FPI Industriel Nexus annonce la vente d'anciens immeubles de bureaux et de vente au détail ainsi qu'une mise à jour des locations

TORONTO, 08 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI Industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a le plaisir d'annoncer la vente de sa participation de 50 % dans 15 immeubles commerciaux situés au Québec pour 47 millions de dollars et dans un immeuble de bureaux également situé au Québec pour 4 millions de dollars, ce qui représente des taux de capitalisation sur les loyers en vigueur de 6,8 % et de 9,5 % respectivement (ensemble, les «immeubles»). Le FPI a l'intention d'utiliser le produit net des aliénations pour rembourser la dette existante sur sa facilité de crédit et pour financer des projets d'aménagement.

« Ces ventes marquent l'achèvement substantiel de notre transition vers un FPI industriel pur, axé sur le Canada », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI Industriel Nexus. « Au cours des cinq dernières années, nous avons réussi à recentrer et à faire croître Nexus pour en faire un FPI industriel pur d'envergure, avec un portefeuille d'immeubles industriels de haute qualité loués par des locataires de premier ordre et géographiquement diversifiés au Canada. Nous utiliserons le produit de la vente pour réduire la dette et pour achever nos deux projets de développement en cours qui ajouteront 6,8 millions de dollars de bénéfice d'exploitation net annuel stabilisé après leur achèvement au deuxième trimestre, ce qui représente un rendement de 9,7 % sur les coûts de développement sans effet de levier.

« Nous avons également connu un excellent début de location pour 2025 », a poursuivi M. Hanczyk. « Nous avons déjà renouvelé plus de 80 % de notre SLB arrivant à échéance, y compris deux renouvellements à valeur ajoutée qui contribueront à hauteur de 2,3 millions de dollars supplémentaires au bénéfice d'exploitation net cette année et par la suite. Ces renouvellements démontrent la qualité de notre portefeuille et la solidité de nos relations avec les locataires.

« Je suis très enthousiaste quant aux progrès que nous avons réalisés, et je suis convaincu que notre stratégie continuera à être gratifiante pour nos porteurs de parts », a conclu M. Hanczyk.

Les détails des immeubles sont les suivants :

Adresse de l'immeuble Type d'immeuble SLB (pi2) à la participation de Nexus 1094-1100 boul. Des Chutes, Beauport Vente au détail 16 203 1700 rue Sherbrooke, Magog Vente au détail 66 916 1971 rue Bilodeau, Plessisville Vente au détail 49 848 14000 boul. Henri-Bourassa, Québec City Vente au détail 22 310 6700 rue St-Georges, Lévis Vente au détail 21 509 10516 boul. Sainte-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré Vente au détail 44 476 9550 boul. L’Ormière, Québec City Vente au détail 57 598 333 Côte Joyeuse, St-Raymond Vente au détail 32 256 161 Route 230 Ouest, La Pocatière Vente au détail 102 475 25 Route 138, Forestville Vente au détail 28 157 2000 boul. Louis-Fréchette, Nicolet Vente au détail 44 192 3856 boul. Taschereau, Greenfield Park Vente au détail 106 991 250 boul. Fiset, Sorel Vente au détail 58 174 8245 boul. Taschereau, Brossard Vente au détail 21 617 340 rue Belvédère Sud, Sherbrooke Vente au détail 86 492 1600 rue Montgolfier, Laval Bureau 27 097



Mise à jour sur la location

Le FPI a le plaisir d'annoncer qu'il a procédé au renouvellement anticipé de son immeuble industriel de 265 000 pieds carrés situé au 15745 Robin's Hill Rd, à London, en Ontario. Le FPI a conclu une entente de renouvellement anticipé avec le locataire actuel pour un bail de trois ans, ce qui a entraîné une augmentation du loyer de 4,35 $ par pied carré à 12,50 $ par pied carré, rétroactive au 1er janvier 2025, avec une indexation annuelle du loyer de 7 % par la suite.

Dans son immeuble de 293 000 pieds carrés situé au 650 Riverview Dr., à Chatham, en Ontario, le FPI a conclu une expansion de bail et un renouvellement de cinq ans avec le locataire principal existant. Le locataire principal a augmenté son occupation à 269 000 pieds carrés à 9,60 $ le pied carré à compter du 1er juin 2025, avec des échelons de loyer annuels par la suite, et a absorbé 31 000 pieds carrés d'un autre locataire qui se retire le 31 mars 2025. Le locataire sortant payait un loyer de 4,50 $ par pied carré.

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance et visant à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés sur des marchés primaires et secondaires au Canada, ainsi qu'à la propriété et à la gestion de son portefeuille de biens immobiliers. Le FPI est actuellement propriétaire d'un portefeuille de 90 immeubles comportant une superficie locative brute d'environ 11,7 millions de pieds carrés.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec:



Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Mike Rawle, chef de la direction financière au 647 823-1381.