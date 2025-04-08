Bitget 推出 Bitget Onchain，使到中心化交易所 (CEX) 用戶能夠搶先獲得極具潛質的鏈上資產

維多利亞，塞舌爾, April 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 推出了 Bitget Onchain，這是一項突破性的創新成果，將中心化交易所和去中心化交易所 (DEX) 的優點融為一體。 Bitget Onchain 將中心化平台的速度、安全性和簡便的特點，結合直接存取新興鏈上資產的功能，重塑用戶體驗，有助他們發現下一波加密貨幣的良機並進行交易。

Bitget Onchain 直接在 Bitget App 上為使用 USDT 或 USDC 現貨帳戶的用戶提供鏈上資產交易功能。 這種整合將提供交易所水平的交易體驗，並具備更為便捷的優點，簡化了鏈上交易流程，即使對於新交易者也是如此。 該產品最初將支援 Solana、BNB Smart Chain (BSC) 和 Base，首批包括 RFC、KTA 以及其他 30 種代幣。

Bitget Onchain 以安全作為重點，採用中心化交易所水平的保障措施，以確保鏈上交易環境的安全。 Bitget Onchain 提供一系列廣泛、即時可用的鏈上資產，使到投資者能夠獲得處於上市早期的代幣以及把握新興市場的良機。 我們會持續進行更新，確保用戶可以有效應對持續變化的趨勢，同時滿足新手和資深交易者的需求。

Bitget Onchain 將利用人工智能科技，推出人工智能篩選功能，運用先進演算法對鏈上資產作出即時篩選，提升投資的精準度。 此一功能最大程度減少了不明智投資的風險，讓用戶能夠做出基於數據的策略決策。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「鏈上交易長期以來一直充斥著複雜的設置，用戶被迫瀏覽不方便的介面，而且面對著各種的風險。 Bitget Onchain 旨在透過提供順暢安全的交易體驗來降低進入這個市場的門檻。」 她補充說：「Bitget Onchain 將消除中心化和去中心化交易之間的差距，讓所有人都能更輕易使用 Web3。」

Bitget 持續將人工智能融入其生態系統，改善交易的精確度、安全性和用戶體驗。 主要的人工智能功能包括用於自動化策略的智能交易機器人、人工智能風險管理工具、市場趨勢的預測分析以及用於優化投資決策的人工智能跟單交易。 隨著 Bitget Onchain 的面世，人工智能篩選功能有助進一步精挑細選資產，盡可能降低風險並提高交易效率。

Bitget Onchain 體現了 Bitget 一貫致力在加密貨幣交易行業尋求創新和智能解決方案，為用戶體驗賦予更高水平的安全性能和市場洞察。 Bitget Onchain 透過將普及性與極為先進的工具互相結合，旨在成為鏈上資產交易的首選平台，讓用戶能夠更加接近 Web3。

如欲使用 Bitget On-chain 的功能，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN)、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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