Fleury Michon : Résultats annuels 2024

FLEURY MICHON

RÉSULTATS 2024 : Dans un environnement économique instable, le Chiffre d’affaires, le Résultat Opérationnel et le Résultat Net sont, à périmètre comparable, relativement stables entre 2023 et 2024. L’exercice est marqué par la finalisation de la stratégie de recentrage du Groupe sur ses cœurs de métier et sur les relais de croissance identifiés comme étant stratégiques.

Le Chiffre d’affaires est en léger repli, à –2,0% à périmètre constant. Cela est lié principalement à l’activité GMS, et notamment à des ajustements tarifaires à la baisse en charcuterie en lien avec la loi EGALIM. Les activités de catering aérien confirment en revanche leur croissance significative déjà entamée sur l’exercice précédent. Au total, le taux de marge opérationnelle ressort légèrement positif à 1,6 % (13,1M€) de même que le résultat net des activités poursuivies (13,3 M€). Il est impacté négativement par la hausse des cours du poulet sur la fin de l’exercice 2024. Les ventes des parts de Fleury Michon dans sa Joint-Venture Platos Tradicionales entraînent une plus-value exceptionnelle de 38,9M€, participant significativement au résultat net consolidé de 47,8 M€ sur l’exercice 2024.

Pouzauges, le mardi 08 avril 2025, à 18 heures

Le chiffre d’affaires consolidé 2024 du Groupe s’établit à 807 M€, en recul de 3,5% par rapport à 2023 (à périmètre constant 819,3 M€ en recul de 2,0 %) avec des variations diverses au sein des activités. Ce repli est notamment tiré par la baisse des ventes en valeur au sein du pôle GMS à hauteur de 4,7% en comparaison à l’exercice précédent.

Les activités GMS sont impactées négativement par des ajustements tarifaires à la baisse liés aux lois EGALIM et par un déclin des volumes de notre activité surimi. Ce repli est partiellement compensé par nos gains de parts de marchés en charcuterie, par la forte croissance de nos tranches Végé et par la bonne tenue de notre activité traiteur.

Le pôle international, principalement porté par les activités de catering aérien, poursuit comme attendu son bon niveau de croissance à 19,9% (vs +18,1% l’an passé), soutenu par la hausse du trafic aérien et l’acquisition de nouveaux clients.

L’année 2024 est marquée par l’aboutissement de la stratégie de recentrage du Groupe sur ses activités GMS, RHD France et de catering aérien à l’international qui s’est traduite par la cession de l’intégralité des parts détenues dans la joint-venture Platos Tradicionales ainsi que par la cession des activités plateaux-repas livrés en entreprises finalisée en tout début d’année 2025.

807 M€ : CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE 2024

13,1 M€ (1,6 %) : MARGE OPERATIONNELLE 2024

13,3 M€ : RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIES 2024

ELEMENTS DES COMPTES DE RESULTAT

IFRS (M€)* 2023 2024 Chiffre d’affaires 836,2 807,0** Résultat opérationnel courant 23,0 12,3 Marge opérationnelle courante 2,7% 1,5% Résultat opérationnel 15,4 13,1 Marge opérationnelle 1,8% 1,6% Résultat financier -5,1 -4,7 Impôt -3,5 0,4 Quote-part mise en équivalence 8,5 4,5 Résultat net des activités poursuivies 15,1 13,3 Marge nette des activités poursuivies 1,8% 1,6% Résultat net des activités cédées ou abandonnées -4,8 34,4 Résultat net consolidé 10,3 47,8

*Les comptes consolidés 2024 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration le 08 avril 2025. Ces comptes ont été audités et les rapports de certification sont en cours d’élaboration.

**Le chiffre d’affaires ressort à 819,3 M€, avant application de la norme IFRS 5 (reclassement des activités cédées ou abandonnées)

PERFORMANCE COMMERCIALE

Le Pôle GMS France regroupe principalement les ventes des 3 familles de produits : la charcuterie, les plats préparés individuels et les produits de la mer (dont surimi). Le recul du chiffre d’affaires du pôle s’explique notamment par la baisse des prix engendrée par les ajustements tarifaires liés aux lois EGALIM.

Sur le segment charcuterie, le Groupe affiche une croissance en volume à marque Fleury Michon, en particulier grâce aux succès des gammes « Simplement Bon », « Conservation Sans Nitrite (CSN) » et « Tranches Végé », le tout dans un marché toujours en légère baisse.

Les ventes de plats cuisinés individuels (PCI) sont également en croissance, notamment tirées par les innovations en gamme « Access » et le dynamisme des barquettes bois Fleury Michon.

Dans la continuité de l’année 2023, le volume et le chiffre d’affaires de l’activité surimi affichent une décroissance significative sur l’exercice 2024 principalement liée à l’évolution du marché.

Le chiffre d’affaires de la société PASO est en très léger repli par rapport à l’exercice précédent. Ce résultat est lié à un marché qui reste difficile, en lien avec la crise du pouvoir d’achat des consommateurs.

Le Pôle International présente une hausse de +19,9 % en comparaison avec l’exercice 2023 et représente désormais 12% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. Le catering aérien porte très majoritairement l’activité de ce pôle, qui a su en 2024 suivre la croissance soutenue du trafic aérien international et décrocher de nouveaux clients majeurs. Le savoir-faire culinaire et la capacité de ce pôle à proposer aux compagnies aériennes une solution de catering qualitative au départ d’Amérique du Nord et de l’Europe est au cœur de la stratégie de développement de cette activité.

Le Pôle Autres Secteurs France reste relativement stable à périmètre constant sur l’année 2024. Il regroupe les activités de catering aérien au départ de la France, la restauration hors domicile et l’activité de plateaux-repas en entreprise. Cette dernière a présenté un chiffre d’affaires en deçà des objectifs du Groupe sur l’année 2024, en raison de l’émergence de solutions alternatives de restauration et de la pérennisation du télétravail en Île de France. Cette activité a été cédée le 1er janvier 2025.

CHIFFRES D’AFFAIRES PAR PÔLE IFRS (M€)* 2023 2024* 2024 publié Variations en % 2024 vs 2023 Pôle GMS [1] France 705,7 672,4 672,4 -4,7% Pôle International [2] 83,9 100,6 100,6 +19,9 % Pôle Autres secteurs France [3] 46,6 46,3 34,0 -27,2 % TOTAL 836,2 819,3 807,0 -3,5 %

*Le chiffre d’affaires est présenté avant application de la norme IFRS 5 (reclassement des activités cédées ou abandonnées)

[1] GMS : Grandes et Moyennes Surfaces [2] Le Pôle Autres secteurs France regroupe les activités de catering aérien au départ de la France, de restauration hors domicile ainsi que les activités annexes





[3] Chiffre d’affaires en progression à +20,9 % à taux de change et périmètre constant

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (12,3 M€ ; 1,5% DU CA)

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève à 12,3 M€, soit 1,5% du chiffre d’affaires, en léger recul par rapport à celui enregistré en 2023. Parmi les faits notables, le résultat a été impacté négativement par la forte augmentation du coût de la matière première poulet sur le dernier trimestre de l’année 2024.

RESULTAT OPERATIONNEL (13,1 M€ ; 1,6% DU CA)

Le résultat opérationnel, d’un montant de 13,1 M€ au titre de l’exercice 2024, intègre pour -0,4 M€ l’amortissement de la clientèle de la société Marfo, acquise en juillet 2019, ainsi que la reprise nette des provisions pour risques fiscaux pour un montant de 1,3 M€.

QUOTE-PART DES SOCIÉTÉS MISES EN ÉQUIVALENCE (4,5 M€)

Fleury michon a annoncé le 26 juin 2024 la cession de l’intégralité des parts détenues dans la société Platos Tradicionales. Le Groupe a ainsi comptabilisé la contribution de la filiale consolidée par mise en équivalence jusqu’à la clôture des comptes semestriels 2024. La quote-part de mise en équivalence ressort à 4,5 M€ contre 8,5 M€ à la fin du précédent exercice.

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS CÉDÉES OU EN COURS DE CESSION (34,4 M€)

Ces gains résultent de la stratégie de recentrage du Groupe sur son cœur métier entamée en 2019 et intègrent :

D’une part, la cession des parts détenues dans la société Platos Tradicionales annoncée le 26 juin dernier pour un montant de 68 M €, qui engendre la comptabilisation d’une plus-value de cession de titres en applications de la norme IFRS 5, dans la rubrique du résultat net des activités cédées ou abandonnées pour un montant net d’impôt de 38,9 M €.

D’autre part, l’activité de plateaux-repas à destination des entreprises en Île de France qui a été cédée au 1er janvier 2025 à la société Kumo food. La société Room Saveurs au sein du Groupe depuis 2006, n’avait pas réussi à retrouver son activité pré-COVID du fait de « l’ubérisation » de son activité et de l’instauration durable du télétravail dans la région parisienne. La dépréciation des actifs de cette activité historique du Groupe ressort à -4,0 M€.

RESULTAT NET (47,8 M€)

Le résultat net des activités poursuivies ressort à 13,3 M€ contre 15,1 M€ sur l’exercice 2023 après prise en compte du résultat financier et de l’impôt des sociétés. Le résultat net de 47,8 M€ au 31 décembre 2024 intègre les transactions exceptionnelles de cession des titres de participation.

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 03 juin 2025 le versement d’un dividende ordinaire de 1,33 € par action. De plus, en lien avec le résultat exceptionnel généré par la cession de nos parts dans Platos Tradicionales, le Conseil d’administration proposera également à cette Assemblée générale le versement d’un dividende exceptionnel de 0,70 € par action soit un total de 2,03 € par action.

STRUCTURE BILANTIELLE

Le free cash-flow est positif à hauteur de 24,3 M€*. Ce montant intègre un flux positif provenant directement des opérations à hauteur de 50,8 M€ et un niveau d’investissement dans l’outil industriel du Groupe qui reste soutenu à 26,5 M€. Nos investissements industriels et informatiques traduisent la volonté du Groupe de transformer les outils de production et d’accentuer les efforts dans la transition écologique, ces investissements s’inscrivant dans un plan majeur de 120 millions d’euros sur 5 ans (2021-2025).

En fin d’année 2024, le niveau de trésorerie est supérieur de 11 M€ à la dette financière. Cela est à comparer à un endettement net de 74,9 M€ à la fin de l’année 2023. Sur l’exercice, cette amélioration de la trésorerie est à la fois liée aux flux de trésorerie opérationnels du Groupe, à l’amélioration du BFR et à la cession de nos parts dans Platos Tradicionales.

*Free cash-flow : flux de l’activité après investissements corporels et incorporels

PERSPECTIVES 2025

A l’incertitude économique s’ajoute en 2025 une nouvelle forme d’instabilité géopolitique aux conséquences rapides sur nos marchés. Les activités GMS France resteront volatiles et peuvent être fortement impactées par l’évolution du cours des matières et notamment celui du poulet. Les perspectives du trafic aérien restent en revanche attractives. Cela devrait profiter à notre activité de catering international. Notre outil de production étant implanté au Canada, cette activité pourrait cependant être impactée par l’application éventuelle de tarifs douaniers américains sur les importations de marchandises canadiennes.

Au total, Fleury Michon reste confiant à long terme sur son business model. La volatilité de 2025 ne nous permet pas en revanche de donner de perspectives chiffrées pour l’année en cours.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

25 avril 2025 après bourse : Rapport annuel 2024

Contact communauté financière :

Philippe Teisseire, Directeur administratif & financier

infos.finances@fleurymichon.fr

Contact média :

Pauline Carde - Pauline.carde@maarc.fr – 06.32.03.22.55.

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. L’ensemble collaborateurs du Groupe sont rassemblés autour du projet d’entreprise « Aider les Hommes à manger mieux chaque jour ».

L’action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg ALFLE:FP) est cotée sur Euronext Growth Paris, et est éligible PEA PME.

Pièce jointe