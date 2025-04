La Société de Gestion AGF Limitée annonce ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2025

TORONTO, 08 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Résultat dilué ajusté par action de 0,48 $ pour le trimestre

Actif géré et actifs donnant droit à des commissions totalisant 53,8 milliards $

Augmentation du dividende trimestriel par action à 12,5 cents



La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF » ou la « Société ») (TSX : AGF.B) a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre terminé le 28 février 2025.

AGF a déclaré un actif géré ainsi que des actifs donnant droit à des commissions1 totalisant 53,8 milliards $, par rapport à 53,6 milliards $ au 30 novembre 2024 et à 45,0 milliards $ au 29 février 2024.

« Dans un contexte difficile sur les marchés marqués par le changement politique, nous avons fait preuve d’excellence et continué de mettre en œuvre notre stratégie, a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, AGF. Dans le cadre de notre démarche à long terme, nous visons à progresser dans l’optique de nos priorités stratégiques, tout en nous assurant de maintenir notre essor, malgré l’incertitude et les cycles changeants sur les marchés. »

Les ventes brutes de fonds communs de placement (« FCP ») AGF se chiffraient à 1 568 millions $ pour le premier trimestre de 2025, par rapport à 993 millions $ pour le trimestre précédent et à 914 millions $ pour le premier trimestre de 2024. Les ventes nettes de FCP représentaient 258 millions $, contre des ventes nettes de 5 millions $ pour le trimestre précédent et des rachats nets de 125 millions $ pour le premier trimestre de 2024.

« La volatilité qui a régné récemment sur les marchés a renforcé l’importance de procurer aux investisseurs un accès à des compétences et à des offres diverses, a affirmé Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale, AGF. Au cours de ce trimestre, compte tenu du fait que les placements non traditionnels jouent un rôle de plus en plus important dans nos portefeuilles, nous nous sommes concentrés sur l’expansion de nos stratégies, en lançant des produits dans nos différents volets d’activités. »

1 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.

Faits saillants sur le plan des affaires :

En janvier, Partenaires Capital AGF, un volet d’activités multiboutique spécialisé en matière d’investissement non traditionnel d’AGF, a annoncé le lancement du Fonds alpha tactique AGF NHC, une stratégie axée sur le rendement absolu qui vise à générer des rendements attrayants et ajustés en fonction du risque, dans toutes les conditions du marché, tout en maintenant un faible bêta par rapport aux catégories d’actif traditionnelles.

En février, Placements AGF Inc. a annoncé le lancement du Fonds de revenu amélioré États-Unis Plus AGF, un fonds commun de placement non traditionnel qui vise à procurer une plus-value du capital à long terme et à générer un niveau élevé de revenu constant, en investissant dans des titres de participation américains, et en ayant recours à des stratégies d’options dynamiques telles que la vente d’options de vente et la vente d’options d’achat couvertes.

Placements AGF Inc. a obtenu un Trophée FundGrade A+ ® , en reconnaissance des rendements du Fonds de croissance américaine AGF, du Fonds de revenu fixe Plus AGF et du Fonds Sélect mondial AGF.

, en reconnaissance des rendements du Fonds de croissance américaine AGF, du Fonds de revenu fixe Plus AGF et du Fonds Sélect mondial AGF. AGF a annoncé un nouveau partenariat avec VersaFi, (anciennement « Women in Capital Markets »), marquant ainsi une autre avancée importante dans le cadre de notre engagement continu à l’égard de l’égalité des sexes. Forte de sa réputation, VersaFi vise à éliminer les obstacles qui empêchent les femmes de progresser, en communiquant des pratiques exemplaires et des stratégies afin de favoriser l’avancement et l’élaboration de politiques réalisables et de programmes avant-gardistes dans l’industrie, pour promouvoir la diversité de genre dans le milieu de travail.

Faits saillants sur le plan financier :

Le RAIIA ajusté 2 pour le trimestre terminé le 28 février 2025 se chiffrait à 47,9 millions $, par rapport à 39,6 millions $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2024 et à 49,5 millions $ pour le premier trimestre de 2024.

pour le trimestre terminé le 28 février 2025 se chiffrait à 47,9 millions $, par rapport à 39,6 millions $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2024 et à 49,5 millions $ pour le premier trimestre de 2024. Les frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets 2 pour le trimestre terminé le 28 février 2025 se chiffraient à 85,2 millions $, par rapport à 83,6 millions $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2024 et à 74,9 millions $ pour le premier trimestre de 2024.

pour le trimestre terminé le 28 février 2025 se chiffraient à 85,2 millions $, par rapport à 83,6 millions $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2024 et à 74,9 millions $ pour le premier trimestre de 2024. Le revenu ajusté de Partenaires Capital AGF pour le trimestre terminé le 28 février 2025 se chiffrait à 23,6 millions $, par rapport à 18,2 millions $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2024 et à 24,4 millions $ pour le premier trimestre de 2024. La diminution d’une année à l’autre est attribuable au changement des ajustements de la juste valeur, compensé par la consolidation des résultats financiers de KCPL. Le revenu de Partenaires Capital AGF peut varier d’un trimestre à l’autre et être influencé par les ajustements de la juste valeur, le calendrier des monétisations et les distributions en trésorerie, ainsi que par les primes de performance et les intéressements.

Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés 2 pour le trimestre terminé le 28 février 2025 se chiffraient à 63,6 millions $, contre 66,2 millions $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2024 et 53,5 millions $ pour le premier trimestre de 2024. L’augmentation des frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés par rapport à ceux de 2024 est attribuable à la consolidation des résultats financiers de KCPL de même qu’à des hausses découlant d’un accroissement des rémunérations fondées sur le rendement, et aux conditions du marché.

pour le trimestre terminé le 28 février 2025 se chiffraient à 63,6 millions $, contre 66,2 millions $ pour le trimestre terminé le 30 novembre 2024 et 53,5 millions $ pour le premier trimestre de 2024. L’augmentation des frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés par rapport à ceux de 2024 est attribuable à la consolidation des résultats financiers de KCPL de même qu’à des hausses découlant d’un accroissement des rémunérations fondées sur le rendement, et aux conditions du marché. Le revenu net ajusté attribuable aux actionnaires2 s’élevait à 32,1 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,48 $) pour le trimestre terminé le 28 février 2025, par rapport à 29,8 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,45 $) et à 33,7 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,51 $) pour les périodes correspondantes de 2024.





Trimestres terminés les 28 février

30 novembre

29 février

(en millions $CAN, sauf les montants par action) 2025

2024

2024

Revenu Frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration $ 122,8 $ 120,2 $ 108,6 Commissions de suivi et frais de conseils en placement (37,6 ) (36,6 ) (33,7 ) Frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets2 $ 85,2 $ 83,6 $ 74,9 Frais de souscription reportés 1,2 1,3 2,0 Revenu ajusté de Partenaires Capital AGF2 23,6 18,2 24,4 Autres revenus2 1,5 2,7 1,7 Total du revenu net ajusté2 111,5 105,8 103,0 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 67,8 70,2 57,9 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés2 63,6 66,2 53,5 RAIIA2 44,2 36,9 45,1 RAIIA ajusté 2 47,9 39,6 49,5 Revenu net – actionnaires de la Société 30,9 28,7 30,5 Revenu net ajusté – actionnaires de la Société2 32,1 29,8 33,7 Résultat dilué par action 0,46 0,43 0,46 Résultat dilué ajusté par action2 0,48 0,45 0,51 Flux de trésorerie disponibles2 31,6 21,4 21,2 Dividende par action 0,115 0,115 0,110





(fin de la période) Trimestres terminés les 28 février 30 novembre 29 février

(en millions de $CAN) 2025 2024 2024 Actif géré de FCP3 $ 31 167 $ 30 662 $ 26 186 Actif géré de FNB et de CGD 2 913 2 537 1 676 Actif géré de comptes distincts et de comptes de sous-conseillers 6 529 6 977 7 162 Total de l’actif géré de Placements AGF 40 609 40 176 35 024 Actif géré de Patrimoine Privé AGF 8 623 8 567 7 836 Actif géré de Partenaires Capital AGF 2 468 2 752 48 Total de l’actif géré $ 51 700 $ 51 495 $ 42 908 Actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF4 2 142 2 111 2 104 Total de l’actif géré et des actifs donnant droit à des commissions4 $ 53 842 $ 53 606 $ 45 012 Ventes nettes (rachats nets) de FCP3 258 5 (125 ) Actif géré quotidien moyen de FCP3 30 853 29 173 25 197

2 Les frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets; le revenu ajusté de Partenaires Capital AGF; le total du revenu net; les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés; le RAIIA; le RAIIA ajusté; le revenu net ajusté; le résultat dilué ajusté par action et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer son rendement global et faciliter la comparaison des résultats trimestriels et annuels d’une période à l’autre. Ces mesures nous permettent d’évaluer nos activités de gestion de placements sans tenir compte de l’effet des éléments hors exploitation. Elles peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Ces mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les IFRS, lorsqu’il y a lieu, sont énoncés dans le rapport de gestion disponible sur le site www.agf.com.

3 L’actif géré de FCP comprend l’actif géré de FCP de détail et celui de clients institutionnels ayant investi dans des séries personnalisées et offertes dans le cadre de FCP.

4 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des états financiers détaillés sur le premier trimestre terminé le 28 février 2025, y compris le rapport de gestion, dans lequel se trouvent des énoncés sur les mesures non conformes aux IFRS, veuillez visiter le site Web d’AGF à www.agf.com dans la section « À propos d’AGF », sous la rubrique « Relations avec les investisseurs », et visiter www.sedarplus.com.

Conférence téléphonique

AGF donnera une conférence téléphonique afin de commenter ces résultats aujourd’hui à 11 h (HE).

La webémission audio en direct et les documents d’appoint (en anglais seulement) seront disponibles dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web d’AGF à www.agf.com ou à https://edge.media-server.com/mmc/p/4ch7jtxw (en anglais seulement). Vous pourrez aussi y accéder par téléphone en vous inscrivant ici, ou encore dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web d’AGF à www.agf.com, afin de recevoir les numéros à composer et le code d’accès unique.

La discussion et les documents d’appoint seront archivés et accessibles à partir du même lien que la webémission, dans les 24 heures qui suivront la conférence téléphonique.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.



AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.



AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré ainsi que des actifs donnant droit à des commissions totalisant plus de 52 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 815 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (« PAGFI »), AGF Investments America Inc. (« AGFA »), AGF Investments LLC (« AGFUS ») et AGF International Advisors Company Limited (« AGFIA »). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires. Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la Société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la Société est autorisée à fournir ces services.

Au sujet de Partenaires Capital AGF

Partenaires Capital AGF, la plateforme multiboutique d’activités d’AGF axée sur les alternatifs, possède des compétences diversifiées en matière d’actifs privés et de stratégies non traditionnelles. Les clients bénéficient de l'expertise spécialisée en investissement de gestionnaires affiliés1, combinée au soutien organisationnel et à la foule de ressources d’AGF. Les gestionnaires affiliés de Partenaires Capital AGF, notamment Kensington Capital Partners Limited, New Holland Capital, LLC et Crédit privé AGF SAF, qui comptent en moyenne plus de 18 ans d’expérience, gèrent un actif ainsi que des actifs donnant droit à des commissions totalisant environ 13,8 milliards $* dans des placements alternatifs, pour le compte de clients institutionnels et de détail. Les actifs gérés des gestionnaires affiliés peuvent ne pas être consolidés dans l’actif déclaré d’AGF.

* Taux de change utilisé pour la conversion de l’actif géré ($US) au 28 février 2025 (1,44).



Le terme « gestionnaire affilié » fait référence à tout partenaire, quelle que soit la structure de la relation ou l’entente établie pour le partage des revenus avec un tel partenaire. La forme que revêt la participation d’AGF dans un gestionnaire affilié, dans le cadre d’un partenariat structuré, diffère selon chaque gestionnaire affilié. La structure de la relation établie avec un gestionnaire affilié particulier, ou la part de revenu qu’AGF convient de partager peut changer. Un gestionnaire affilié ne fournit des services de conseils en placement ou n’offre des produits que dans le territoire où la société, les particuliers ou les produits en question sont inscrits, ou encore où la société ou les particuliers sont autorisés à offrir de tels services.

