tilbud til minoritetsaktionærerne.

Københavns Lufthavne A/S vil udsende yderligere orientering, når selskabet modtager underretning fra ATP eller den danske stat om den videre proces frem mod ATP's, og efterfølgende den danske stats, erhvervelse af kontrol med selskabet.







KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

P.O. Box 74

Lufthavnsboulevarden 6

2770 Kastrup





Kontakt:

Lars Nørby Johansen

Bestyrelsesformand





Telefon: 32313231

E-mail: cphpresse@cph.dk

www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

Vedhæftede filer