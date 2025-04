2025. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Segmendid (EURm) Q1/25 Q1/24 yoy Supermarketid 148,3 146,4 1,3% Kaubamajad 22,7 24,0 -5,2% Autokaubandus 37,3 44,8 -16,8% Turvasegment 4,6 4,5 1,6% Kinnisvarad 2,0 1,7 15,7% Müügitulud kokku 214,9 221,5 -3,0% Supermarketid 0,7 1,0 -34,7% Kaubamajad -1,7 -1,2 44,2% Autokaubandus 0,7 2,3 -69,6% Turvasegment -0,1 -0,1 -2,2% Kinnisvarad 2,2 2,2 0,6% IFRS 16 -0,5 -0,4 19,4% Maksueelne kasum kokku 1,3 3,8 -66,4%





Grupi 2025. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli 214,9 miljonit eurot. Võrreldes 2024. aasta I kvartaliga oli langus 3,0%. Aruandeperioodi puhaskahjumiks kujunes 6,5 miljonit eurot, mis oli 2024. aasta esimese kvartali kahjumist 5,0 miljoni euro võrra madalam tulemus, sealhulgas arvestati tulumaksu aasta varasemaga võrreldes 2,5 miljonit eurot enam. Maksueelne kasum oli 1,3 miljonit eurot ja see kahanes võrreldes aasta varasema tulemusega 2,5 miljonit eurot.

Esimest kvartalit iseloomustas endisest veelgi keerukam majanduskeskkond, mille kujundamisel mängis rolli nii turbulentne maailmamajanduse poliitikakujundus kui kohaliku tasandi maksutõusud. Enim mõjutas Grupi müügitulu aasta alguses jõustunud automaks, mis kahandas esimeses kvartalis Eesti uute autode turumahu aasta varasemast üle poole väiksemaks. Grupi autosegmendi Eesti ettevõtete müügitulu kahanes siiski vaid ligi kolmandiku. Negatiivset mõju leevendasid Läti ja Leedu tütarettevõtete tugevamad müügid ning kokkuvõttes jäi Grupi autsegmendi müügitulu aasta varasemale alla 16,8%. Grupi kogumüügitulu jäi sellest tulenevalt aastatagusele tasemele alla, ehkki supermarketite segmendis lõppes neli kvartalit kestnud müügitulu kahanemine ning saavutati 1,3%line kasv. Kasvule aitasid kaasa varasem töö hinnakuvandi parandamisega ning edukas kampaania „Kuldne kolmapäev“, mis on jätkuvalt klientide lemmik. Segment jätkas tarneahela tõhustamist läbi integratsiooni Grupi logistikakeskusega, et kasvatada sisemiste kaubandusprotsesside efektiivsust. Turvasegment ja kinnisvarasegment kasvatasid esimeses kvartalis müügitulu ning mõlema segmendi maksueelne kasum jäi eelmise aasta tasemele. Vaatamata käibelangusest tingitud kasumilangusele ei kahanenud Grupi brutorentaablus, mis püsis Grupi mittejaesegmentide brutotulul. Siiski suutsid ka Grupi jaesegmendid oskuslike varude planeerimise ning kampaaniakorraldusega hoida aasta varasemaga võrreldavat brutomarginaali. Tööjõukulud kasvasid 3,7%, samas kui töötajate koguarv vähenes 0,3%. Finantskulude osas jäid laenu- ja intressikoormus eelmise aasta tasemele.

2025. aasta esimeses kvartalis toimusid Kaubamajade segmendis Kaubamaja Tallinna müügimaja Lastemaailma kahel korrusel renoveerimistööd ja märtsis avati täielikult uuenenud kontseptsiooniga Lastemaailm. Uute kaubamärkide lisandumine ja elustiilipõhine väljapanek tõid märtsis Lastemaailma rohkelt uusi kliente. Kaubamajade segmendis alustati I.L.U. e-poe uuele platvormile ja kvaliteedile viimise arendustöödega, mis jõuavad lõpule kolmandas kvartalis. Grupile kuuluv Leedu kinnisvaraettevõte jätkab uue KIA ja Škoda esindussalongi ning teenindushoone ehitust Vilniuses, mille eesmärk on toetada Grupi autosegmendi laienemist Leedu turul. Eestis on alustatud ettevalmistustöid Peetri autoesinduse kõrvale uue keretööde töökoja rajamiseks. Käesoleval aastal on samuti alustatud mitmete kauplusehoonete renoveerimisprojektidega, mille eesmärk on viia hooned vastavusse tänaste ärivajadustega ning suurendada nende energiatõhusust. Lisaks on tehtud ettevalmistused Laulasmaa ja Keila Selveri laiendamiseks.

Supermarketite segment

Supermarketite ärisegmendi 2025. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 148,3 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga võrrelduna 1,3%. Kuu keskmine kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile oli 2025. aasta I kvartalis 0,39 tuhat eurot, kahanedes aasta varasema perioodiga võrreldes 2,3%. Võrreldavate kaupluste vaates oli kaupade müügitulu müügipinna ruutmeetrile 0,39 tuhat eurot, püsides aasta varasemal tasemel (muutus -0,8%). Selveritest sooritati 2025. aasta I kvartalis 10,7 miljonit ostu, mida võrdluses eelmise aastaga on 2,7% enam. Supermarketite segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli I kvartalis 0,7 miljonit eurot, mis oli eelmise aasta tulemist 0,4 miljonit eurot vähem. Supermarketite segmendi konsolideeritud puhaskasum oli 0,1 miljonit eurot, olles eelmise aasta tulemusest 0,7 miljoni euro võrra parem. Puhaskasumi ja tulumaksueelse kasumi erinevus tuleneb dividendidelt makstud tulumaksult – käesoleval aastal oli dividendide tulumaks 1,0 miljoni euro võrra väiksem aasta varasemast. Baasandmed ei sisalda 2024. aasta III kvartalis avatud Raadi ja Rocca al Mare Selveri andmeid, kuid on suuremad Maardu Selveri andmete võrra, mis suleti käesoleva aasta veebruaris.

Selveri müügitulemused ei ole jäänud puutumata Eesti jaekaubanduskeskkonna üldisest olukorrast, kus tarbijate kindlustunne on jätkuvalt nõrk. Erinevate maksumuudatuste ning hinnatõusude mõju on kärpinud inimeste võimekust tarbida kaupu ning teenuseid. Ostuotsuseid tehakse kaalutletumalt, ostud jaotuvad mitme kaupluse vahel, otsides sooduspakkumisi ning sellest tulenevalt on keskmise ostukorvi maksumus langenud. Toidu- ja esmatarbekaupluste mahulised müügid püsivad jätkuvalt languses. Statistikaameit andmetel kasvas 2025. aasta kahe esimese kuu müügitulu jooksevhindades spetsialiseerimata kaupluste jaemüügi segmendis, kus ülekaalus on toidukaubad, tubakas ja alkohol 1,9%.

2025. aasta I kvartali majandustulemusi mõjutab müügimahtude langus ja suuremast kampaaniatoodete osakaalust tingitud kaubamüügi brutomarginaali mõningane alanemine. Käesoleva aasta tegevuskulude baas on suurenenud uute kaupluste võrra ning samuti sisaldavad Maardu kaupluse sulgemisega seotult ühekordseid kulusid. Edukalt on toime tuldud erinevate teenuste ja materjalide sisendhindade tõusu survega ning kulutuste mahtude optimeerimisega, mille tulemusena tegevuskulude efektiivsusnäitajad on suudetud hoida aasta varasemal tasemel. Samuti on pidev tööprotsesside efektiivistamine võimaldanud tööjõuefektiivsust hoida stabiilsena.

Selver plaanib aasta teises pooles renoveerida ühe kaupluse, võttes kasutusele keskkonnasäästlikke lahendusi. Jätkuvalt on fookuses kaupade sortiment ning protsesside optimeerimine. 2025. aasta jooksul võetakse tarneahelas täies mahus kasutusele 2024. aastal Maardusse rajatud logistikakeskus. Fookuses on ka tegevusmahu suurendamine Bolt Market ja Wolt platvormidel ning Selveri e-poe arendamine. Käesoleva aasta algul valiti Selveri e-pood Eesti e-kaubanduse Liidu poolt korraldatud rahvahääletusel Eesti rahva lemmikpoeks toidu- ja tarbekaupade kategoorias.

Supermarketite segment jätkab tegutsemist vastutustundlikult ja jätkusuutlikkusele pühendunult eesmärgiga pidevalt täiustada oma tegevusi keskkonnamõju vähendamiseks ning pakkuda klientidele väärtust loovaid ja läbimõeldud lahendusi. Segmendi fookus on otsesest tegevusest tingitud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel, jäätmete ringlussevõtu suurendamisel, toiduraiskamise vähendamisel, pakenditel ja pakendikasutusel, lühikesel tarneahelal, kiiretel ja mugavatel digilahendustel. Selveri Köögi bränditoodete tootja Kulinaaria jätkab aktiivset tootearendust sooviga pakkuda klientidele rohkelt uusi maitseid, suurt tähelepanu pööratakse toodete kõrge kvaliteedi püsimise kõrval ka toodete soola-, suhkru- ja rasvasisalduse vähendamisele. Esimese kvartali vältel jõudis aktiivse tootearenduse tulemusena poelettidele 15 uudistoodet. Raskuskese oli suunatud kondiitritoodete segmenti, lisandunud on uusi tähtpäevatooteid. Uusi tooteid lisandus ka sooja ja külma valmistoidu kategooriatesse ning täiendust sai edukas sushi-segment. Pühendusega Selveri 30. juubelile on loodud eriline uudismaitsega juubelipasteet.

Supermarketite segmenti kuulub märtsi lõpu seisuga 72 Selveri kauplust, 2 Delice kauplust, Rändpood ning kohvik, kogumüügipinnaga 123,8 tuhat m². Lisaks e-Selver, mis on Eesti suurima teeninduspiirkonnaga e-pood ja keskusköök Kulinaaria OÜ.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2025. aasta esimese kvartali müügitulu oli 22,7 miljonit eurot, mis on 5,2% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Maksueelne kahjum ulatus 1,7 miljoni euroni, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,5 miljonit eurot.

Kaubamajade müügitulu müügipinna ruutmeetri kohta oli esimeses kvartalis 0,3 tuhat eurot kuus, mis on 5,2% madalam kui eelmisel aastal samal perioodil. Jahenenud majandusolukord jätkus ka esimeses kvartalis, mis mõjutas Kaubamaja tööstuskaupade tulemust negatiivselt. Kuna talvekuud olid keskmisest soojemad, siis otsustati pikendada talvist moekaupade allahindluskampaaniat veebruari esimesse poolde, mis mõjutas müüke positiivselt. Kaubamaja varude seis oli eelmise aastaga võrreldes optimaalsem ja sellega seoses polnud võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vajadust teha ka sügavaid allahindlusi. Toidukaubanduses on konkurentidest eristuv kaubavalik jätkuvalt Toidumaailmadele toonud uusi püsikliente ja müügitulemused vastavavad ootustele. Aasta esimestel kuudel oli Tallinna Lastemaailma kahel korrusel renoveerimistööd, märtsis avati täielikult uuenenud kontseptsiooniga osakond. Lisandusid uued kaubamärgid ja elustiilipõhine väljapanek, mis tekitas klientides elavat huvi.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2025. aasta esimese kvartali müügitulu oli 1,8 miljonit eurot, mis 2024. aasta sama perioodiga võrreldes vähenes 6,5%. Esimeses kvartalis oli kahjum 0,1 miljonit eurot, mis 2024. aasta võrreldava perioodi kasumiga oli 0,1 miljoni euro võrra nõrgem tulemus. Esimese kvartali tulemusi mõjutas negatiivselt tarbijate üldine ebakindlus, enamik oste tehti sooduskampaaniate ajal, mis tekitas surve marginaalile. Alustati I.L.U. e-poe uuele platvormile ja kvaliteedile viimise arendustöödega, mis jõuavad lõpule kolmandas kvartalis.

Autokaubandus

Autokaubandussegmendi 2025. aasta esimese kvartali müügitulu oli 37,3 miljonit eurot. Müügitulu langes võrreldes eelmise aastaga 16,8%. Segmendi konsolideeritud maksueelne kasum oli esimeses kvartalis 0,7 miljonit eurot, mis on eelmise aasta tulemist 1,6 miljonit eurot nõrgem tulemus.

2025. aasta esimene kvartal algas Grupi autosegmendi jaoks keerulistes turutingimustes. Eesti autoturgu mõjutasid lisaks tavapärasele aasta alguse sesoonsusele märkimisväärselt jaanuarist kehtima hakanud mootorsõidukimaks ning sellest tulenev tarbijate ostuotsuste edasilükkamine. Selle tulemusel langes uute sõiduautode müük Eesti turul võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 55%. Grupi autosegment müüs aasta esimesel kolmel kuul kokku 1 030 uut sõiduautot, mis on 23,6% mullusest vähem. Turulanguse tingimustes on tulnud teha agressiivseid hinnakampaaniaid müügihittidele nagu KIA Sportage ja KIA Ceed, mis avaldas olulist mõju autosegmendi kasumlikkusele. Vaatamata Eesti turu langusele võimaldab Grupi autosegmendi Baltikumi-ülene ärimudel riske hajutada ja hoida autosegmenti jätkuvalt kasumlikuna. Samuti on kasvanud klientide huvi elektri- ja hübriidautode vastu, mille müük on tõusutrendis. KIA elektriautode valik on laienenud – uue, taskukohasemas hinnasegmendis paikneva KIA EV3 kõrval on turule jõudnud ka uuenenud premiumklassi mudel EV6. Käesoleval aastal on oodata veel mitmeid olulisi uusi lansseerimisi, sh KIA EV4 ja elektrikaubik PV5. Teise poolaasta müügiväljavaateid toetavad ka turule jõudvad uuenenud KIA Sportage ning täiesti uus Ceedi mudeliperekond.

Leedus Vilniuses jätkus KIA–Škoda multibränd autoesinduse ehitus vastavalt plaanile ning Eestis avas aasta alguses uksed Viking Motorsi uus flagship KIA müügi- ja teeninduskeskus Peetris. Peetri autoesinduse kõrvale on alustatud keretööde töökoja rajamise ettevalmistustega.

Turvasegment

Turvasegmendi 2025. aasta I kvartali kontserniväline müügitulu oli 4,6 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 1,6%. Segmendi I kvartali maksueelseks kahjumiks kujunes 0,1 miljonit eurot. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes jäi kahjum samale tasemele.

I kvartalis jätkusid eelmise aasta lõpuga sarnased trendid. Majanduskeskkonnast tulenevalt püsib surve kasumimarginaalidele, kus ühelt poolt sisendkulud kasvavad ja teisalt müügi poolelt on turg hinnatundlik ja ettevaatlik. Valdkondadest näitasid paremaid tulemusi tehniline valve ja turvatehnika hooldus, kus mõlemad portfellid kasvasid. Eelmise aasta tulemustele jäid alla turvatehnika projektide ehitus ja rahavedu.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2025. aasta I kvartali grupiväline müügitulu oli 2,0 miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aasta I kvartaliga võrreldes 15,7%. Segmendi I kvartali maksueelne kasum oli 2,2 miljonit eurot. Kasum kasvas võrdlusperioodil 0,6%.

Kinnisvara segmendi müügitulu kasv tugines suurel määral eelmise aasta lõpus tegevust alustanud logistikakeskuse müügitulu lisandumisele. Logistikakeskus on üürile antud grupivälisele osapoolele. Märtsis alustas Viimsi Keskuses tegevust uue üürnikuna Vapiano restoran, mis toob keskusesse täiendavat kliendivoogu. Kvartali müügitulu vähenes Läti kinnisvaraettevõttes kuna aasta algul müüdi grupivälistele osapooltele Kuldiga ja Salaspilsi ärihooned.

Segmendi kasumi kasvule avaldas positiivset mõju keskpankade poolt leevendatud rahapoliitika, kus Euribori järk-järguline langus on hakanud positiivset mõju avaldama kinnisvarasegmendi intressikuludele. Negatiivselt mõjutasid kasumit Läti ärihoonete müügiga seotud ühekordsed kulud. Kinnistute müügitehingutest täiendavat müügitulu ei tekkinud, kuna hooned olid möödunud aasta lõpus hinnatud vastavaks turuhinnaga. Kinnisvarade ümberhindlusest tekkinud tulu kajastus eelmise aasta aruandes.

Grupile kuuluv Leedu kinnisvaraettevõte alustas eelmisel aastal Grupi autosegmendi tarbeks uue KIA ja Škoda esindussalongi ja teenindushoone ehitamist Vilniusesse. Eestis on alustatud Viking Motorsi Peetri autoesinduse kõrvale keretööde töökoja rajamise ettevalmistustega. Käesoleval aastal on alustatud mitmete kauplusehoonete renoveerimisprojektidega, eesmärgiga hooned kaasajastada ning viia vastavusse tänaste ärivajadustega. Renoveerimise käigus suureneb hoonete energiatõhusus. Ettevalmistused on tehtud Laulasmaa Selveri ja Keila Selveri laiendamiseks.





LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

31.03.2025 31.12.2024 VARAD Käibevara Raha ja pangakontod 41 768 45 454 Nõuded ja ettemaksed 19 363 30 310 Varud 98 777 97 091 Käibevara kokku 159 908 172 855 Põhivara Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 237 235 Sidusettevõtjad 1 789 1 733 Kinnisvarainvesteeringud 76 282 81 284 Materiaalne põhivara 417 223 424 794 Immateriaalne põhivara 25 862 25 785 Põhivara kokku 521 393 533 831 VARAD KOKKU 681 301 706 686 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 35 236 44 436 Võlad ja ettemaksed 129 137 110 997 Lühiajalised kohustused kokku 164 373 155 433 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 278 689 279 958 Võlad ja ettemaksed 1 287 1 285 Edasilükkunud tulumaksukohustus 7 939 7 939 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste perioodide tulud 508 543 Pikaajalised kohustused kokku 288 423 289 725 KOHUSTUSED KOKKU 452 796 445 158 Omakapital Aktsiakapital 16 292 16 292 Kohustuslik reservkapital 2 603 2 603 Ümberhindluse reserv 111 489 112 167 Jaotamata kasum 98 121 130 466 OMAKAPITAL KOKKU 228 505 261 528 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 681 301 706 686





LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD KASUMI JA MUU KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

3 kuud 2025 3 kuud 2024 Müügitulu 214 934 221 503 Muud äritulud 329 209 Müüdud kaupade kulu -156 424 -162 090 Teenuste kulud -15 751 -15 262 Tööjõukulud -28 303 -27 294 Põhivara kulum ja väärtuse langus -10 766 -10 610 Muud ärikulud -368 -332 Ärikasum 3 651 6 124 Finantstulud 279 253 Finantskulud -2 709 -2 648 Kasum sidusettevõtja aktsiatelt kapitaliosaluse meetodil 56 72 Kasum enne tulumaksustamist 1 277 3 801 Tulumaks -7 826 -5 312 Aruandeperioodi puhaskasum -6 549 -1 511 Muu koondkasum Kirjed, mida ei klassifitseerita edaspidi ümber kasumiaruandesse Aruandeperioodi muu koondkasum kokku 0 0 ARUANDEPERIOODI KOONDKASUM -6 549 -1 511 Tava-ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta (eurodes) -0,16 -0,04

