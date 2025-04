Le Syndicat des Métallos et le Congrès du travail du Canada s’opposent au mauvais traitement des travailleurs de Telus en Turquie

TORONTO, 08 avr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos et le Congrès du travail du Canada (CTC) sont consternés d'apprendre les conditions de travail pénibles qu'endurent les employés de Telus Digital en Turquie qui, en tant que modérateurs de contenu pour le géant des médias sociaux TikTok, sont contraints passe en revue un grand nombre de vidéos montrant des scènes de violence et d'abus.

Les travailleurs de Telus ont dénoncé ces conditions et leur faible rémunération, comme l'a rapporté The Independent. Les travailleurs ont formé un syndicat et ont reçu la reconnaissance officielle du gouvernement turc en août dernier, mais Telus Digital et Telus ont refusé de reconnaître le syndicat des travailleurs, Cagri-Is Sendikasi. Depuis lors, de nombreux membres du syndicat ont été congédiés ou ont fait l'objet de licenciements. Quinze d'entre eux ont intenté une action en justice pour demander leur réintégration.

« Le travail des modérateurs de contenu des médias sociaux est déjà très désagréable, mais Telus Digital aggrave leurs conditions de travail déjà difficiles en les soumettant à des objectifs hautement contraignants pour conserver leur emploi, tout en leur versant de maigres salaires. En outre, Telus se livre à des pratiques antisyndicales en licenciant des dirigeants syndicaux. Nous ne pouvons pas accepter cela au Canada ou ailleurs », a déclaré Marty Warren, Directeur national canadien des Métallos.

Telus Digital étant une filiale de la société canadienne Telus, les Métallos ont demandé au gouvernement canadien d'insister pour que la société traite équitablement ses travailleurs en Turquie et reconnaisse leur syndicat. Le Syndicat des Métallos représente 3 500 travailleuses et travailleurs de Telus au Canada, où l'entreprise a externalisé et réduit les effectifs de milliers de personnes au cours des dernières années. Les employés canadiens sont régulièrement soumis à une surveillance numérique intensive, à des objectifs de vente sous pression et à des directives contraignantes de vanter les mérites de l'entreprise dans le cadre d'enquêtes sur le « bien-être ».

Le Congrès du travail du Canada, qui représente plus de trois millions de travailleuses et travailleurs syndiqués au Canada, se joint aux Métallos pour exiger que Telus et ses filiales reconnaissent le droit de leurs employés au respect sur leur lieu de travail et le droit d'adhérer à un syndicat, que ce soit au Canada, en Turquie ou ailleurs dans le monde.

« En tant que porte-parole des travailleuses et des travailleurs du Canada, nous serons toujours solidaires des travailleuses et des travailleurs du monde entier qui sont traités de façon abusive par les entreprises canadiennes », a déclaré Bea Bruske, Présidente du CTC. Les travailleuses et travailleurs à travers le monde doivent avoir le droit de se syndiquer et de revendiquer de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. Un préjudice pour l'un est un préjudice pour l'ensemble d'entre nous. »

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Michael Phillips, président de la section locale 1944 des Métallos, michael.phillips@usw1944.ca, 604-818-7466

Paul Bocking, Fonds humanitaire des Métallos, pbocking@usw.ca